Khi ông Vương (53 tuổi, Trung Quốc) lần đầu đến phòng khám tiêu hóa, đã thu hút sự chú ý của bác sĩ. Ông cho biết mình bị tiêu chảy kéo dài hơn 1 tháng, và thuốc men không giúp cải thiện tình trạng. Ông cũng bị suy nhược toàn thân, chán ăn và sụt cân đột ngột 4,5kg, chỉ còn 54kg dù cao 1,8 mét. Qua tìm hiểu, bác sĩ phát hiện ông đã hút thuốc và uống rượu từ năm 18 tuổi, với thói quen hàng ngày là một gói thuốc lá và 250ml rượu.

Dựa trên các triệu chứng thể chất điển hình của ông Vương và thói quen lâu năm nghiện rượu và thuốc lá, bác sĩ ban đầu chẩn đoán ông Vương mắc bệnh não Wernicke biến chứng bởi các triệu chứng cai rượu. Đây là một bệnh do nghiện rượu nặng lâu năm và thiếu hụt vitamin B1 nghiêm trọng gây ra, với các triệu chứng điển hình bao gồm run tay, rung giật nhãn cầu, dáng đi không vững và phản xạ chậm chạp.

Nói chung, hút thuốc và uống rượu lâu dài cũng có thể gây tổn thương liên tục cho niêm mạc đường tiêu hóa và đường hô hấp. Vì vậy, bác sĩ đã sắp xếp cho ông Vương thực hiện nội soi dạ dày toàn diện có phóng đại để kiểm tra kỹ lưỡng.

Kết quả khám nghiệm thật đáng kinh ngạc: Nội soi dạ dày chi tiết cho thấy tổng cộng 5 khối u nguyên phát giai đoạn sớm: một ở hố hình lê của hầu họng, hai ở thực quản, một ở tâm vị và một ở góc dạ dày. Chụp PET-CT toàn thân sau đó cho thấy thêm một khối u giai đoạn sớm ở mỗi phổi. Tổng cộng, bệnh nhân mắc 5 loại ung thư - ung thư hạ họng, ung thư thực quản, ung thư tâm vị, ung thư dạ dày và ung thư phổi - với 7 tổn thương khối u nguyên phát độc lập, tất cả đều ở giai đoạn sớm và không có di căn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm bác sĩ đã hoàn thiện kế hoạch phẫu thuật theo từng giai đoạn, tập trung rõ ràng vào các khu vực trọng điểm và phương pháp điều trị cá nhân hóa. Sau hơn 20 ngày nằm viện, ông Vương đã có thể tự ăn uống bằng đường miệng, và tất cả các triệu chứng của ông, như run tay, dáng đi không vững và tiêu chảy tái phát, đều được cải thiện. Sau khi được đánh giá toàn diện, ông đã được xuất viện thành công.

Giờ đây, sau khi đã hoàn toàn bỏ thuốc lá và rượu, ông Zhang đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn, điều chỉnh lối sống của mình.

Bác sĩ phân tích rằng, thứ nhất, lạm dụng rượu và thuốc lá lâu dài là những nguyên nhân cơ bản. Nhiều năm uống rượu nặng liên tục làm tổn thương niêm mạc họng, thực quản và dạ dày. Sự tổn thương và phục hồi lặp đi lặp lại của các niêm mạc này làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguyên phát ở đường tiêu hóa trên và vùng đầu cổ. Hút thuốc lâu năm là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều khối u phổi giai đoạn sớm. "Tổn thương kết hợp từ thuốc lá và rượu là toàn thân và liên tục; tổn thương đồng thời ở nhiều cơ quan là nguyên nhân gây ra nhiều khối u".

Thứ hai, rượu gây ra thiếu hụt dinh dưỡng và suy giảm sức khỏe do bệnh mãn tính. Uống rượu lâu dài cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng, dẫn đến thiếu hụt vitamin B1 nghiêm trọng và gây ra bệnh não Wernicke. Ngoài ra, ông Vương còn bị cao huyết áp và bệnh thần kinh ngoại biên lâu năm, liên tục làm suy yếu hệ miễn dịch, làm giảm khả năng giám sát miễn dịch của cơ thể và khiến cơ thể không thể loại bỏ các tế bào đột biến kịp thời, tạo điều kiện cho khối u phát triển.

Cuối cùng, các khối u giai đoạn đầu rất khó phát hiện và thiếu các phương pháp sàng lọc thường xuyên. Các tổn thương giai đoạn đầu cực kỳ nhỏ, giống như các đốm đen trên vỏ chuối, khiến chúng rất dễ bị bỏ sót.

Bác sĩ khuyên mọi người nên kiên quyết bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu trong sinh hoạt hàng ngày để tránh những tổn hại mãn tính lâu dài đến toàn bộ cơ thể do hút thuốc và uống rượu gây ra; duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ăn uống cân bằng và bổ sung vitamin và khoáng chất kịp thời để bảo vệ sức khỏe niêm mạc và duy trì hệ miễn dịch; chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể , chẳng hạn như tiêu chảy kéo dài, tê bì chân tay, sụt cân đột ngột và rối loạn nhu động ruột, và không nên trì hoãn việc tự điều trị mà cần đến sự chăm sóc y tế kịp thời và theo đúng quy trình.

Nguồn và ảnh: Sina