Sáng sớm ngày 9/5, Vương Bính Bính, một nhân vật truyền cảm hứng nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc vì đã chiến đấu với căn bệnh ung thư, đã qua đời sau 2 năm chống chọi với ung thư cổ tử cung. Cô qua đời ở tuổi 29.

Được biết, trước khi qua đời, cô Vương là một giảng viên xuất sắc tại nơi làm việc. Cô được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn giữa đến cuối vào năm 2023. Sau đó, cô đã trải qua hóa trị và phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú. Tháng 6/2025, tế bào ung thư tái phát, nhưng cô luôn giữ thái độ lạc quan và kiên trì điều trị.

Thời điểm đó, cô 27 tuổi, chưa kết hôn, chưa có con và thậm chí không có bạn trai ổn định, nhưng lại được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa đến cuối.

Năm 2025, cô đã tổ chức một "đám cưới một mình" cho chính mình, thực hiện ước mơ trở thành cô dâu. Một ngày trước khi qua đời, cô Vương đã đăng tải lời nhắn cuối cùng: "Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng tôi buộc lòng phải rời đi thôi".

Đây chỉ là một trong số nhiều những ca bệnh ung thư cổ tử cung đang ngày càng xuất hiện phổ biến. Căn bệnh này dần ảnh hưởng đến nhiều người trẻ tuổi hơn, phá vỡ quan niệm truyền thống về tỷ lệ mắc bệnh cao ở người trung niên và người cao tuổi. Hiện nay, nhóm đối tượng bị ảnh hưởng chính là từ 17 đến 45 tuổi, thậm chí đã có trường hợp bé gái 6 tuổi được chẩn đoán mắc HPV - nguyên nhân chính và phổ biến nhất gây ra ung thư cổ tử cung.

Theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.571 ca tử vong do ung thư cổ tử cung, tương đương trung bình khoảng 7 người mỗi ngày. Tỷ lệ mắc mới là khoảng 8,5/100.000 và tỷ lệ tử vong là 4,6/100.000 phụ nữ.

Cổ tử cung nằm ở phía trên âm đạo, ở nửa dưới của tử cung. Khi các tế bào ở cổ tử cung bị nhiễm virus u nhú ở người (HPV), có thể xảy ra các tổn thương bất thường, được gọi là tân sinh nội biểu mô cổ tử cung. Mặc dù các tế bào bị tổn thương này không phải là ung thư, nhưng chúng có thể dần dần phát triển thành tế bào ung thư nếu không được điều trị.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ chữa khỏi ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm có thể lên tới 90%. Tuy nhiên, vì các triệu chứng ban đầu có thể không rõ ràng, nên vấn đề thường khó phát hiện. Nếu xảy ra các trường hợp sau, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để tránh trì hoãn chẩn đoán và điều trị:

Triệu chứng của ung thư cổ tử cung:

- Chảy máu âm đạo bất thường.

- Chảy máu giữa các kỳ kinh hoặc sau khi quan hệ tình dục.

- Chảy máu âm đạo sau mãn kinh.

- Dịch tiết âm đạo có lẫn máu.

Các triệu chứng khác của ung thư cổ tử cung:

- Dịch tiết âm đạo có mùi.

- Bệnh nhân ở giai đoạn cuối có thể bị đau lưng, sưng phù chân hoặc khó đi đại tiện.

Các biến chứng có thể xảy ra sau khi được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung:

- Khó tiểu.

- Phù chân, tê nhẹ ở đùi.

- U nang bạch huyết có thể hình thành do sự tích tụ dịch bạch huyết trong khoang chậu, dẫn đến nhiễm trùng.

- Chảy máu âm đạo hoặc tích tụ máu, nhiễm trùng vết thương.

- Vô sinh.

Những phụ nữ sau đây có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn:

- Nhiễm trùng dai dẳng do virus gây u nhú ở người (đặc biệt là HPV 16 và 18) có nguy cơ cao gây ra đột biến tế bào cổ tử cung.

- Phụ nữ bắt đầu quan hệ tình dục, đặc biệt là những người quan hệ tình dục ở độ tuổi còn trẻ hoặc đã từng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, có nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Ngoài ra, nguy cơ ung thư tăng lên theo số lượng bạn tình của cả hai người.

- Hệ miễn dịch yếu.

- Mắc bệnh thận mãn tính, AIDS hoặc các rối loạn hệ miễn dịch khác.

- Hút thuốc

Nguồn và ảnh: Sina, QQ