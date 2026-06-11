Ngày 9/6, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiếp nhận trường hợp nam sinh Trần Đình Khiêm (18 tuổi, Ninh Bình), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội, biến dạng đùi trái sau tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, em đang trên đường đi làm thủ tục dự thi và chỉ còn 2 ngày nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, chụp X-quang xác định nam sinh bị gãy di lệch 1/3 xương đùi trái một trong những dạng chấn thương nặng. Nếu không xử trí kịp thời tình trạng chảy máu kín có thể gây mất máu, gây đau, tiềm ẩn nguy cơ di lệch và tổn thương các cấu trúc lân cận như cơ, mạch máu, dây thần kinh...Trước tình hình trên, để đảm bảo bệnh nhân có thể tham gia kỳ thi quan trọng sắp tới, bệnh viện đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương bằng phương pháp đóng đinh nội tủy kín, không mở ổ gãy, giúp cố định ổ gãy, đồng thời tối ưu khả năng hồi phục sớm cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được ekip bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Trực tiếp thăm khám và phẫu thuật cho bệnh nhân, ThS.BS Trương Xuân Quang cho biết: “Thông thường, với gãy kín xương đùi, bác sĩ sẽ thực hiện đường mổ dài để nắn chỉnh ổ gãy và cố định xương bằng đinh nội tủy hoặc nẹp vít. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi lựa chọn phương pháp can thiệp tối ưu theo hướng đóng đinh nội tủy kín, không mở ổ gãy, đưa đinh qua đường vào từ bên cạnh hông giúp cố định ổ gãy từ bên trong”.

Mục tiêu vừa nắn chỉnh trục xương giúp đưa hai đầu xương gãy và mảnh xương di lệch về đúng vị trí giải phẫu, đồng thời bảo tồn cấu trúc gân cơ, màng xương,... hạn chế tổn thương mô mềm, ít đau, nhanh liền xương sau mổ và giúp bệnh nhân có thể sớm vận động trở lại.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy C-arm, ê-kíp phẫu thuật đã nắn chỉnh ổ gãy, đưa đinh nội tủy vào đúng vị trí giải phẫu, cố định chắc chắn xương đùi trái. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, đặc biệt nhờ phương pháp can thiệp kết hợp xương kín, không mở ổ gãy cùng phác đồ giảm đau sau mổ, bệnh nhân có thể ngồi dậy sinh hoạt nhẹ nhàng, tạo điều kiện xuất viện sớm để kịp tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ sau 1 ngày.

Trước khi ra viện, bác sĩ Trương Xuân Quang cũng đưa ra khuyến cáo dành riêng cho trường hợp của bệnh nhân trong giai đoạn dự thi: Với trường hợp này, bệnh nhân được bó bột tạm thời để tránh di lệch ổ gãy trong quá trình di chuyển. Đồng thời trong quá trình tham gia kỳ thi cần hạn chế tỳ đè lên chân bị thương, trong thời gian ngồi thi nên kê cao chân để giảm sưng nề, tránh vận động mạnh. Bên cạnh đó, gia đình cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng nề nhiều hoặc tê bì để tái khám kịp thời.

Theo kế hoạch sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, bệnh nhân sẽ quay trở lại bệnh viện để tiếp tục quá trình điều trị và tập phục hồi chức năng. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng nhằm giúp khôi phục biên độ vận động, dần trở lại sinh hoạt bình thường.

Sự phối hợp khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ đã giúp nam sinh vượt qua chấn thương, không bỏ lỡ cột mốc quan trọng trên hành trình học tập của mình. Ngay khi thông tin được chia sẻ, nhiều người đã gửi lời chúc đến em cũng như cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã luôn hết lòng vì người bệnh.

Ai cũng biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ diễn ra một lần trong đời, còn một chấn thương nặng có thể để lại những hệ lụy kéo dài nếu không được xử trí đúng cách. Hiểu được điều đó, các bác sĩ đã không chỉ điều trị một ca gãy xương đùi, mà còn nỗ lực giúp một chàng trai trẻ giữ được cơ hội bước tiếp trên hành trình chinh phục ước mơ.

Nam sinh được hỗ trợ đến điểm thi.

Sự hồi phục của bệnh nhân là kết quả của chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ. Đó cũng là minh chứng cho một điều giản dị nhưng luôn hiện hữu trong nghề y: Phía sau mỗi quyết định điều trị là sự trăn trở để người bệnh không phải bỏ lỡ những điều quan trọng nhất của cuộc đời.