Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau khi đau bụng, bác sĩ cảnh báo chớ ăn 3 món này

Sự ra đi chóng vánh của người đàn ông họ Hoàng, 45 tuổi (Hồ Nam, Trung Quốc) sau vỏn vẹn 90 ngày phát hiện ung thư đại trực tràng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không chỉ bởi thời gian từ khi phát hiện bệnh đến khi tử vong quá nhanh, mà còn vì "thủ phạm" là 3 món ăn sáng quen thuộc với nhiều gia đình.

Được biết, anh Hoàng nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt dai dẳng và nôn mửa. Người nhà cho biết trước đó anh sụt cân rất nhanh, trở nên kén ăn và thường thấy máu trong phân. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là bệnh trĩ nội và thay đổi khẩu vị khi sang tuổi trung niên nên vẫn chủ quan không đi khám.

Đến cả khi nhập viện giữa đêm, anh Hoàng vẫn cho rằng bệnh trĩ đã trở nặng và mình ăn phải đồ ăn không tươi nên đau bụng. Thế nhưng, kết quả cho thấy anh Hoàng bị ung thư đại trực tràng giai đoạn 4, đã di căn đến gan, phổi và nhiều hạch bạch huyết.

Dù đã thực hiện hóa trị và liệu pháp miễn dịch, anh vẫn không thể qua khỏi. Anh qua đời sau 3 tháng chiến đấu với ung thư trong bệnh viện.

Bác sĩ Tăng Phúc Nhân (Zeng Furen) thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chia sẻ, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phù hợp với câu nói "bệnh từ miệng mà ra".

Với trường hợp của anh Hoàng, anh không uống rượu bia, không hút thuốc, ăn đủ 3 bữa một ngày nhưng sai lầm khi chọn món ăn sáng. Ba món ăn sáng bị liệt vào danh sách "thủ phạm" gây bệnh ở anh Hoàng đều rất quen thuộc.

Thực phẩm chiên rán, nhiều chất béo bão hòa

Ảnh minh họa.

Quẩy nóng, thịt mỡ, nội tạng động vật hay các món chiên ngập dầu là món khoái khẩu của rất nhiều người như anh Hoàng. Tuy nhiên, hàm lượng chất béo bão hòa cực cao trong các món này chính là thủ phạm gây táo bón kinh niên. Khi phân lưu lại quá lâu, các chất độc hại liên tục cọ xát, gây viêm và kích ứng niêm mạc ruột, lâu dần hình thành các khối polyp ác tính.

Đồ muối chua, thực phẩm hun khói

Ảnh minh họa.

Anh Hoàng rất thích thịt gác bếp và dưa muối, thịt muối trong bữa sáng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đồ muối chua rất giàu nitrit, khi vào dạ dày sẽ kết hợp với protein tạo thành nitrosamine, là một chất gây ung thư cực mạnh. Trong khi đó, đồ hun khói lại chứa benzopyrene, hoạt chất trực tiếp "tấn công" và làm biến đổi cấu trúc tế bào đại tràng.

Thực phẩm nhiều đường

Lượng đường dư thừa dẫn đến béo phì, đây là một trong những yếu tố rủi ro hàng đầu gây ung thư. Đường còn làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, tạo môi trường thuận lợi cho các tế bào ung thư đại trực tràng phát triển nhanh hơn.

Bác sĩ Tăng nhắc nhở thêm: "Nhiều người coi bữa sáng là bữa ăn qua loa, nhưng đối với đại tràng, đây là lúc niêm mạc nhạy cảm nhất. Việc nạp vào cơ thể những món ăn không phù hợp chính là hành động tàn phá hệ tiêu hóa thầm lặng". Chưa kể, anh Hoàng còn lười ăn rau củ, bị táo bón kéo dài nhưng xem nhẹ. Anh cũng thường xuyên thức khuya xem bóng đá và xem phim. Cùng với kiểu ăn sáng sai cách nhiều năm, những yếu tố này hiệp đồng khiến ông mắc ung thư, làm ung thư tiến triển nhanh hơn.

Thói quen lành mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là một bệnh nguy hiểm, nhưng bạn có thể phòng ngừa bằng một số cách đơn giản dưới đây:

Khám sàng lọc

Khám sàng lọc để phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh hoặc phát hiện sớm bệnh. Một số xét nghiệm sàng lọc đại trực tràng cũng có thể tìm và loại bỏ các khối tiền ung thư. Đôi khi các khối u bất thường, được gọi là polyp, hình thành trong ruột kết hoặc trực tràng. Theo thời gian, một số polyp có thể chuyển thành ung thư. Các xét nghiệm sàng lọc có thể tìm thấy các polyp để loại bỏ chúng trước khi chuyển thành ung thư. Tầm soát cũng giúp phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm, giúp việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất.

Tạo thói quen dinh dưỡng lành mạnh

Ảnh minh họa.

Các nghiên cứu đều cho thấy, chế độ ăn bao gồm nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, ăn ít thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn hoặc thịt cừu) và thịt chế biến (xúc xích…) vì ăn nhiều các loại thịt này có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Tập luyện thường xuyên

Tập thể dục giúp tăng cường năng lượng, cải thiện tâm trạng và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn, nhưng tập thể dục cũng có thể giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết, do làm giảm viêm và tăng cường miễn dịch.

Kiểm soát cân nặng

Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc và tử vong do ung thư ruột kết hoặc trực tràng. Ăn uống lành mạnh hơn và tăng cường hoạt động thể chất có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng.

Tránh hoặc hạn chế uống rượu

Rượu có thể gây tổn thương đường ruột. Sản phẩm phụ của rượu (chất độc) có thể làm hỏng DNA. Ruột có thể bị viêm và khả năng miễn dịch của ruột bị suy yếu. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư đại trực tràng. Cần hạn chế uống rượu, và giới hạn không quá một ly mỗi ngày.

Không hút thuốc

Một nghiên cứu năm 2020 trên Tạp chí Ung thư Anh cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 59% và những người hút thuốc trước đây có nguy cơ cao hơn 19%. Những người đã ngừng hút thuốc hơn 20 năm trước không có nguy cơ gia tăng. TS Chiu cho biết.