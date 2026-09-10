Đắk Lắk, Gia Lai ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue năm 2026: Cả nước chính thức vượt 70.000 ca nhiễm

Theo số liệu từ Bộ Y tế, 7 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 70.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue (tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2025) và 9 trường hợp tử vong.

Khu vực phía Nam tiếp tục là điểm nóng với hơn 53.000 ca, riêng TP.HCM dẫn đầu cả nước (hơn 23.400 ca), tiếp đến là Đồng Nai (hơn 7.500 ca, 5 ca tử vong) và Tây Ninh (hơn 6.710 ca). Tại phía Bắc, dịch bệnh cũng leo thang nhanh chóng khi hơn 91% số phường, xã tại Hà Nội đã xuất hiện bệnh nhân.

Hiểm họa tử vong ở mọi lứa tuổi và "cơn bão cytokin" ở người trẻ

Thực tế điều trị cho thấy vi rút Dengue khi tấn công người có các bệnh nền mạn tính như đái tháo đường, bệnh gan hay thận sẽ gây ra phản ứng viêm toàn thân dữ dội, đẩy bệnh nhân vào tình trạng suy gan, suy thận rất nhanh. Điển hình như tại Đắk Lắk và Gia Lai, các ca tử vong đầu tiên vừa ghi nhận đều rơi vào những bệnh nhân có tiền sử mắc đái tháo đường tuýp 2.

Nhiều trong số các bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết có bệnh nền đái tháo đường

Không chỉ người có bệnh nền, sốt xuất huyết Dengue còn cướp đi mạng sống của những người trẻ khỏe mạnh. Mới đây, vào ngày 8/9/2026, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa ghi nhận ca tử vong đau lòng của một cô gái 20 tuổi (ngụ Đồng Nai) do sốt xuất huyết Dengue nặng, sau thời gian nhập viện cấp cứu từ cuối tháng 8 trong tình trạng hôn mê, suy đa cơ quan.

BSCKII Trương Ngọc Trung - Trưởng khoa ICU người lớn (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM) cảnh báo, ở người trẻ, hệ miễn dịch quá mạnh mẽ có thể trở thành con dao hai lưỡi. Phản ứng miễn dịch quá đà sẽ kích hoạt "cơn bão cytokin" gây tổn thương thành mạch nặng nề, dẫn đến thoát huyết tương ồ ạt, tụt huyết áp, sốc và tử vong.

Những lầm tưởng tai hại khiến người bệnh nguy kịch vì sốt xuất huyết

Theo BS.CKII Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, không ít trường hợp rơi vào nguy kịch do xuất phát từ những lầm tưởng vẫn còn rất phổ biến trong cộng đồng:

1. Sốt xuất huyết chỉ là sốt và chảy máu ngoài da

Nhiều người nghĩ bệnh chỉ dừng lại ở sốt và phát ban chảy máu ngoài da. Tuy nhiên, xuất huyết không chỉ là chảy máu cam hay nôn ra máu mà còn có thể xuất huyết âm thầm trong cơ thể, ổ bụng. Nguy hiểm hơn, bệnh có thể dẫn đến sốc sốt xuất huyết Dengue và suy đa tạng như suy gan, suy thận, viêm cơ tim, tổn thương não... Ở người lớn tuổi, tổn thương gan là biến chứng đặc biệt đáng sợ.

Tuyệt đối không được chủ quan với các dấu hiệu sốt xuất huyết

Bác sĩ Thọ nhấn mạnh: "Tổn thương gan trong sốt xuất huyết như hình với bóng. Có những trường hợp viêm ồ ạt, men gan tăng rất cao và hoại tử tế bào gan rất dữ dội".

2. Hạ sốt là đã qua giai đoạn nguy hiểm

Hiện nay nhiều người nghĩ hạ sốt là sắp khỏi bệnh, nhưng với sốt xuất huyết Dengue, đây lại là lúc nguy hiểm nhất. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh bắt đầu hạ sốt. Lúc này người bệnh bị thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và biến chứng nặng dù vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường.

Bác sĩ Thọ từng điều trị cho một nam sinh viên có dấu hiệu cảnh báo nhưng từ chối nhập viện vì thấy còn khỏe, đến sáng hôm sau người bệnh quay lại trong tình trạng tím tái, nguy kịch.

3. Sốt xuất huyết chỉ là bệnh của trẻ em và/hoặc chỉ mắc 1 lần

Sốt xuất huyết có thể tấn công và gây nguy hiểm ở mọi lứa tuổi

Nhiều người vẫn nghĩ sốt xuất huyết là bệnh của trẻ nhỏ. Thực tế, số mắc ở người lớn những năm gần đây tăng vọt. Đặc biệt, một người có thể mắc sốt xuất huyết tới 4 lần trong đời do có 4 chủng vi rút Dengue khác nhau. Từng mắc bệnh không đồng nghĩa với miễn dịch hoàn toàn, thậm chí ở lần nhiễm thứ 2 còn có nguy cơ diễn tiến nặng hơn do cơ chế miễn dịch đặc thù.

Chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết và những quy tắc xử trí an toàn tại nhà

Trong bối cảnh sốt xuất huyết Dengue xuất hiện quanh năm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc thiết lập lá chắn phòng ngừa từ sớm và xử trí đúng cách khi nghi ngờ mắc bệnh là yếu tố sống còn:

- Triệt tiêu nơi sinh sản của muỗi vằn: Thường xuyên lật úp vật dụng chứa nước đọng, thay nước bình hoa, dọn khay nước đọng điều hòa, tủ lạnh và thả cá diệt lăng quăng.

- Chủ động phòng ngừa muỗi đốt: Bôi kem chống muỗi, mặc đồ dài tay và duy trì thói quen ngủ mùng kể cả ban ngày.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh: Tiêm vắc xin sốt xuất huyết Dengue giúp tạo miễn dịch chủ động, giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và chuyển nặng.

Chủ động tiêm phòng vắc xin là cách hiệu quả trong phòng ngừa sốt xuất huyết

- Sử dụng thuốc hạ sốt an toàn: Khi sốt cao chỉ dùng paracetamol đúng liều chỉ định, tuyệt đối tránh aspirin hay ibuprofen vì làm tăng nguy cơ xuất huyết.

- Không tự ý truyền dịch tại nhà: Tự ý truyền dịch khi chưa có chỉ định bác sĩ dễ dẫn đến quá tải dịch, gây nguy cơ phù phổi cấp cực kỳ nguy hiểm.

Cấp cứu ngay khi có dấu hiệu cảnh báo: Đưa bệnh nhân đến viện gấp nếu giai đoạn hạ sốt xuất hiện mệt đừ, đau bụng nhiều, nôn ói, chảy máu cam, chảy máu chân răng hay tay chân lạnh ẩm.

Tổng hợp (TTCP, Báo SK&ĐS, VNVC)