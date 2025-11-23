Người đàn ông 42 tuổi bất ngờ bị đột quỵ dù không hút thuốc, uống rượu: Bác sĩ nói "do làm 3 việc này"

Theo trang tin Sohu, người đàn ông tên Vương Nguyên, 42 tuổi, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã được gia đình đưa vào bệnh viện trong đêm với triệu chứng liệt nửa người bên trái. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng vọt lên mức 180/110 mmHg.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Vương bị đột quỵ xuất huyết não. May mắn, do được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang dần hồi phục.

Điều khiến cả gia đình ngỡ ngàng là ông Vương vốn không hút thuốc hay uống rượu nhưng lại được chẩn đoán bị đột quỵ. Bản thân ông Vương cho rằng chỉ những ai lạm dụng rượu bia và thường xuyên hút thuốc lá mới dễ bị đột quỵ.

Bác sĩ điều trị giải thích rằng ngoài thuốc lá và rượu bia, có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ. Khi tìm hiểu sâu hơn về lối sống của bệnh nhân, bác sĩ cũng phát hiện ông Vương mắc 3 thói quen sinh hoạt không lành mạnh, bao gồm chế độ ăn mặn, thức khuya, lười vận động. Theo bác sĩ, chính 3 thói quen này đã gây tăng huyết áp, làm tổn hại mạch máu và tăng nguy cơ mắc đột quỵ xuất huyết não.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì đột quỵ. (Ảnh minh hoạ)

Ba thói quen làm tăng nguy cơ đột quỵ

1. Ăn mặn, tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Theo bác sĩ, ông Vương có sở thích ăn đậm vị, thường yêu cầu vợ nêm thêm nhiều muối khi nấu ăn. Ông cũng thường xuyên tiêu thụ các loại thịt hun khói, thức ăn đóng gói nhiều muối.

Ông Vương cũng thừa nhận bản thân từng được chẩn đoán tăng huyết áp cách đây 5 năm và được bác sĩ khuyên phải giảm ăn mặn, uống thuốc đều đặn. Tuy nhiên, ông bỏ qua lời tư vấn của bác sĩ vì cho rằng mình còn trẻ và chưa có triệu chứng bất thường.

Lần nhập viện này, huyết áp tăng cao không kiểm soát cũng là một trong những yếu tố khiến ông bị đột quỵ.

Bác sĩ cảnh báo ăn mặn là nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết não.

2. Thức khuya liên tục

Gia đình ông Vương chia sẻ công việc của ông khá bận rộn, thường xuyên phải làm việc tới 2–3 giờ sáng. Theo bác sĩ, thức khuya khiến cơ thể bị thiếu ngủ liên tục, từ đó làm cho hệ thần kinh giao cảm luôn ở trong trạng thái hưng phấn, gây tăng huyết áp, rối loạn chuyển hoá mỡ máu,...

Các nghiên cứu trên thế giới cũng đã phát hiện ra rằng những người thức khuya, ngủ ít hơn 6-7 tiếng mỗi đêm có thể tăng nguy cơ bị béo phì, huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe khác cao hơn.

Thường xuyên thức khuya có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

3. Lười vận động

Do dành phần lớn thời gian cho công việc nên ông Vương hiếm khi tập thể dục. Việc ngồi lâu kết hợp chế độ ăn uống kém lành mạnh khiến ông bị thừa cân.

Bác sĩ giải thích, lười vận động khiến tuần hoàn máu kém, làm rối loạn chuyển hóa lipid. Ngược lại, tập luyện đều đặn giúp kiểm soát huyết áp – mỡ máu, thúc đẩy trao đổi chất và ngăn ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch hiệu quả.

Bác sĩ cũng khuyên ông Vương sau khi điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà, ông nên tăng cường tập các bài tập cường độ nhẹ đến vừa để đảm bảo sức khỏe.

Theo bác sĩ, ngay cả khi không hút thuốc hay uống rượu, mọi người vẫn có nguy cơ mắc đột quỵ hoặc các vấn đề tim mạch nếu có chế độ ăn uống kém lành mạnh hoặc lười vận động, thức khuya. Chuyên gia khuyến khích mọi người nên xây dựng các thói quen tốt ngay từ khi còn trẻ để phòng ngừa nguy cơ mắc đột quỵ từ sớm.