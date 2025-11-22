Đau lưng kéo dài cứ tự uống thuốc giảm đau, chàng trai 26 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện ung thư xương di căn

Ung thư xương di căn khi mới 26 tuổi vì chủ quan

BS Cao Thanh Phong (Chuyên ngành Y học cổ truyền, Cơ xương khớp và thần kinh cột sống, làm việc tại Hà Nội) kể, mới đây anh tiếp nhận 1 bệnh nhân nam chỉ mới 26 tuổi, đã bị ung thư xương di căn.

Bệnh nhân kể, nhiều tháng gần đây xuất hiện tình trạng đau lưng, mệt mỏi, da đen sạm và sụt cân nhanh nhưng không đến bệnh viện thăm khám. Cậu chưa từng làm xét nghiệm, chưa chụp chiếu tại cơ sở y khoa chính thống. Khi đau nhiều, cậu chỉ uống thuốc giảm đau và thỉnh thoảng đi massage, xoa bóp giãn cơ.

Sau khi xem xét kỹ lượng hình ảnh ở cả phim chụp trước - sau và phim chụp nghiêng, BS Cao Thanh Phong cho biết hình ảnh xuất hiện dấu hiệu "mắt cú mèo", hủy 2 bên cuống sống. Đây là dấu hiệu ung thư xương và thường gặp khi bệnh tiến triển nặng.

Bệnh nhân bị ung thư xương di căn khi mới 26 tuổi.

Sau khi đánh giá hình ảnh ban đầu, BS Phong khuyến cáo bệnh nhân đến bệnh viện tuyến đầu để chụp CT và MRI có tiêm thuốc đối quang từ. Việc phân loại tổn thương, đánh giá mức độ tiến triển và điều trị cần để bác sĩ chuyên khoa đảm nhiệm.

Theo BS Phong, dấu hiệu "mắt cú mèo" là hình ảnh điển hình của ung thư di căn xương. Hủy cuống sống thường là tổn thương thứ phát nhưng không thể loại trừ nguyên phát. Dấu hiệu này dễ bị bỏ sót vì mọi người thường chủ quan do nghĩ đây là đau lưng và đau ngực đơn thuần hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác, chỉ vô tình được phát hiện khi chụp phim X-quang.

Chuyên gia nhấn mạnh: "Bác sĩ chuyên ngành cột sống cần đủ kiến thức để phân loại xem đây là dạng bệnh gì, bản thân có điều trị được hay không. Nếu ngoài khả năng thì phải chuyển tuyến vì mỗi phút, mỗi giờ đều là cơ hội vàng giữ lại mạng sống cho người bệnh!".

Dù dấu hiệu đã muộn, BS Phong cho rằng phát hiện, phân loại, khoanh vùng và điều trị sớm vẫn có thể giúp duy trì tính mạng lâu hơn. Thà muộn còn hơn không.

Khám bệnh sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị thay vì tự chẩn đoán và uống thuốc

Ca bệnh trên phản ánh sai lầm phổ biến của người dân hiện nay. Nhiều người bị đau lưng không đi khám, chỉ điều trị triệu chứng bằng thuốc giảm đau và massage. Việc giảm đau tức thời khiến cơ thể "im tiếng", bệnh tiếp tục tiến triển mà không được can thiệp y khoa kịp thời.

Thay vì xem đau lưng là vấn đề cơ học đơn giản, cần đánh giá đúng. Nếu tình trạng đau kéo dài kèm sụt cân, da sạm, mệt mỏi thì đây không phải dấu hiệu bình thường.

Lúc này, người dân nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân, loại trừ bệnh nguy hiểm và có hướng xử trí đúng. Nếu bác sĩ nghi ngờ tổn thương liên quan đến xương hoặc cột sống, người bệnh cần thực hiện chụp X-quang thường quy ở vùng liên quan 6 tháng/lần. Nếu có nghi ngờ thì cần thực hiện các chẩn đoán chuyên sâu như CT và MRI có tiêm thuốc đối quang từ.

Theo giới chuyên gia, đi khám ngay khi nhận thấy bất thường trên cơ thể không chỉ giảm rủi ro mà còn tránh được điều trị muộn, phức tạp và tốn kém hơn nhiều. Khám tổng quát, khám định kỳ cũng cần được cân nhắc, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Việc trao đổi rõ với bác sĩ về khả năng điều trị tại chỗ hoặc chuyển tuyến là yếu tố quan trọng. Chuyển tuyến đúng thời điểm có thể giữ lại những cơ hội sống quý giá.

Đừng để thuốc giảm đau che lấp bệnh thật sự!

Trường hợp bệnh nhân 26 tuổi là lời nhắc: Đau không chỉ là cảm giác khó chịu để cắt bằng thuốc. Đó có thể là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Uống thuốc giảm đau chỉ để tiếp tục chịu đựng, tiếp tục trì hoãn, đến khi phát hiện tổn thương đã nặng, mọi lựa chọn điều trị đều khó khăn hơn.

Thấy đau, hãy đi khám.

Thấy đau kéo dài, càng phải đi khám.

Đợi đến lúc phát hiện, đôi khi không còn nhiều thời gian để quay lại từ đầu.