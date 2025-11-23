Vị hôn thê của Kim Woo Bin hơn 5 tuổi nhìn chẳng lệch gì, so ảnh cách đây 15 năm còn không già đi: Hóa ra có thuốc bổ nội tiết tự nhiên dùng đều từ rất lâu

Mới đây, thông tin Shin Min Ah sẽ kết hôn Kim Woo Bin vào tháng 2 năm sau khiến cộng đồng mạng xôn xao thích thú. Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã công khai hẹn hò được 10 năm, sau khi thừa nhận yêu nhau vào tháng 7/2015. Cặp nghệ sĩ đồng hành qua nhiều giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào năm 2017. Vậy nên thông tin kết hôn khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ, thích thú.

Điều đáng nói, hơn Kim Woo Bin 5 tuổi nhưng bạn gái của anh không hề có sự lệch tuổi khi đứng cạnh, thậm chí còn xinh đẹp, trẻ trung đáng gờm. Nhiều người còn nhận ra, tái xuất trong phim "Karma", bộ phim hiện chiếm top 1 Netflix nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, Shin Min Ah gây ấn tượng với người xem bởi nhân vật có nội tâm phức tạp, nhan sắc xinh tươi, quá đỗi trẻ trung ở tuổi 41.

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, nữ diễn viên càng gây sự chú ý. Nhiều người phải thốt lên, khuôn mặt và vóc dáng của bạn gái tài tử Kim Woo Bin hầu như không có gì thay đổi so với năm 2010. 15 năm trôi qua, mỹ nhân sinh năm 1984 vẫn xinh đẹp trẻ trung như vậy, thậm chí có phần tươi tắn hơn. Hóa ra, cô ấy có thuốc bổ nội tiết tự nhiên dùng đều từ rất lâu:

1. Chăm ăn các loại rau củ quả tươi mỗi ngày

Chế độ ăn giàu rau củ quả tươi giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong rau củ quả như vitamin C và E giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa.

Đặc biệt, vitamin C còn giúp tăng sinh collagen, để làn da mịn màng, trẻ mãi. Nó cũng là "vũ khí" giúp làn da của Shin Min Ah cải thiện độ đàn hồi và độ sáng của da.

2. Uống nước detox và trà thảo mộc

Shin Min Ah duy trì thói quen uống nước detox và trà thảo mộc để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Nước detox chứa các thành phần như chanh, dưa leo, bạc hà giúp cung cấp vitamin và khoáng chất, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Trà thảo mộc như trà xanh, trà hoa cúc có đặc tính chống viêm và giúp thư giãn tinh thần.

Đây đều là những loại nước cô nàng vô cùng yêu thích để chống nhăn, ngăn già mỗi ngày. Bảo sao 41 tuổi vẫn không khác gì cách đây 15 năm, lại còn tươi tắn vô cùng.

3. Hạn chế đồ cay nóng và nhiều dầu mỡ

Shin Min Ah chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh để có ngoại hình trẻ đẹp. Đó là lý do ở Hàn Quốc, người ta thích ăn cay cỡ nào thì cô nàng luôn hạn chế thực phẩm cay nóng và nhiều dầu mỡ nhất có thể.

Đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ chỉ nên điểm nhẹ vào cuộc sống của bạn. Kết thân với những món này có thể gây kích ứng dạ dày, tăng tiết dầu trên da và làm trầm trọng thêm các vấn đề về da như mụn. Việc hạn chế những món ăn khoái khẩu này thực sự đem lại hiệu quả tích cực trên làn da mà không phải loại mỹ phẩm đắt đỏ nào cũng có thể làm được.

4. Luôn cố gắng ngủ đủ giấc, tránh thức khuya

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng giúp phục hồi và tái tạo da, là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cho một làn da tươi trẻ, một khuôn mặt trẻ lâu. Thiếu ngủ có thể làm giảm khả năng phục hồi của da, tăng nguy cơ viêm và làm xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Ngủ đủ giấc giúp cải thiện sức khỏe làn da và tinh thần. Shin Min Ah hiểu rất rõ điều đó, luôn đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm và tránh thức khuya.

5. Duy trì tập yoga, pilates trong nhiều năm

Shin Min Ah duy trì thói quen tập yoga và pilates từ rất lâu. Yoga giúp cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp và giảm căng thẳng. Pilates tập trung vào việc cải thiện tư thế, tăng cường cơ bụng và lưng dưới, giúp duy trì vóc dáng cân đối.

Việc kết hợp cả 2 phương pháp giúp Shin Min Ah duy trì sức khỏe và sự trẻ trung kéo dài, đồng thời cũng giúp cô có được những cảnh quay xuất sắc hơn.