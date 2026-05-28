Anh Vương, 39 tuổi, làm việc trong ngành công nghiệp internet ở Trung Quốc và thường xuyên làm thêm giờ, thức khuya. Anh luôn cảm thấy mình còn trẻ và cơ thể có thể chịu đựng được. Anh có thói quen uống 2 chai bia và ăn đồ kho trước khi đi ngủ, và thỉnh thoảng anh thức đến 1-2 giờ sáng để lướt điện thoại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đi khám sức khỏe định kỳ.

Cho đến gần đây, anh Vương thường xuyên bị đau lưng dưới và yếu cơ, phù chân, thậm chí tiểu ra máu, vì vậy đã phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Kết quả xét nghiệm khiến mọi người kinh ngạc: nồng độ axit uric trong máu của anh cao tới 860μmol/L.

Chức năng thận của anh suy giảm nghiêm trọng, vượt xa mức bình thường ở nam giới, anh được chẩn đoán mắc suy thận cấp tính, cần nhập viện ngay lập tức. Sau khi tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của anh, bác sĩ điều trị đã thẳng thắn nhắc nhở: Ba việc anh làm trước khi đi ngủ chính là "thủ phạm" gây tổn hại đến thận.

Thực tế, 70-80% axit uric trong cơ thể người được bài tiết qua thận, đóng vai trò như một "bộ lọc" cho việc bài tiết axit uric. Khi chức năng lọc của thận bị tổn thương, axit uric sẽ tích tụ trong cơ thể, dẫn đến tăng axit uric máu. Theo thời gian, điều này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thận và thậm chí dẫn đến suy thận. Tình trạng của anh Vương bắt nguồn từ việc anh duy trì lâu dài ba thói quen xấu trước khi đi ngủ, dần dần làm tổn thương chức năng thận và rối loạn quá trình chuyển hóa axit uric.

- Uống bia trước khi ngủ là cách trực tiếp nhất để "gây tổn hại thận và làm tăng nồng độ axit uric". Bản thân bia chứa purin, rượu thúc đẩy sự tái hấp thu axit uric và làm giảm bài tiết axit uric. Việc tiêu thụ lâu dài trước khi ngủ sẽ khiến nồng độ axit uric tăng cao đột ngột.

- Ăn các thực phẩm giàu purine như món hầm và món nướng trước khi đi ngủ làm tăng lượng purine ngoại sinh hấp thụ, gây gánh nặng cho gan và làm tăng gấp đôi áp lực lên thận.

- Cuối cùng, thiếu ngủ mãn tính làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến mất cân bằng nội tiết. Điều này không chỉ thúc đẩy quá trình phân giải purine và tăng sản xuất axit uric mà còn làm tổn thương chức năng thận, làm giảm hiệu quả bài tiết axit uric.

Nhiều người cho rằng "thỉnh thoảng nuông chiều bản thân trước khi ngủ cũng không sao", nhưng thực tế, những thói quen xấu này trước khi ngủ có thể gây tổn hại dần dần và không thể phục hồi đến axit uric, thận. Nếu bạn duy trì thói quen này trong 1-3 tháng, cơ thể bạn có thể xuất hiện những bất thường rõ rệt, đặc biệt là 4 thay đổi này, mà bạn nên cảnh giác.

- Biến đổi đầu tiên là sự gia tăng liên tục của axit uric, tăng dần từ mức bình thường lên trên 420μmol/L. Ban đầu, có thể không có cảm giác khó chịu rõ rệt, nhưng sự tích tụ lâu dài sẽ hình thành các tinh thể axit uric.

- Thay đổi thứ hai là suy giảm chức năng thận, dẫn đến các triệu chứng như đau lưng dưới, mệt mỏi và đi tiểu nhiều vào ban đêm. Điều này là do thận bị quá tải với nhiệm vụ bài tiết axit uric, và chức năng lọc của chúng bắt đầu suy giảm, giống như một "bộ lọc" bị tắc nghẽn.

- Biến đổi thứ ba là khó chịu ở khớp. Một số người sẽ cảm thấy đau âm ỉ và sưng ở các khớp. Đây là dấu hiệu cho thấy các tinh thể axit uric đang lắng đọng trong khớp. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể phát triển thành bệnh gút.

- Dấu hiệu thay đổi thứ tư là các triệu chứng toàn thân, chẳng hạn như mệt mỏi, chán ăn và phù chân. Điều này cho thấy chức năng thận bị tổn thương thêm và không có khả năng bài tiết chất thải chuyển hóa một cách hiệu quả. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành suy thận.

Nghiên cứu từ Bệnh viện Nam Phương (Trung Quốc) cho thấy bệnh nhân tăng acid uric máu có nguy cơ tổn thương thận cao gấp 3 lần so với người bình thường. Những người có thói quen xấu lâu dài trước khi đi ngủ sẽ có nồng độ acid uric tăng nhanh hơn và tổn thương thận xảy ra sớm hơn, đây là nguyên nhân chính dẫn đến suy thận ở anh Vương.

Bất kể nồng độ axit uric hiện tại của bạn bình thường hay không, nếu bạn muốn bảo vệ thận và kiểm soát axit uric, bạn nên lập tức từ bỏ 3 điều này trước khi đi ngủ và thực hiện 4 điều này. Chúng rất đơn giản và dễ thực hiện, người bình thường cũng có thể dễ dàng tuân theo. Chúng đặc biệt phù hợp với nhân viên văn phòng và những người có axit uric cao.

- Bỏ thói quen xấu trước khi đi ngủ là bước quan trọng nhất. Tránh uống bia, đồ uống có hàm lượng fructose cao và thực phẩm giàu purine như các món hầm, hải sản và nội tạng động vật trong vòng một giờ trước khi đi ngủ. Cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm, đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, tránh thức khuya, giảm sản sinh axit uric và bảo vệ chức năng bài tiết của thận.

- Uống đủ nước trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy quá trình bài tiết axit uric. Bạn có thể uống khoảng 200ml nước ấm một giờ trước khi đi ngủ, nhưng tránh uống nước đá. Hãy duy trì tổng lượng nước uống hàng ngày của bạn ở mức 2000-3000ml, tốt nhất là nước lọc hoặc trà loãng, để giúp axit uric được bài tiết qua nước tiểu và giảm gánh nặng cho thận.

- Điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày và kiểm soát lượng purine nạp vào. Tuân thủ các nguyên tắc của chế độ ăn ít purine, ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời tiêu thụ một lượng vừa phải protein chất lượng cao, ít purine như trứng và sữa; giảm lượng thực phẩm giàu purine, hoàn toàn bỏ bia và kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ rượu mạnh và rượu vang đỏ để tránh fructose thúc đẩy sản sinh axit uric.

- Theo dõi thường xuyên và can thiệp kịp thời là rất quan trọng. Đối với bệnh nhân tăng acid uric máu không triệu chứng, nên theo dõi nồng độ acid uric trong máu 6-12 tháng một lần. Nếu nồng độ acid uric vẫn cao, hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau lưng dưới hoặc khó chịu ở khớp, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức và làm theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Không nên tự ý dùng thuốc.

Nguồn và ảnh: Sohu