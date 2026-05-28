Mỗi khi bước vào những ngày nắng nóng cao điểm, không ít người trung niên bắt đầu cảm thấy cơ thể “khó ở” hơn bình thường. Người thì thường xuyên khô miệng, nổi mụn, mất ngủ, người lại chán ăn, đầy bụng hoặc dễ cáu gắt vô cớ.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình Việt có thói quen ăn nhiều món thanh mát vào mùa hè. Từ lâu, ông bà ta đã truyền tai nhau câu nói “mùa hè ăn dưa, ăn đậu” như một bí quyết giúp cơ thể giảm nhiệt, bớt mệt mỏi trong những ngày oi bức.

Không chỉ là kinh nghiệm dân gian, nhiều chuyên gia dinh dưỡng hiện đại cũng cho rằng các loại rau củ nhiều nước và thực phẩm giàu chất xơ thực sự có thể hỗ trợ điều hòa thân nhiệt, bổ sung điện giải và giúp cơ thể hoạt động nhẹ nhàng hơn khi thời tiết quá nóng.

Bí đao là thực phẩm lý tưởng giúp thanh nhiệt, giải độc, làm mát gan và giảm rôm sảy trong mùa hè oi bứ

Vì sao người trung niên dễ “bốc hỏa” khi trời nóng?

Theo các bác sĩ, bước vào tuổi trung niên, khả năng điều hòa thân nhiệt của cơ thể bắt đầu suy giảm. Quá trình trao đổi chất chậm hơn, cơ thể cũng dễ mất nước hơn so với người trẻ.

TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam - từng chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ rằng người trung niên và cao tuổi thường có nguy cơ cao bị mất nước, rối loạn điện giải và mệt mỏi kéo dài trong mùa hè nếu ăn uống không hợp lý.

Ông cho biết: “Những ngày nhiệt độ cao khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi để làm mát. Nếu không bổ sung đủ nước và khoáng chất, người lớn tuổi rất dễ gặp tình trạng kiệt sức, tụt huyết áp hoặc rối loạn tiêu hóa”.

Chính vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong mùa hè không chỉ giúp ăn ngon miệng hơn mà còn hỗ trợ cơ thể giảm cảm giác nóng trong, mệt mỏi.

5 thực phẩm được nhiều người trung niên ưu tiên trong mùa nóng

1. Bí đao - “vị cứu tinh” của ngày nắng nóng

Bí đao gần như là món ăn quen thuộc nhất trong thực đơn mùa hè của nhiều gia đình Việt. Loại quả này chứa lượng nước rất cao nhưng calo thấp, giúp cơ thể giải nhiệt mà không gây cảm giác nặng bụng. Ngoài ra, bí đao còn chứa chất xơ và kali giúp hỗ trợ đào thải nước dư thừa.

Nhiều người lớn tuổi thích nấu canh bí đao với tôm khô, thịt bằm hoặc nấu nước bí đao uống trong ngày để giảm cảm giác nóng bức. Điểm đặc biệt là bí đao khá lành tính, phù hợp với cả người có hệ tiêu hóa yếu.

Mướp đắng (khổ qua) có tính hàn, vị đắng, giúp thanh nhiệt giải độc, mát gan và hạ nhiệt cơ thể cực kỳ hiệu quả

2. Mướp đắng - thực phẩm “đắng nhưng đáng tiền”

Không phải ai cũng thích vị đắng của khổ qua, nhưng đây lại là món ăn được nhiều người trung niên tin dùng mỗi mùa hè. Trong Đông y, mướp đắng được xem là thực phẩm giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc và giảm cảm giác nóng trong.

Ngoài ra, loại quả này còn chứa vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ hỗ trợ tiêu hóa. Nhiều gia đình thường dùng khổ qua xào trứng hoặc canh khổ qua nhồi thịt để dễ ăn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều mướp đắng trong thời gian ngắn vì có thể gây lạnh bụng với người tiêu hóa kém.

3. Mướp - món ăn mùa hè vừa mềm vừa mát

Mướp thường được gọi vui là “rau dưỡng ẩm” vì chứa lượng nước lớn và có vị thanh nhẹ. Không ít người lớn tuổi thích ăn canh mướp nấu trứng hoặc mướp xào tỏi trong những ngày nóng vì món ăn này vừa dễ tiêu vừa không gây ngấy.

Ngoài khả năng giải nhiệt, mướp còn cung cấp vitamin nhóm B và chất xơ giúp cơ thể giảm cảm giác mệt mỏi. Một ưu điểm khác là mướp mềm, dễ ăn nên phù hợp với người lớn tuổi hoặc người ăn uống kém.

4. Đậu xanh - món giải nhiệt quen thuộc nhưng rất hiệu quả

Nhắc đến thực phẩm mùa hè, đậu xanh luôn nằm trong danh sách hàng đầu. Từ chè đậu xanh, cháo đậu xanh đến nước đậu xanh rang - đây đều là những món quen thuộc giúp giải nhiệt cơ thể trong ngày oi bức.

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất giúp bổ sung năng lượng nhẹ nhàng cho cơ thể. Nhiều người trung niên có thói quen nấu cháo đậu xanh ăn buổi sáng để giảm cảm giác nóng trong và dễ tiêu hóa hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyên không nên uống nước đậu xanh quá lạnh hoặc ăn quá nhiều liên tục vì có thể ảnh hưởng hệ tiêu hóa.

Đậu hà lan giàu chất xơ, vitamin C và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và ngăn ngừa nóng trong người.

5. Đậu Hà Lan - thực phẩm giàu chất xơ nhưng ít được chú ý

So với đậu xanh hay đậu đen, đậu Hà Lan thường ít được nhắc tới hơn nhưng lại rất giàu dinh dưỡng. Loại đậu này chứa protein thực vật, chất xơ và vitamin K giúp hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, đậu Hà Lan còn tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế việc ăn quá nhiều trong mùa hè - thời điểm nhiều người thường chán ăn nhưng lại dễ thèm đồ ngọt hoặc nước có gas. Các món như đậu Hà Lan xào hoặc nấu súp đều khá dễ ăn với người lớn tuổi.

Ăn thế nào để cơ thể thực sự “mát” hơn?

Nhiều chuyên gia cho rằng không phải cứ ăn đồ lạnh là cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Trên thực tế, việc dùng quá nhiều nước đá, trà sữa hoặc đồ ăn lạnh trong mùa hè có thể khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém đi, dễ gây đau bụng và mất nước nhiều hơn. Thay vào đó, nên ưu tiên:

- Thực phẩm nhiều nước

- Món ăn thanh đạm

- Rau củ theo mùa

- Các món luộc, hấp hoặc nấu canh

Ngoài ra, người trung niên cũng nên:

- Uống đủ nước mỗi ngày

- Hạn chế đồ ăn quá cay hoặc nhiều dầu mỡ

- Ngủ đủ giấc

- Tránh vận động mạnh giữa trưa nắng

Nhiều người chỉ thay đổi chế độ ăn khi đã xuất hiện tình trạng mất ngủ, nóng trong hoặc huyết áp tăng thất thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mùa hè chính là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc nhiều hơn bằng dinh dưỡng hợp lý.

Những thực phẩm như bí đao, mướp, khổ qua hay các loại đậu không phải “thần dược”, nhưng nếu ăn điều độ và đúng cách, chúng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn đáng kể trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Đôi khi, bí quyết để vượt qua mùa hè không nằm ở những món ăn đắt đỏ, mà lại đến từ chính các nguyên liệu dân dã có sẵn trong gian bếp của mỗi gia đình Việt.