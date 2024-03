Sống thọ một cách khỏe mạnh, ít bệnh tật là điều chúng ta luôn hướng tới. Thế nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta lại không để ý có những thói quen xấu gây suy giảm tuổi thọ.

Theo các chuyên gia về tuổi thọ, người tuổi thọ ngắn thường có 6 thói quen xấu vào buổi sáng. Hãy thử xem bạn có không để thay đổi kịp thời nhé!

Mặc dù dậy sớm đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, nhưng dậy quá sớm lại khá cực đoan. Về lâu dài, chất lượng giấc ngủ sẽ suy giảm đi rất nhiều, là một trong những nguyên nhân gây suy giảm tuổi thọ.

Mặc dù dậy sớm đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể, nhưng dậy quá sớm lại khá cực đoan. (Ảnh minh họa)

Xét cho cùng, giấc ngủ ngon cần có sự khởi đầu thuận lợi và kết thúc tốt đẹp. Nếu thức dậy quá sớm, bạn có thể ngủ không đủ giấc hoặc nếu thức dậy quá sớm, các cơ quan trong cơ thể có thể không đảm bảo được phục hồi hoàn toàn.

Tốt nhất, bạn nên đi ngủ sớm vào khoảng 10 giờ đêm và dậy lúc 5-6 giờ sáng hôm sau. Ngủ ngon vừa giúp cơ thể được phục hồi, sửa chữa tế bào đồng thời là gốc rễ của tuổi thọ kéo dài, ít bệnh tật dù tuổi cao.

2. Thức dậy nhưng nằm mãi trên giường

Bạn nên đứng dậy sau khi tỉnh giấc khoảng vài phút. Dù nằm trên giường có thoải mái đến đâu thì bạn cũng cần tránh nằm trên đó càng nhiều càng tốt để tránh hại sức khỏe.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, nằm lâu sẽ bị tổn thương khí công, gây suy giảm tuổi thọ, là nguyên nhân dẫn đến tuổi thọ ngắn. Trước khi vượt quá phạm vi chỉ định, tốt nhất bạn nên đứng dậy một cách cẩn thận.

Chỉ có như vậy, bạn mới có thể thực sự nhận ra rằng kế hoạch trong ngày nằm ở buổi sáng, để nắm bắt tốt buổi sáng, chúng ta cần bắt đầu từ việc thức dậy đúng giờ.

Dù nằm trên giường có thoải mái đến đâu thì bạn cũng cần tránh nằm trên đó càng nhiều càng tốt để tránh hại sức khỏe. (Ảnh minh họa)

3. Cãi nhau

Khi càng có tuổi thì cuộc sống hôn nhân càng cần chú ý, bạn không nên chọc giận đối tác, nhất là vào buổi sáng.

Nếu xảy ra cãi vã, bất kể ai tức giận, ai bị xúc phạm đều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của cả hai. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn suốt cả ngày.

Theo thời gian, nó sẽ tích tụ thành những điểm tiêu cực trong cuộc sống của bạn ngày này qua ngày khác, gây suy giảm tuổi thọ của vợ chồng bạn.

4. Nhịn tiểu

Con người có 3 nhu cầu cấp thiết bao gồm ăn, uống và đi vệ sinh, vậy nên đừng chần chừ đi tiểu bất cứ khi nào bạn muốn.

Nhiều người cao tuổi thường xuyên nhịn tiểu vào buổi sáng vì nhiều lý do khác nhau, từ đó liên tục làm trái nhu cầu của cơ thể. Đây rất có thể là nguyên nhân gây ra vô số nguy hiểm tiềm ẩn cho các bộ phận trên cơ thể. Điều này vô tình rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Nhịn đi tiểu là nguyên nhân gây ra vô số nguy hiểm tiềm ẩn cho các bộ phận trên cơ thể. (Ảnh minh họa)

5. Uống quá nhiều nước

Nước trong cơ thể được hấp thụ, chuyển hóa hoặc mất đi suốt đêm nên nhu cầu uống nước vào buổi sáng hôm sau là điều cần thiết.

Mặc dù vậy, ngay cả khi cảm thấy rất khát, bạn cũng không nên uống quá nhiều nước một lúc vào buổi sáng. Nên uống nước thành từng ngụm đều đặn, chậm rãi để tránh bị sặc nước.

Nhìn chung, việc bổ sung không quá nhiều hoặc không quá ít nước sẽ giúp cơ thể tránh bị thiếu nước, ngăn chặn mất nước, đồng thời ngăn làm tăng gánh nặng cho cơ thể, giúp bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

6. Bỏ bữa sáng

Đừng bỏ bữa sáng vì những hệ lụy kéo dài mà nó có thể gây ra. Bỏ ăn sáng là nguyên nhân gây hàng loạt bệnh nguy hiểm như ung thư dạ dày, tăng nguy cơ béo phì, làm việc kém hiệu quả, sức khỏe suy yếu dần dần…

Do đó, bạn đừng quên ăn sáng đầy đủ. Bữa sáng không chỉ cần được đưa vào thực đơn hàng ngày cho có mà bạn cần phải đảm bảo ăn một bữa sáng ngon miệng, cân bằng dinh dưỡng, ăn no khoảng 8 phần. Khi ăn nhớ nhai chậm để no lâu, cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể trong suốt cả ngày. Đây là bí quyết sống thọ được giới chuyên gia liên tục nhắc nhở.

Để loại bỏ những thói quen xấu, bạn cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chỉ bằng cách trải nghiệm cuộc sống trực tiếp, bạn mới có thể phát hiện chính xác những thói quen xấu. Khi những thói quen xấu ngày càng ít đi, tuổi thọ tăng lên là điều hoàn toàn có thể.