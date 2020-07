Người có 7 đặc điểm này, càng sống càng gặp may mắn thuận lợi: Bạn có đặc điểm nào không?

Những người có cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn, hầu như đều có chúng 7 đặc điểm trí tuệ sau đây.



1. Luôn luôn tự tin, thể hiện sự tự tin trên gương mặt

Nếu muốn có một cuộc sống ngày một tốt hơn, đầu tiên bạn phải chấp nhận bản thân từ trong sâu thẳm con tim, khối óc của chính mình.

Nếu bản thân có những mặt tốt hơn người khác, không nên kiêu ngạo tự đại, không cậy tài khinh người;

Nếu còn khuyết điểm, có những mặt không bằng người khác, cũng không nên nhụt chí nản lòng, không đố kị.

Những người tự tin luôn duy trì một tinh thần bình thản, thản nhiên thừa nhận những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân, không bao giờ đánh bóng tên tuổi, luôn luôn cố gắng nâng cao giá trị của chính mình.

2. Lương thiện xuất phát từ trái tim

Nguồn gốc của những điều vui vẻ trên thế gian đều đến từ sự lương thiện. Muốn sở hữu nhiều điều may mắn, đầu tiên là phải làm một người lương thiện, nhìn thế giới bằng một đôi mắt đầy dịu dàng, bao dung và sống bằng một trái tim ấm áp.

Những người lương thiện đều là những người như thế này: Quan tâm chăm sóc gia đình, đối xử chân thành với bạn bè, cư xử hòa nhã thân thiện với người lạ; luôn nghĩ cho người khác, những lúc có thể giúp đỡ người khác thì luôn làm hết sức mình; không quan tâm đến nghề nghiệp, học lực của đối phương, luôn luôn tôn trọng đối phương.

Họ luôn chân thành chúc phúc cho những hạnh phúc bé nhỏ của người khác; luôn đối xử có chừng mực. Đương nhiên, sự lương thiện này cũng cần phải nhẹ nhàng và khéo léo.

3. Có kiến thức phong phú, uyên bác

Tục ngữ có câu, trong khí chất của bạn có tiềm tàng con đường bạn đã từng đi qua, những quyển sách bạn từng đọc và những con người bạn đã từng chơi.

Nếu muốn càng ngày trở nên ưu tú, xuất sắc, nhất định phải đọc nhiều sách, cố gắng làm phong phú tâm hồn của chính mình. Khi đã đọc nhiều sách, thì cho dù bạn rơi vào rắc rối, bạn cũng sẽ biết cách bình tĩnh ứng phó và thu về kết quả tốt đẹp.

4. Có khí chất

Mới bước vào xã hội, hầu như mỗi người chúng ta đều từng trải qua cảm giác mơ hồ, mông lung, chưa xác định được phương hướng trong khi sự cám dỗ có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào.

Trong tình huống ấy, chúng ta cần phải vượt qua sự tầng sương mù dày đặc để thấy được ánh sáng mặt trời.

Đừng quên mất quyết tâm thuở ban đầu, đừng tính toán hay bận tâm đến lợi ích trước mắt, đừng tham những món hời nhỏ nhặt, cũng đừng chỉ biết đòi hỏi và đặc biệt là đừng ỷ lại dựa dẫm vào người khác.

Bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần phải ghi nhớ, cảm giác an toàn là do chúng ta tự mang đến cho chính mình, chỉ có bản thân ta mới có thể đem đến cho ta cảm giác an toàn nhất mà thôi.

Một người có sức hút chính là một người không bao giờ quên nỗ lực, cố gắng ngay cả khi cuộc sống của họ đã tốt hơn.

5. Sống kiên cường

Khi bị đả kích, đừng chỉ vì 1 cú đạp mà không thể đứng dậy.

Chúng ta có thể dành một khoảng thời gian để điều trị vết thương, sau đó từng bước từng bước vực dậy tinh thần. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ chỗ đó, như thế ta có thể nhanh chóng trở lại với cuộc sống như trước.

Hãy mạnh mẽ lên, dũng cảm hơn một chút, tạm biệt quá khứ đau thương, như thế mới có thể sống tiếp và sống tốt bằng một trạng thái tâm lý hoàn toàn mới.

Mỗi người chúng ta cũng nên trút bỏ những cảm xúc không tốt đang đè nén trong lòng nhưng không nên vì thế mà kiếm cớ uống rượu lúc đêm khuya, càng không được chà đạp sức khỏe của chính bản thân mình.

Dày vò bản thân vì những việc hay những người không đáng và một việc ngốc nghếch, ngu xuẩn nhất trên đời.

Xin hãy tin rằng, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt đầu lại, không bao giờ là muộn, phía trước luôn có những phong cảnh tươi đẹp và những con người lương thiện đang đợi bạn.

6. Luôn nở nụ cười trên môi

Hãy luôn là một người niềm nở, vui tươi, mỉm cười đón nhận những phong ba bão táp của cuộc đời.

Hãy khiến cho mỗi ngày của chúng ta đều tràn ngập ánh mặt trời, đó cũng là cách bạn giúp tâm trạng của người thân và bạn bè bên cạnh mình tốt hơn.

Không phàn nàn, duy trì sự lạc quan, tin tưởng rằng tất cả đều là những sự sắp xếp tốt nhất. Cho dù bạn đang đi trên con đường đậm màu u ám và quanh co, thì cũng cứ mỉm cười từ đầu đến cuối con đường, chờ đợi cầu vồng và ánh mặt trời chiếu rọi.

7. Luôn có lý tưởng, ước mơ

Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, công việc có bận bịu đến bao nhiêu thì vẫn phải học tập, nghiên cứu tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, vì kiến thức vô cùng rộng, học không bao giờ là đủ.

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ, cũng đừng bao giờ đánh mất đi bản ngã. Mỗi ngày đều cố gắng sống tốt, ghi lại những thời khắc hạnh phúc dù là nhỏ nhất, tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bình dị, khiến cho những chuyện cơm áo gạo tiền cũng trở nên nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên hiểu rõ, rằng có một cơ thể khỏe mạnh mới là số vốn lớn nhất cho tương lai của mỗi người. Trên con đường theo đuổi ước mơ, cần phải duy trì trạng thái của tuổi trẻ, luôn luôn nhiệt tình hào phóng, không bị năm tháng mài mòn đi sức trẻ.

Hi vọng mỗi chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ: Cố gắng nỗ lực để giúp bản thân ngày càng ưu tú hơn là một việc vô cùng quan trọng .

Dù trong quá trình rèn luyện có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là đau khổ, nhưng sẽ có một ngày bạn trong tương lai sẽ phải cảm ơn bạn của hôm nay vì đã luôn cố gắng thay đổi hoàn thiện bản thân.