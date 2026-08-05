Sau mỗi tập phát sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ngoài những khoảnh khắc trên sân khấu, cuộc sống đời thường của các "anh tài" cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, Thơm tiếp tục trở thành tâm điểm, nhưng lần này không phải vì một màn trình diễn hay câu chuyện hậu trường, mà bởi... một bình luận trên Threads.

Câu chuyện bắt đầu khi một tài khoản chia sẻ tâm sự về chuyện yêu xa. Người này cho biết bạn trai sống ở miền Bắc, còn mình ở miền Nam. Từ cuối năm trước, bạn trai nhiều lần hứa sẽ vào thăm nhưng liên tục dời lịch, từ tháng 11 sang Tết, rồi từ Tết đến mùa hè. Mỗi lần đều có lý do và cũng đều xin lỗi, nhưng việc chờ đợi quá lâu khiến cô gái cảm thấy tủi thân và bắt đầu tự hỏi liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng rất nhiều lời khuyên từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là sự xuất hiện của chính Thơm.

Không phân tích dài dòng hay đưa ra lời khuyên mang tính "triết lý", nam nghệ sĩ chỉ để lại đúng hai dòng:

"Thì bạn chủ động hẹn đi. Hẹn anh kiếp sau".

Chính câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tính "cà khịa" này đã khiến cả phần bình luận bùng nổ. Chỉ sau thời gian ngắn, bình luận của vị anh tài Thơm nhận hơn 17.000 lượt yêu thích, hàng trăm phản hồi và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều người bật cười vì cách tư vấn "gọn, nhanh, dứt khoát" của anh. Không ít cư dân mạng còn đùa rằng đây chính là kiểu lời khuyên mà ai đọc xong cũng... tỉnh người.

Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến hài hước xuất hiện như: "Người chồng hướng vợ đã phán thì nghe thôi", "Anh Thơm nói hộ lòng dân", "Không cần chuyên gia tâm lý nữa rồi", hay "Đọc xong cười mà thấy cũng đúng thật".

Sự thích thú của cư dân mạng cũng đến từ hình ảnh vốn rất quen thuộc của Thơm trên mạng xã hội. Nếu theo dõi Threads của anh, nhiều người sẽ nhận ra phần bio chỉ vỏn vẹn một dòng: "Người chồng hướng vợ".

Cách tự giới thiệu ngắn gọn ấy từ lâu đã trở thành "thương hiệu" của Thơm. Không ít khán giả nhận xét đây vừa là câu nói hài hước, vừa thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã.

Thực tế, Thơm cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ với hình ảnh một người chồng tâm lý, vui tính và luôn dành sự quan tâm cho gia đình. Chính vì vậy, mỗi lần anh "ra tay" tư vấn chuyện tình cảm, cư dân mạng lại càng cảm thấy thú vị hơn.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Thơm khiến mạng xã hội thích thú bởi những màn "comment dạo". Nam nghệ sĩ vốn nổi tiếng với lối nói chuyện hóm hỉnh, phản ứng nhanh và những câu đùa rất đúng lúc. Ngay cả trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh cũng thường xuyên mang đến tiếng cười bằng những màn tung hứng tự nhiên thay vì cố tạo miếng hài.

Có lẽ chính sự duyên dáng ấy khiến mỗi lần Thơm xuất hiện trên mạng xã hội, dù chỉ là một bình luận ngắn, cũng đủ khiến nhiều người dừng lại đọc rồi bật cười.

Bên cạnh yếu tố hài hước, không ít người cũng cho rằng bình luận của Thơm phản ánh một góc nhìn khá thực tế về các mối quan hệ. Trong tình yêu, đặc biệt là yêu xa, lời hứa chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm hành động. Nếu một cuộc hẹn liên tục bị trì hoãn hết lần này đến lần khác trong thời gian dài, cảm giác mệt mỏi và tủi thân của người chờ đợi là điều rất dễ hiểu.

Tất nhiên, câu trả lời "hẹn anh kiếp sau" chỉ là một cách nói vui, nhưng cũng khiến nhiều người suy ngẫm về việc đôi khi nên nhìn vào những gì đối phương làm thay vì chỉ nghe những lời hứa.

Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sức hút của Thơm không chỉ đến từ những màn trình diễn mà còn từ chính tính cách gần gũi ngoài đời. Anh không ngại tương tác với khán giả, thỉnh thoảng lại để lại những bình luận hài hước trên Threads khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả.

Và có lẽ, điều khiến nhiều người yêu mến Thơm chính là sự tự nhiên ấy. Không cần tạo hình ảnh quá hoàn hảo hay phát ngôn cầu kỳ, chỉ một bình luận ngắn gọn đúng chất "anh Thơm" cũng đủ khiến mạng xã hội có thêm một chủ đề để bàn tán. Còn với cư dân mạng, sau màn tư vấn lần này, câu nói vui "người chồng hướng vợ đã nói vậy thì cứ nghe đi" lại càng được nhắc đến nhiều hơn như một cách thể hiện sự yêu thích dành cho nam nghệ sĩ.