Căn nhà lụp xụp ở quê của "lọ lem showbiz" lấy đại gia hơn 22 tuổi, mỗi tháng được phát 730 triệu tiền tiêu vặt

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến sao nữ có màn đổi đời ngoạn mục sau khi cưới chồng, công chúng nhớ đến ngay Phương Viện. Người mẫu này được xem là "Lọ lem" của Cbiz. Từ 1 người mẫu hạng B với nhiều tai tiếng, cô bước chân vào hàng phu nhân danh giá, ngồi ở hàng ghế VIP tại nhiều sự kiện nhờ kết hôn với "Thiên vương" Quách Phú Thành.

Theo tờ 163, Phương Viện sinh ra và lớn lên tại huyện Nam Lăng, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Cô là con một, cha mẹ làm công nhân bảo dưỡng cầu đường. Gia đình Phương Viện khó khăn, từng sống trong 1 ngôi nhà lụp xụp, cũ kỹ và tồi tàn. Khi học hết cấp 3, Phương Viện rời quê lên Thượng Hải (Trung Quốc) lập nghiệp. Với chút nhan sắc, cô bước chân vào làng mẫu với nghệ danh Alice. Để nhanh chóng nổi tiếng, người đẹp sẵn sàng chụp ảnh nội y hở hang, chẳng ngại gọi mình “người mẫu gợi cảm”. Năm 2010, xuất hiện trên chương trình truyền hình Bảo Bối Cát, cô cho biết chỉ thích yêu trai giàu, tiết lộ quá khứ ăn chơi đi bar thâu đêm suốt sáng và cặp kè 6 người đàn ông. Đến năm 2014, Phương Viện cho phát hành album ảnh nóng bỏng với mục đích gây chú ý. Thế nhưng, cô chẳng những không bứt phá danh tiếng, còn bị gán mác "gái hư Cbiz".

Phương Viên đổi đời sau khi kết hôn với Quách Phú Thành. Ảnh: Sina.

Căn nhà xập xệ, tồi tàn mà gia đình Phương Viện sống ở quê nhà An Huy (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô vào showbiz làm người mẫu nội y. Ảnh: Sohu.

Bước ngoặt đến với Phương Viện khi cô kết hôn với Quách Phú Thành vào năm 2017. Mối quan hệ của cả hai bị gièm pha dữ dội vì sự chênh lệch tuổi tác lên đến con số 22. Không chỉ hơn vợ gần 2 giáp, tài tử hạng A sinh năm 1965 còn lớn hơn bố vợ của mình là ông Phương Quốc Lương (sinh năm 1967) 2 tuổi và mẹ vợ 4 tuổi. Thậm chí, trong đám cưới, bố Phương Viện còn hài hước cho biết: "Tôi nghe nhạc của con rể mà lớn lên".

Sau khi lấy chồng đại gia, người đẹp từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm ở nhà chăm sóc gia đình. Đến nay, sau gần một thập kỷ gắn bó, Phương Viện và Quách Phú Thành đã có ba cô con gái. Con đầu lòng Chantelle chào đời vào năm 2017, con gái thứ hai Charlotte sinh năm 2019, còn cô út Cheryl ra đời vào cuối năm 2025.

Quách Phú Thành hơn vợ hot girl, người mẫu 22 tuổi. Anh còn lớn hơn cha vợ 2 tuổi và mẹ vợ 4 tuổi. Ảnh: Sohu.

Hợp đồng tiền hôn nhân giữa Quách Phú Thành và Phương Viện

Với sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 3 thập kỷ, Quách Phú Thành được cho là sở hữu khối tài sản ròng lên tới 2 tỷ HKD (6,5 nghìn tỷ đồng). Dù rất yêu chiều Phương Viện, nhưng do tài sản trước ngày cưới có sự chênh lệch lớn, tài tử hàng đầu đã yêu cầu bã xã phải ký hợp đồng tiền hôn nhân với nhiều điều khoản nghiêm ngặt. Theo đó, trong thời gian chung sống, Quách Phú Thành sẽ đưa cho Phương Viện 28.000 USD (730 triệu đồng) để chi tiêu cá nhân, 130.000 USD (3,4 tỷ đồng) làm phí sinh hoạt cho gia đình, chu cấp cho bố mẹ vợ 13.000 USD/tháng (340 triệu đồng). Khi Phượng Viện sinh con, nam diễn viên phải chi 10.000 USD/tháng (216 triệu đồng) để thuê nhà đẹp đón cha mẹ vợ sang Hong Kong (Trung Quốc) chăm sóc con cái.

Ngoài ra, tài tử còn có nghĩa vụ mua tặng những món hàng hiệu xa xỉ như túi xách, giày dép, mỹ phẩm và trang sức định kỳ theo ý muốn của bà xã. Khoản này không trừ vào tiền tiêu vặt mà cô nhận được hàng tháng. Với việc được Quách Phú Thành đáp ứng đầy đủ về mặt vật chất, Phương Viện phải rút khỏi showbiz. Trong trường hợp ly hôn, Phương Viện ra đi tay trắng, không được đòi chia tài sản. Thay vào đó, cô sẽ nhận được tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng, cùng 1 số tiền đền bù nhỏ do tùy ý Quách Phú Thành quyết định.

Nam nghệ sĩ hàng đầu bắt Phương Viện ký thỏa thuận tiền hôn nhân và chỉ đưa cho cô 1 số tiền nhất định để tiêu xài hàng tháng. Ảnh: Sina.

Do ông xã quá rạch ròi về mặt tài chính, Phương Viện từng cay đắng cho biết cô không có tài sản riêng trong hôn nhân. Nhiều năm sống ở Hong Kong (Trung Quốc), người đẹp mong ước sở hữu 1 căn hộ rieng đứng tên mình để đón cha mẹ sang đây dưỡng già. Tuy nhiên, giá đất tại Hong Kong (Trung Quốc) đắt đỏ, chồng không đồng ý hỗ trợ, bản thân không có thu nhập nên ước mơ mua nhà của cô vô cùng xa vời. Để không lệ thuộc vào chồng, vài năm trở lại đây, Phượng Viện đã tận dụng cái mác "vợ Thiên vương" để chuyển sang làm blogger thời trang, KOL, livestream bán hàng kiếm thu nhập riêng.

Nhan sắc xinh đẹp của Phương Viện. Ảnh: Sina.

Ảnh: Sina, Sohu