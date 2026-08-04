Mỗi lần đi quảng bá The Odyssey là một lần dàn sao khiến truyền thông phải xuýt xoa vì độ chỉn chu

Sức nóng của The Odyssey vẫn chưa hạ nhiệt sau khi bộ phim đạt doanh thu ấn tượng trên toàn cầu và liên tục tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới mộ điệu điện ảnh.

Bên cạnh những thước phim IMAX 70mm hoành tráng, khán giả tinh mắt còn phát hiện một điểm chung thú vị trên cổ tay đạo diễn và dàn diễn viên trong suốt hành trình quảng bá.

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Suốt chặng đường ra mắt phim, Christopher Nolan, Robert Pattinson và Corey Hawkins đều chọn đồng hồ của nhà chế tác Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre khi tham dự phỏng vấn, họp báo và thảm đỏ.

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Điều đáng chú ý là đối tác đồng hồ chính thức của The Odyssey cũng như nhiều dự án trước đây của Nolan lại là Hamilton. Sự trùng hợp liên tiếp ấy cho thấy đây nhiều khả năng là lựa chọn mang tính cá nhân hơn là một sự sắp đặt truyền thông.

Reverso, thói quen nhiều năm của Nolan và Matt Damon

Christopher Nolan. Ảnh gettyimages

Christopher Nolan gắn bó với Jaeger-LeCoultre từ nhiều năm nay. Tại các buổi phỏng vấn quảng bá The Odyssey, anh xuất hiện cùng chiếc Grande Reverso Tribute to 1931 mặt số đen, cũng chính là mẫu đồng hồ từng theo anh qua nhiều sự kiện trước đó, từ các buổi trò chuyện điện ảnh cho tới giai đoạn hậu Oppenheimer.

Christian Bale. Ảnh gettyimages

Thiết kế Reverso với bộ vỏ xoay đặc trưng ra đời năm 1931 từ lâu đã trở thành biểu tượng của thương hiệu, và rất hợp với phong cách kín đáo, cổ điển của nam đạo diễn. Nolan yêu thích Reverso tới mức từng để Christian Bale đeo mẫu đồng hồ này khi hóa thân vào "nhân dạng Bruce Wayne", như một cách nhấn mạnh đời sống hai mặt của người hùng Gotham.

Matt Damon Ảnh gettyimages

Matt Damon cũng là gương mặt quen thuộc bên cạnh Jaeger-LeCoultre từ rất lâu trước khi tham gia The Odyssey. Nam diễn viên nhiều lần được bắt gặp đeo Reverso Ultra Thin Duoface cả trong đời thường lẫn tại các sự kiện. Thiết kế hai mặt số đặc trưng cho phép hiển thị hai múi giờ mà vẫn giữ được bộ vỏ thanh mảnh, một lựa chọn rất hợp với phong cách lịch lãm, tối giản của chủ nhân tượng vàng Oscar.

Corey Hawkins. Ảnh gettyimages

Corey Hawkins chọn Reverso Tribute Chronograph bằng vàng hồng trong buổi công chiếu The Odyssey tại London. Mẫu này sở hữu hai mặt hiển thị với bộ máy chronograph cơ học tích hợp ở mặt sau, kết hợp vẻ thanh lịch quen thuộc của dòng Reverso cùng một trong những bộ chuyển động tinh xảo nhất mà Jaeger-LeCoultre từng sản xuất.

Robert Pattinson và hướng tiếp cận hiện đại hơn

Trong khi Nolan, Matt Damon và Corey Hawkins cùng chọn các biến thể của Reverso, Robert Pattinson lại đại diện cho hướng đi đương đại hơn của thương hiệu. Anh mang trên tay mẫu Master Control Chronomètre Perpetual Calendar bằng thép với dây đeo tích hợp.

Robert Pattinson. Ảnh gettyimages

Chi tiết này khiến nhiều người bắt đầu đùa rằng Jaeger-LeCoultre đã trở thành "đồng hồ Batman", khi có tới hai đời diễn viên thủ vai người hùng Gotham thường xuyên xuất hiện cùng JLC trên cổ tay.

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Mối liên hệ giữa nam diễn viên và thương hiệu Thụy Sĩ đã hình thành từ trước khi The Odyssey ra rạp. Tại Oscar 2026, Pattinson là một trong những người đầu tiên xuất hiện với chiếc đồng hồ này, thậm chí trước cả thời điểm Jaeger-LeCoultre chính thức giới thiệu tới công chúng. Giới sưu tầm đánh giá đây là một trong những sáng tạo phức tạp nhất của nhà chế tác trong vài năm trở lại đây.

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Đến chiến dịch quảng bá The Drama, anh tiếp tục chọn chiếc Duomètre Chronograph Moon chế tác từ bạch kim, kết hợp mặt số opaline tông đồng. Mẫu đồng hồ nổi bật với cấu trúc Dual-Wing độc quyền, tách riêng nguồn năng lượng cho chức năng hiển thị thời gian và chronograph, đồng thời hiển thị lịch tuần trăng cùng khả năng đo thời gian chính xác đến 1/6 giây.

Dù xuất hiện dưới hình hài kinh điển của Reverso hay những sáng tạo cơ khí đương đại như Duomètre và Master Control, Jaeger-LeCoultre vẫn là điểm gặp gỡ chung của những nghệ sĩ theo đuổi chiều sâu và tính thủ công trong sáng tạo. Có lẽ đó cũng là lý do thương hiệu liên tục hiện diện bên cạnh Christopher Nolan và dàn sao The Odyssey, không phải như một đạo cụ điện ảnh, mà như một dấu ấn phong cách cá nhân.

PV