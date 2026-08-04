Dù vướng nhiều tai tiếng, nhưng Jung Eun Chae vẫn là cái tên hot của showbiz Hàn Quốc. Cô được mệnh danh là "mỹ nhân có vẻ đẹp phi giới tính", và đặc biệt là "mỹ nhân sinh ra để đóng vai giàu". Jung Eun Chae có sắc vóc hoàn hảo, khí chất sang trọng hiếm có và đặc biệt từng du học ở Anh. Điều này khiến khán giả đồn đoán mỹ nhân này "ngậm thìa vàng", sống trong nhung lụa từ bé.

Tuy nhiên mới đây, Jung Eun Chae đã làm sáng tỏ về thân thế của mình qua kênh YouTube Fairy Jae Hyung. Nữ diễn viên nói rằng vì từng học ở Anh nên cô được nhiều người cho là con nhà giàu. Nhưng sự thật cha của Jung Eun Chae chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Để có tiền cho con gái du học từ thời cấp 3, gia đình đã phải chuyển đến sống ở căn nhà nhỏ hơn.

Jung Eun Chae cho biết cha cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ảnh: YouTube

Nữ diễn viên chia sẻ rằng quãng thời gian đó rất khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Jung Eun Chae trở nên rất khép kín và bắt đầu vẽ tranh để thể hiện bản thân. Trường học của mỹ nhân sinh năm 1986 ở khá xa thành phố, vì vậy cô cảm thấy bị cô lập với thế giới bên ngoài. Việc xem phim và các chương trình truyền hình đã giúp Jung Eun Chae cảm thấy kết nối trở lại, và đó là lúc cô bắt đầu mơ ước trở thành một diễn viên.

Ban đầu, gia đình nhà họ Jung không muốn con gái trở thành diễn viên sau nhiều năm đèn sách, nhưng cô không bỏ cuộc. Vì không được đào tạo diễn xuất bài bản, Jung Eun Chae đã nỗ lực tích lũy kinh nghiệm bằng cách tham gia đóng các phim ngắn sinh viên. Cô cũng làm gia sư ở Seoul để tự trang trải chi phí sinh hoạt trong khi theo đuổi ước mơ của mình.

Quãng thời gian học tập ở Anh giúp Jung Eun Chae tìm ra niềm đam mê điện ảnh. Ảnh: X

Jung Eun Chae có tên thật là Jung Sol Mi, sinh năm 1986 tại Busan, Hàn Quốc. Trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng có khoảng 8 năm sinh sống tại London (Anh), theo học ngành Thiết kế Dệt may tại Central Saint Martins - một trong những trường nghệ thuật danh tiếng thế giới. Quãng thời gian học tập và tiếp xúc với môi trường nghệ thuật quốc tế đã góp phần định hình phong cách và tư duy thẩm mỹ riêng của Jung Eun Chae. Sau khi trở về Hàn Quốc, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi chính thức lấn sân sang diễn xuất vào năm 2010.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Jung Eun Chae đến với bộ phim điện ảnh Nobody's Daughter Haewon (2013) của đạo diễn Hong Sang Soo. Vai nữ chính giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như hàng loạt đề cử tại các giải thưởng điện ảnh danh giá. Những năm sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Hill of Freedom, The Fatal Encounter, The King, The Great Battle, The Guest, Return, The King: Eternal Monarch, Anna, Your Honor và đặc biệt là Jeongnyeon: The Star Is Born. Không chạy theo hình tượng ngôi sao giải trí đại chúng, Jung Eun Chae thường lựa chọn những nhân vật có chiều sâu tâm lý, nhờ đó dần xây dựng vị thế là một diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Ngoài diễn xuất, cô từng phát hành một mini album và đảm nhận vai trò MC, người dẫn chương trình phát thanh, cho thấy hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

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Jung Eun Chae được biết đến là mỹ nhân sang chảnh...

... đồng thời có năng lực diễn xuất xuất sắc dù không qua trường lớp chính quy. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Jung Eun Chae cũng nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh cãi. Cô vốn là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng 2 lần vướng nghi vấn là "tiểu tam", khiến tên tuổi chịu không ít ảnh hưởng.

Ồn ào đầu tiên đến vào năm 2013, khi cô bị đồn ngoại tình với Jung Joon Il. Jung Joon Il là ca sĩ được khán giả yêu mến qua những bản nhạc phim nổi tiếng. Năm 2012, Jung Joon Il ly hôn người vợ tên A kết hôn vào năm 2011. Vợ cũ của nam ca sĩ tiết lộ họ hẹn hò từ năm 2006. Giai đoạn cuối năm 2009 đến giữa năm 2010, cô phát hiện Jung Joon Il qua lại với Jung Eun Chae. Mặc dù nam ca sĩ hứa sẽ không ngoại tình nữa nhưng ngay cả sau khi kết hôn, Jung Joon Il vẫn lén lút qua lại với Jung Eun Chae.

Cô A giải thích rằng Jung Joon Il không hề xin lỗi vì hành vi ngoại tình, còn đệ đơn ly hôn cô. Sự vô liêm sỉ của Jung Joon Il chính là lý do cô A quyết định công khai toàn bộ câu chuyện. Vào thời điểm bị "bóc phốt", Jung Eun Chae nói cô bị Jung Joon Il lừa, cô không biết ca sĩ này đã có vợ. Công chúng thông cảm với cô bởi Jung Joon Il hoàn toàn giữ kín đời tư. Không ai biết nam ca sĩ này đã có vợ, mọi người chỉ thấy Jung Eun Chae thường xuyên đến concert của Jung Joon Il, nên cho rằng nữ diễn viên này là bạn gái của anh.

Tuy nhiên khi vụ bê bối ầm ĩ trở lại vào năm 2020, công ty quản lý của Jung Joon Il đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định Jung Eun Chae biết nam ca sĩ có vợ. "Jung Eun Chae chắc chắn biết chuyện Jung Joon Il đã kết hôn vào thời điểm có quan hệ tình cảm với anh ấy. Nói Jung Eun Chae không biết về vợ Jung Joon Il là vô lý. Jung Joon Il bị nhìn nhận như kẻ che giấu tình trạng hôn nhân và lừa Jung Eun Chae yêu đương. Điều này hoàn toàn sai sự thật, anh ấy đang bị chỉ trích 1 cách tàn nhẫn".

Công ty của Jung Joon Il phản đòn, thông báo Jung Eun Chae biết rõ nam ca sĩ có vợ. Ảnh: X

Vụ việc này tiếp nối scandal ngoại tình khác của Jung Eun Chae chỉ 1 năm sau đó. Vào năm 2013, tạp chí Nhật Bản nổi tiếng FRIDAY "bắt gọn" Jung Eun Chae hẹn hò với nam diễn viên Kase Ryo. Kase Ryo và Jung Eun Chae gặp gỡ khi cùng đóng phim Đồi Tự Do. Theo FRIDAY, 2 người hẹn hò ở Kanagawa và ở chung khách sạn tại Tokyo.

Vào thời điểm đó, Kase Ryo được cho là đang chung sống với bạn gái lâu năm - nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Mikako Ichikawa. Đây là bê bối tình ái thứ 2 của Jung Eun Chae trong 2 năm liên tiếp, và công ty quản lý lúc bấy giờ (Blue Dragon Entertainment) phải nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Theo đó, đạo diễn Hong Sang Soo và dàn diễn viên chính Kase Ryo, Jung Eun Chae, Mon So Ri lên kế hoạch cùng du lịch Nhật Bản. Nhưng do xung đột lịch trình nên chỉ có Jung Eun Chae đến Nhật Bản gặp Kase Ryo. Với tư cách bạn thân, nam diễn viên đã dắt Jung Eun Chae đi thăm quan.

Loạt ảnh Jung Eun Chae và Kase Ryo công khai "hẹn hò". Ảnh: X

Ở thời điểm đó, Kase Ryo đang chung sống với bạn gái lâu năm. Ảnh: X

Dù công chúng vẫn còn nhiều ngờ vực, nhưng điều kỳ lạ là sự nghiệp của Jung Eun Chae vẫn thăng hoa. Trong những năm tiếp theo, cô góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Quân Vương Bất Diệt, Anna, Jeongnyeon: The Star Is Born... Cô còn nhận được đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang. Chưa dừng lại ở đó, minh tinh họ Jung mở công ty riêng cùng quản lý lâu năm sau khi rời tập đoàn giải trí KeyEast.

Jung Eun Chae là 1 trường hợp "lạ" của showbiz Hàn Quốc khi vẫn thành công bất chấp đời tư ồn ào. Nguyên nhân có thể đến từ việc cô vướng scandal khi chưa quá nổi tiếng, nên không ảnh hưởng quá lớn đến sự nghiệp. Những ồn ào làm "tiểu tam" của cô cũng chỉ dừng lại ở mức nghi vấn và kể từ đó đến nay, nữ diễn viên không còn vướng scandal. Những cáo buộc là "người thứ 3" này thực chất không rõ ràng, không đủ căn cứ nên công chúng không quá khắt khe. Trên tất cả, Jung Eun Chae có khả năng diễn xuất tốt và vẻ đẹp độc đáo, cô thể hiện bản thân qua những tác phẩm điện ảnh chất lượng thay vì để đời tư làm chủ đề bàn tán. Nữ diễn viên biết tập trung vào sự nghiệp, không tự gây ra rắc rối hay hiểu lầm nào nữa. Cũng chính vì thế mà những nghi ngờ xưa bỗng chốc trôi vào dĩ vãng.

Ảnh: X

Jung Eun Chae vẫn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng...

... và có được sự nghiệp vô cùng thành công. Ảnh: Singles

Nguồn: Allkpop