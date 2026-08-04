Á hậu tiết lộ bí mật động trời khiến cô bỏ chạy gấp khỏi cửa hào môn
Á hậu vội vã hủy hôn trước giờ G khi biết về lối sống đậm mùi phong kiến của chốn hào môn.
Mới đây, Dương Ngọc Mai - nàng Á hậu châu Á đình đám một thời đã khiến dân tình xôn xao khi hé lộ những “quy tắc ngầm” của giới siêu giàu Hong Kong (Trung Quốc). Nữ diễn viên cho biết, cô từng suýt trở thành cô dâu hào môn nhưng lại quyết định bỏ chạy trước giờ G khi biết được sự thật đắng lòng phía sau cánh cửa nhà giàu. Câu chuyện từ 30 năm trước giờ mới kể của Dương Ngọc Mai gây xôn xao trên các diễn đàn giải trí, khiến nhiều người phải bàng hoàng.
Dương Ngọc Mai bước chân vào showbiz nhờ góp mặt trong bộ phim Sấm Sét của hâu Tinh Trì. Tuy nhiên, đến năm 1990, tên tuổi của cô mới thật sự bật lên mạnh mẽ khi lên ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu châu Á, đồng thời giành luôn 2 giải thưởng danh giá khác là Hoa hậu ăn ảnh nhất và Hoa hậu có vóc dáng hoàn hảo nhất. Chẳng quá lời khi nói Dương Ngọc Mai là một trong những nàng hậu đẹp nhất lịch sử đài truyền hình ATV.
Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi trội, Dương Ngọc Mai còn gây dấu ấn với loạt phim đình đám như Thần Bài, Hồ Sơ Công Lý, Thần Thám Lý Kỳ, Nghĩa Nặng Tình Thâm…
Nhờ sự giới thiệu của bạn bè, Dương Ngọc Mai đi xem mắt với một công tử nhà giàu mới đi du học nước ngoài trở về Hong Kong (Trung Quốc). Ban đầu, nữ diễn viên cứ ngỡ đã gặp được “chân mệnh thiên tử” vì đối phương cư xử, nói năng rất lịch thiệp, lại còn không đụng vào chất cồn.
Ai dè, sau một thời gian tìm hiểu, Dương Ngọc Mai ngã ngửa khi biết gia đình của đối phương rất phức tạp. Ngoài mẹ của chàng công tử này (là vợ cả), bố anh ta còn có 3 bà vợ bé khác nữa. Họ cùng chung sống dưới một mái nhà, chẳng khác nào chế độ “năm thế bảy thiếp” cả.
Thấy Dương Ngọc Mai bị sốc về chế độ “chung chồng”, thiếu gia nhà giàu thản nhiên tuyên bố: “Đây là chuyện quá bình thường trong giới hào môn”.
Không chỉ vậy, nguyên nhân khiến Dương Ngọc Mai bỏ chạy gấp là vì trước khi chính thức tiến đến hôn nhân, nhà trai yêu cầu cô phải rời khỏi làng giải trí ngay tức khắc, không được tiếp tục đóng phim hay có sự nghiệp riêng, phải yên phận ở nhà, khép mình trong quy tắc hào môn. Bởi lẽ, phía nhà trai cho rằng việc hoạt động trong showbiz là “không đứng đắn”, cần thiết phản chấn chỉnh ngay tức khắc.
Ngoài ra, Dương Ngọc Mai cũng được nhắn nhủ rằng sau khi về chung nhà cần phải cố gắng sinh con càng nhiều càng tốt, vì điều này có liên quan đến phân chia tài sản trong gia tộc. Bạn trai Dương Ngọc Mai nói thẳng rằng, các anh chị em của anh ta đang đấu tranh gay gắt và sinh con là một phương pháp vô cùng hiệu quả trong cuộc chiến giành tài sản, sinh càng nhiều thì được chia phần càng nhiều.
Khó mà “ngấm” nổi lối sống của gia đình bạn trai hào môn, Dương Ngọc Mai đã từ chối tiến đến đến hôn nhân. Hơn nữa, cô cũng chẳng chấp nhận được việc bị bạn trai coi thường sự nghiệp của mình.
Mặc dù nàng Á hậu không công khai danh tiếng của chàng thiếu gia mà cô từng hẹn hò nhưng netizen suy đoán, đó chắc hẳn là một trong những gia tộc siêu giàu hàng đầu xứ Cảng.
Trang 163 cho biết, có rất nhiều sao nữ từng cố hết sức để lấy chồng hào môn nhưng chẳng phải ai cũng được hưởng hạnh phúc. Trong khi đó Dương Ngọc Mai lại có cuộc sống an nhiên, thoải mái nhờ việc đóng phim và kinh doanh. Cô là đại gia ngầm của Cbiz với chuỗi nhà hàng hơn 24 chi nhanh trải rộng khắp xứ Cảng.
Một số người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối vì nàng Á hậu đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Tuy nhiên, bản thân Dương Ngọc Mai lại cực kỳ “chill” với bản thân của hiện tại.
Cách đây không lâu, cô còn lên tiếng “bóc phốt” có kẻ muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa đảo tình cảm, tiền bạc của mình. Dương Ngọc Mai tuyên bố: “Việc liên quan đến tiền bạc thì không thể hồ đồ. Người ta có thể ‘thả thính’ nhưng bản thân không thể mất lý trí được” .
Nguồn: 163