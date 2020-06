Người biểu tình Mỹ phớt lờ lệnh giới nghiêm

Người biểu tình ở Mỹ đã phớt lờ lệnh giới nghiêm trong đêm 2/6 để tiếp tục bày tỏ sự tức giận liên quan tới cái chết của ông George Floyd. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực đã suy giảm.

Người biểu tình vẫn tiếp tục đổ ra các đường phố trên khắp nước Mỹ trong đêm thứ 8 liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người biểu tình vẫn tiếp tục đổ ra các đường phố trên khắp nước Mỹ trong đêm thứ 8 liên tiếp bất kể việc lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai đông đảo để đảm bảo an ninh.

Tình trạng bạo lực đã giảm đáng kể trong đêm 2/6. Một số vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát diễn ra rải rác tại bang Washington và Portland, Oregon. Trong khi đó, các vụ hôi của và cướp cửa hàng ở thành phố New York đã không còn. Cảnh sát New York cho biết đã bắt giữ khoảng 200 người, chủ yếu do vi phạm lệnh giới nghiêm.

Tại thành phố Los Angeles, nhiều người biểu tình đã phớt lờ lệnh giới nghiêm và đã bị bắt, tuy nhiên an ninh đã được khôi phục. Các cuộc tuần hành lớn đã diễn ra tại thành phố Philadelphia, Atlanta, Denver và Seattle.

Các cuộc biểu tình, mặc dù trở nên bạo lực trong mấy ngày qua, đã trở lại hòa bình như mục đích ban đầu.

Theo một khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện, phần lớn người dân Mỹ cảm thông với những người biểu tình hiện nay. 64% số người được hỏi ủng hộ các hoạt động biểu tình, 27% không ủng hộ và 9% trả lời không chắc chắn có hoặc không ủng hộ.

Viên cảnh sát Derek Chauvin, người đã ghì đầu gối len cổ ông George Floyd đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người cấp đooj 3 và ngộ sát cấp độ 2.

3 viên cảnh sát khác có liên quan cũng đều bị sa thải nhưng không bị bắt giữ và kết tội. Gia đình nạn nhân đã yêu cầu gia tang mức án đối với cảnh sát Chauvin và rằng 3 viên cảnh sát còn lại cũng phải chịu trách nhiệm về vụ việc./.