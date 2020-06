Vỏn vẹn 8 phút và 46 giây của vụ người đàn ông da đen bị cảnh sát ghì chết khiến cả nước Mỹ rơi vào "cơn ác mộng" kéo dài tuần qua

Chuyện gì đã xảy ra ở Mỹ?

Vào tối ngày 25/5 (giờ địa phương), cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota được một cửa hàng báo cáo nghi ngờ George Floyd (46 tuổi) sử dụng tờ 20 USD giả khi mua thuốc lá. Chiếc xe cảnh sát đầu tiên đã nhanh chóng đến hiện trường và 17 phút sau đó ông Floyd đã bất tỉnh và bị ghì chặt bởi cảnh sát, không còn dấu hiệu của sự sống.

Lời cuối cùng của Floyd, "Tôi không thể thở", trở thành thông điệp được hô to trong các cuộc biểu tình đang nổ ra trên khắp nước Mỹ, trong đó nhiều vụ đụng độ bạo lực, đốt phá, cướp bóc đã xảy ra. Suốt hơn 1 tuần qua, nước Mỹ đang ở trong "cơn ác mộng" chưa từng thấy và không ai biết chắc tình trạng bạo loạn này khi nào sẽ chấm dứt.

Vụ việc đã gây ra tình trạng biểu tình bạo loạn kéo dài suốt 1 tuần qua.

8 phút và 46 giây định mệnh

Bằng việc kết hợp các video được quay bởi những nhân chứng có mặt tại hiện trường, camera an ninh cùng các tài liệu chính thức và thông qua các chuyên gia tư vấn, tờ New York Times đã dựng lại video chi tiết những phút giây cuối cùng của ông Floyd. Theo New York Times, quãng thời gian này kéo dài đúng 8 phút và 46 giây nhưng đã để lại hậu quả vô cùng tàn khốc.

Theo đó, có mặt ở hiện trường đầu tiên là hai cảnh sát Thomas Lane và J.A. Kueng. Họ đến gần xe của Floyd, thấy người đàn ông 46 tuổi này ngồi ở ghế lái, hai người khác cũng có mặt trên xe. Sau cuộc trao đổi ngắn với Floyd, cảnh sát Lane rút súng, chĩa vào cửa kính xe, yêu cầu anh này giơ tay lên. Khi Floyd đặt hai tay lên vô lăng, Lane cất súng, ra lệnh cho anh này ra ngoài và kéo anh ra khỏi xe.

Hình ảnh của Floyd trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông.

Theo báo cáo sự việc, Floyd lúc đầu "chống cự khi bị còng tay" tuy nhiên về sau người đàn ông đã tuân thủ theo lệnh của cảnh sát. Sau đó, cảnh sát Lane cho Floyd ngồi xuống và hỏi tên, giấy tờ tùy thân và giải thích tại sao anh ta bị bắt. Tiếp đến, Lane và Keung xốc Floyd đứng dậy, kéo anh ta đến chiếc xe tuần tra.

Lúc 20h14, Floyd đột nhiên cứng đờ người, ngã xuống đất và nói với các sĩ quan rằng anh ta không thể thở được. Hai cảnh sát Derak Chauvin và Tou Thao sau đó điều khiển một xe tuần tra khác tới hiện trường. Dù Floyd kêu bị nghẹt thở, các sĩ quan vẫn tìm cách đẩy anh ta vào trong xe từ phía ghế phụ, nhưng Chauvin sau đó kéo Floyd khỏi xe. Dưới lực kéo của Chauvin, Floyd ngã úp mặt xuống đường, tay vẫn bị còng.

Vào lúc 20h19, hai sĩ quan Kueng và Lane giữ chân anh này, trong khi Chauvin ghì đầu gối trái lên gáy của Floyd . Floyd liên tục kêu lên "Tôi không thể thở được", "Mẹ ơi" và "Làm ơn", nhưng các cảnh sát vẫn giữ nguyên vị trí. Một sĩ quan nói với Floyd rằng "Anh vẫn đang nói chuyện được mà".

Cảnh sát Lane sau đó hỏi: "Chúng ta có nên lật anh ta lại không?", Chauvin đáp: "Không, giữ nguyên như khi chúng ta tóm được hắn". Khi Lane bắt đầu lo lắng rằng Floyd có thể rơi vào trạng thái mê sảng do kích động, Chauvin trả lời: "Đó là lý do chúng ta nên để hắn nằm sấp".

Cảnh sát Derek Chauvin ghì đầu gối lên cổ George Floyd trong vụ bắt hôm 25/5.

Sĩ quan Derek Chauvin.

Đến 20h24, Floyd không còn giãy giụa. Chỉ khoảng một phút sau, video cảnh Floyd bị ghì gáy, nằm im bất động xuất hiện trên mạng xã hội. Sĩ quan Keung lúc đó đã kiểm tra mạch đập trên cổ tay phải của Floyd, cho biết không bắt được mạch. Dù vậy, không có viên cảnh sát nào di chuyển khỏi vị trí của mình.

3 phút sau, vào lúc 20h27, Chauvin đã bỏ đầu gối ra khỏi gáy của Floyd. Xe cứu thương tới hiện trường và Floyd được tuyên bố đã tử vong tại Trung tâm Y tế Hạt Hennepin ngay sau đó.



Hồ sơ truy tố nói rằng Floyd mắc các bệnh lý nền gồm động mạch vành và suy tim do tăng huyết áp. "Những tác động kết hợp của việc Floyd bị cảnh sát ghì gáy, bệnh lý nền và bất kỳ chất kích thích tiềm tàng nào trong cơ thể Floyd đã dẫn đến tử vong", hồ sơ có ghi.

George Floyd là ai?

Floyd đến từ Houston, Texas. Năm nay ông 46 tuổi và có cuộc đời nhiều thăng trầm. Ông là bảo vệ tại một nhà hàng kiêm club tên Conga Latin Bistro trong nhà năm. Khi nhà hàng này phải đóng cửa vì dịch Covid-19, Floyd mất việc và ông phải chật vật mưu sinh để tồn tại.

Mọi người thường gọi Floyd là “gã cao lớn hiền lành”. Floyd có hai người con gái, 6 và 22 tuổi. Ông mới lên chức ông ngoại nhưng chưa một lần được nhìn mặt cháu bé.

Nguồn: NYT