Cua là thực phẩm vô cùng quen thuộc, được ưa chuộng không chỉ vì ngon miệng mà còn nhờ hàm lượng protein, canxi, phốt pho, sắt dồi dào và có thể chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một người kinh doanh hải sản lâu năm trên Aboluowang, không phải con cua nào bày bán ngoài chợ cũng an toàn để thưởng thức, dù giá có rẻ đến đâu hay thậm chí vẻ ngoài đẹp mắt.

Bà Ngô, ngoài 50 tuổi (Bắc Kinh, Trung Quốc) và có hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thủy hải sản cho biết, người trong nghề thường tránh xa 5 nhóm cua dưới đây. Nguyên nhân không chỉ dừng lại ở việc thịt bị bở rạc, kém ngon mà còn liên quan trực tiếp đến nguy cơ ngộ độc cấp tính và nhiễm độc vi khuẩn.

Ảnh minh họa

Theo bà, có 5 loại cua những người như bà được "cho không" cũng chẳng dám ăn, nhưng vẫn có nhũng người "dại", không biết mà mua phải:

1. Cua chết ngộp, thịt nhão mềm

Tại các chợ, cua vừa chết hoặc chết đông lạnh thường được bán với giá rẻ hơn nhiều so với cua còn bò khỏe. Nhiều người tiếc tiền cho rằng chỉ cần mua về rửa sạch, luộc sôi qua ở nhiệt độ cao là có thể chế biến ăn bình thường.

Tuy nhiên, thịt cua chứa hàm lượng axit amin histidine rất cao. Ngay khi cua chết, vi khuẩn hoại sinh tấn công cực nhanh, biến đổi histidine thành độc tố histamine gây dị ứng, ngộ độc cấp tính. Độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn dù nấu ở nhiệt độ cao.

"Nhiều người nghĩ luộc kỹ là diệt hết vi khuẩn, nhưng độc tố từ cua chết đã ngấm sâu vào từng thớ thịt. Ăn vào nhẹ thì dị ứng, nổi mề đay còn nặng thì đi ngoài cấp tốc, người bán chúng tôi cho cũng không bao giờ ăn" , bà Ngô chia sẻ.

Ảnh minh họa

2. Cua bốc mùi lạ như mùi khai, mùi chua hoặc hắc

Cua tươi, sạch thường chỉ mang mùi tanh nhẹ đặc trưng của biển hoặc bùn đất tự nhiên. Nếu ngửi thấy cua bốc mùi chua nồng, mùi khai hắc hoặc mùi hăng hắc như hóa chất tẩy rửa thì phải tránh xa ngay.

Mùi khai hắc xuất hiện do quá trình phân hủy đạm giải phóng ra amoniac độc hại. Đáng nói hơn, để giữ cua ươn không bị thối hỏng và giữ màu sắc tươi tắn nhằm lừa mắt khách hàng, một số thương lái thiếu uy tín có thể ngâm rửa cua qua dung dịch bảo quản hóa chất. Điều này khiến cho cua có mùi hăng hắc kiểu hóa chất ở nhiều mức độ. Bà Ngô nói nhỏ, còn có những nơi dùng hóa chất tẩy rửa mạnh để rửa cho mai cua sạch, bóng đẹp, nhất là khi cua đã chết rồi bán rẻ. Nên nếu ngửi thấy bất kỳ mùi gì lạ tốt nhất đừng "xuống tiền".

3. Cua có yếm bị lõm, chứa bọng nước

Nhiều con cua có vẻ ngoài rất to đẹp nhưng khi cầm lên lại nhẹ hẫng. Dùng ngón tay ấn mạnh vào phần yếm dưới bụng thấy mềm nhũn, lõm sâu hoặc ứa nước ra ngoài.

Theo kinh nghiệm của bà Ngô, " đây là loại cua xốp (cua súp), bị ngâm nước quá lâu hoặc bị nhốt đói nhiều ngày trong bể chứa". Quá trình tiêu hao năng lượng khiến cơ thịt của cua bị teo tóp, các khoang rỗng bên trong bị lấp đầy bởi nước bẩn. Khi chế biến, loại cua này vừa không có thịt, vừa tích tụ lượng vi khuẩn Vibrio sinh sôi từ nước bể nuôi, dễ gây chướng bụng, rối loạn tiêu hóa.

Bà Ngô khuyên người mua nên dùng tay bấm thử vào đốt thứ 2 tính từ chân cua lên hoặc phần yếm bụng. Cua tươi chắc thịt luôn có lớp vỏ cứng cáp, không bị biến dạng khi ấn mạnh.

Ảnh minh họa

4. Cua có mai đóng mảng rêu bẩn, bề mặt trơn nhớt bất thường

Khi quan sát cua ngoài chợ hay siêu thị, những con có phần mai bám đầy mảng bẩn màu rêu đen, các khớp chân có lớp màng nhớt trơn dính là dấu hiệu cảnh báo KHÔNG NÊN MUA.

Lớp nhớt bề mặt là môi trường sống của các vi khuẩn hoại sinh và ký sinh trùng. Cua sở hữu lớp vỏ này thường sống ở đáy bùn ô nhiễm hoặc các bể chứa lâu ngày không được thay nước. Vi khuẩn không chỉ nằm ngoài vỏ mà đã theo các khe thở xâm nhập vào đường ruột và dạ dày cua (bọng hoi).

Bà Ngô tiết lộ: "Lớp nhớt rêu này dù dùng bàn chải chà sạch vỏ thì độc tố vi khuẩn bên trong nội tạng cua vẫn còn nguyên. Người sành ăn nhìn thấy lớp màng nhớt này là bỏ đi ngay" .

5. Cua đứt rụng nhiều chân, khớp nối thâm đen

Hình thức bên ngoài phản ánh trực tiếp thời gian cua bị đánh bắt và điều kiện bảo quản. Những con cua bị rụng gần hết chân, các khớp nối giữa chân và thân bị thâm đen, lỏng lẻo là cua đã yếu hoặc ươn hỏng nặng.

Khớp chân lỏng lẻo là con đường ngắn nhất để không khí và vi khuẩn xâm nhập làm oxy hóa thịt cua, gây mất nước nghiêm trọng. Thịt của loại cua này khi hấp lên sẽ bị khô teo, bở rạc và mất sạch vị ngọt tự nhiên.

Ảnh minh họa

"Thà mua con cua nhỏ hơn một chút nhưng còn đủ chân càng, bò khỏe, chứ mua mấy con cua rụng chân thâm đen này về chỉ có nước đổ đi" , bà Ngô nhấn mạnh.

Ngoài các mẹo chọn cua bên trên, bà Ngô khuyến nghị người tiêu dùng nên tìm mua hải sản tại các điểm bán uy tín, có nguồn gốc rõ ràng thay vì ham rẻ chọn mua hàng trôi nổi. Việc trang bị kiến thức nhận biết thực phẩm an toàn chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, tránh cảnh "tiền mất tật mang".

Tổng hợp