Ngủ mơ nhiều chứng tỏ cơ thể đang thiếu nghiêm trọng 4 loại vitamin này, phụ nữ không kịp thời bổ sung chẳng khác nào gián tiếp "giết chết" nhan sắc

Nhiều người hay có thói quen thức khuya làm việc, lướt web nên thường cảm thấy mệt mỏi và không thể dậy nổi vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dù đã đi ngủ rất sớm nhưng cơ thể vẫn thấy mệt mỏi, chưa kể đến việc khi ngủ cũng không ngon và hay mơ. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Cứ mơ hoài mà không rõ lý do thì ắt hẳn, cơ thể chị em thiếu hụt trầm trọng vitamin rồi đấy.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, nếu bạn đang thuộc trường hợp 2 thì chính xác là cơ thể đang bị thiếu hụt nhiều loại vitamin thiết yếu. Thế nên cần phải bổ sung ngay, bằng không sức khỏe sẽ mãi giảm sút mà thôi:

1. Vitamin B1

Vitamin B1 hoàn toàn không phải là một loại thuốc dùng để điều trị chứng mất ngủ. Tuy nhiên nó có thể làm dịu não, ngăn não không bị kích thích quá mức và cải thiện chất lượng giấc ngủ ở một mức độ nhất định. Nếu cơ thể bị thiếu hụt vitamin B1 thì sẽ dễ gây ra chứng mất ngủ và ngủ mơ.

Thế nên, chị em nào thường xuyên bị ngủ mơ thì phải ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B1 như ngũ cốc thô, cá hồi, rau xanh, gan và các loại nội tạng, trứng, sữa, thịt bò, đậu, thịt gà… Chỉ cần mỗi bữa 1 món là đủ chứ không nhất thiết phải ăn quá nhiều.

2. Vitamin B6

Thiếu vitamin B6 cũng là một nguyên nhân khiến bạn hay mất ngủ và ngủ mơ nhiều hơn.

Vitamin B6 có tác dụng rất tốt trong quá trình điều trị rối loạn thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi cơ thể không đủ vitamin B6, bạn sẽ dễ cảm thấy suy nhược kèm chứng mất ngủ mãn tính, khi ngủ còn hay mơ màng. Do vậy, nhóm người này phải bổ sung nguồn vitamin B6 thông qua rau bina, hạt hướng dương, quả bở, khoai lang…

3. Vitamin C

Khi mất ngủ thường xuyên, chị em khoan nghĩ đến việc sử dụng thuốc an thần mà hãy thử việc bổ sung vitamin C xem. Khi vitamin C đi vào cơ thể sẽ giúp tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm bớt các triệu chứng mơ màng.

Chị em có thể bổ sung vitamin C một cách tự nhiên thông qua các loại trái cây như chanh, kiwi, cà chua, cam… và vô vàn loại rau quả tươi khác. Nếu không có thời gian đi mua sắm thì việc uống trực tiếp viên vitamin C cũng là sự lựa chọn tốt.

4. Gamma Oryzanol

Gamma Oryzanol là một chất thường được thấy trong dầu cám gạo, cám mì hay một số loại trái cây và rau cải. Nó còn được sử dụng để điều trị cholesterol cao và các triệu chứng của mãn kinh, lão hóa. Ngoài những công dụng cơ bản, Gamma Oryzanol còn đóng vai trò trong quá trình điều chỉnh trung tâm thần kinh, rối loạn nội tiết và cải thiện hiện tượng suy nhược thần kinh. Từ đó giúp hỗ trợ điều trị mất ngủ rất hiệu quả.

Ngoài việc bổ sung thêm 4 loại vitamin trên, bạn hãy thử thêm một vài cách sau để cải thiện giấc ngủ tốt hơn nhé:

- Ngâm chân trước khi ngủ.

- Uống sữa trước khi ngủ.

- Thư giãn tâm lý, rũ bỏ phiền muộn.

- Chọn tự thế ngủ phù hợp.

- Không sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ.

- Sử dụng nhiều loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ.

Theo Aboluowang