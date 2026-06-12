Ngon mắt ngon cơm nhưng "bóc phốt" ra thì nguyên liệu lại từ sọt rác mà tuần nào các bà cũng vứt đi!

Hôm qua sang nhà bà chị chơi, được mời bát canh rau đay mồng tơi có mảng váng gạch vàng óng, dầy khụ, béo ngậy nổi lên trên. Húp một muôi mà nó ngọt lịm từ đầu lưỡi dập thẳng xuống cuống họng, mát rượi cả ruột gan giữa cái trưa hè.

Mình tấm tắc khen, hỏi chị nấu bằng cua hay rạm hay tép mà ăn xong không phân biệt nổi. Bà ấy cười bảo: "Cua đâu ra, nước cốt lọc từ đồ cô vứt đi đấy".

Hóa ra cái thứ bấy lâu nay chúng ta ngắt phéng đi rồi ném thẳng vào sọt rác lại là "vũ khí bí mật" tạo nên bát canh cực phẩm này sao?

Đừng để vẻ ngoài đánh lừa: Vỏ tôm giã lọc mới là "vua canxi" thực sự!

Ảnh minh họa

Hầu hết mọi người đều nghĩ thịt tôm mới bổ, còn đầu vỏ thì vừa cứng vừa không có chất. Sai quá sai các bà ạ!

Phần vỏ và đầu tôm mới là nơi tập trung các liên kết khoáng chất dồi dào nhất. Khi đem giã nát rồi lọc kỹ, lượng canxi này hoàn toàn hòa tan vào nước, cơ thể hấp thụ cái vèo, xương khớp cứ gọi là dẻo dai bất chấp mùa hè mất nước.

Nước cốt tôm ngọt lịm này đem nấu với rau đay, mồng tơi thì đúng là bài thuốc thanh nhiệt kinh điển. Chất nhớt tự nhiên của rau hoạt động như một chiếc chổi sinh học, gom sạch độc tố trong đường ruột, làm mát lá gan. Gan hết hỏa thì da dẻ tự khắc láng mịn, mụn nhọt nội tiết ngày hè không có cửa xuất hiện.

Quy trình 3 bước "phù phép" đồ thừa thành món ngon không tưởng

Làm món này chỉ tốn đúng 10 phút, không cần tốn một xu mua thịt băm mà bát canh vẫn có vầng gạch béo ngậy như cua đồng:

Thu gom và giã nát: Gom hết đầu và vỏ tôm lại, rửa sạch. Cho vào cối giã cùng 1 củ hành tím và một chút xíu muối (mẹo nhỏ để protein tôm kết tủa thành váng dầy, không bị vỡ). Giã càng nhuyễn càng tốt nhé.

Đừng vứt đầu tôm đi vì đó là "kho canxi" tốt nhất

Lọc cốt: Đổ một bát tô nước vào cối, khuấy đều rồi đổ qua rây lọc lấy nước cốt trong veo, bỏ phần bã vỏ cứng đi.

Kỹ thuật đun "bất động": Đổ nước cốt vào nồi, bật lửa vừa và tuyệt đối không được dùng đũa khuấy. Cứ để yên cho nước ấm dần lên, phần gạch tôm sẽ tự kết tụ lại thành từng mảng dầy nổi lên mặt nước. Lúc này chỉ cần gạt nhẹ váng gạch sang một bên, thả rau đay thái nhỏ vào, nêm nếm vừa vặn, sôi bùng lên 1 phút là tắt bếp ngay.

Cảnh báo: Rau đay mồng tơi chín rất nhanh, đừng ninh kỹ quá rau sẽ bị nồng và chuyển màu vàng úa, nhìn mất cả ngon lại bay hết vitamin dưỡng da đấy!

Trưa hè nắng cháy đầu, có bát canh ngọt mát này chan với cơm nguội, kèm thêm vài quả cà pháo giòn tan thì cứ gọi là "đánh bay" vài bát cơm trong một nốt nhạc. Từ nay mua tôm về, bà nào còn tiện tay vứt đầu với vỏ đi thì tự phạt mình đi nhé, phí của trời vô cùng!