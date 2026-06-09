Loại lá được mệnh danh là "kháng sinh thực vật" hóa ra có thể nấu được bát canh ngon khiến họng dịu mát, phổi sạch trơn

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm buộc chúng ta phải liên tục di chuyển giữa phòng điều hòa mát lạnh và cái oi bức 40 độ ngoài trời. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này, kết hợp với thói quen uống nước đá ngập cốc để giải khát, rất dễ khiến hệ hô hấp bị tổn thương. Nhiều người bắt đầu xuất hiện tình trạng thở ra hơi nóng hầm hập, cổ họng khô khốc, sưng tấy và đau rát kèm theo những cơn ho khan dai dẳng. Lúc này, thay vì vội vã tìm đến các loại kháng sinh liều cao gây hại dạ dày, một bát canh thanh mát từ loại rau thơm lá dẹt quen thuộc sẽ là "cứu cánh" hoàn hảo để làm dịu và chữa lành vòm họng.

"Kháng sinh thực vật" làm mát phổi, dịu họng thần tốc

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Loại rau thơm lá dẹt được nhắc đến ở đây chính là rau hẹ. Khi được kết hợp cùng đậu hũ non và nấm rơm, món canh này trở thành một bài thuốc dân gian cực kỳ hiệu quả cho hệ hô hấp ngày hè:

Kháng viêm, dứt điểm ho nhiệt: Trong rau hẹ chứa hàm lượng lớn chất sulfur và hoạt chất odorin – đây được ví như một loại kháng sinh thực vật có tác dụng diệt khuẩn, tiêu viêm mạnh mẽ. Nhờ đó, nước canh hẹ giúp làm mát phổi, làm loãng đờm và xoa dịu nhanh cảm giác đau rát, ngứa ngáy ở cổ họng.

Hạ hỏa, thanh lọc cơ thể: Đậu hũ non mang tính hàn, bùi béo kết hợp với nấm rơm ngọt lịm tự nhiên giúp trung hòa lượng nhiệt dư thừa trong cơ thể. Sự cộng hưởng này giúp hệ tiêu hóa nhẹ bẫng, hỗ trợ giảm tình trạng nóng trong và nhiệt miệng rất tốt.

Cách nấu 5 phút giải cứu vòm họng rát buốt

Món canh này làm cực kỳ nhanh, không một giọt dầu mỡ để đảm bảo tính thanh đạm tuyệt đối cho người đang bị đau họng:

Chuẩn bị: 1 mớ rau hẹ tươi; 1 hộp đậu hũ non (thái khối vuông vừa ăn); 100g nấm rơm (rửa sạch, bổ đôi); 1 củ hành tím băm nhỏ.

Nấu cốt nước ngọt lịm: Cho nấm rơm vào nồi cùng một chút nước lọc, đun sôi lên để nấm tiết ra vị ngọt tự nhiên thay cho thịt cá. Tiếp tục đổ thêm lượng nước vừa ăn vào nồi, đun sôi sùng sục.

Ảnh minh họa

Thả đậu và hẹ: Nhẹ nhàng thả các khối đậu hũ non vào đun cùng khoảng 1 - 2 phút cho đậu chín mềm. Nêm nếm một chút muối và hạt nêm cho vị thanh nhẹ (tránh nêm quá mặn hoặc cho nhiều tiêu sẽ kích ứng cổ họng đang đau).

Tắt bếp thần tốc: Cuối cùng, trút toàn bộ rau hẹ đã cắt khúc vào nồi, dùng đũa đảo nhẹ một lượt trong đúng 10 giây rồi tắt bếp ngay lập tức.

Bí quyết giữ chất: Rau hẹ rất nhanh chín và dễ bị dai, nồng nếu đun lâu trên bếp. Việc thả hẹ vào nước sôi sùng sục và tắt bếp ngay sau 10 giây giúp bảo toàn nguyên vẹn lượng kháng sinh tự nhiên nhạy cảm với nhiệt độ, đồng thời giữ cho cọng hẹ có màu xanh mướt, mềm ngọt dễ nuốt.

Múc một bát canh hẹ đậu hũ khói tỏa nghi ngút nhưng mang một cảm giác vô cùng thanh mát. Húp từng muôi nước canh ấm nhẹ, vị ngọt thanh khiết của nấm rơm quyện với mùi thơm đặc trưng, dịu nhẹ của hẹ sẽ từ từ trôi qua cổ họng. Cảm giác rát buốt, khô khốc trước đó sẽ lập tức được xoa dịu, thay vào đó là sự mát rượi, thông thoáng từ lồng ngực lên đến vòm họng. Miếng đậu hũ non mềm mướt như tan chảy nơi đầu lưỡi giúp mâm cơm ngày hè trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.