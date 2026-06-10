Rong biển và xá bấu: Kết hợp 2 thứ này sẽ được bát canh bù nước, bù muối nhanh gấp mấy lần thuốc bổ

Vào những ngày hè nắng nóng cao điểm, việc di chuyển hoặc làm việc ngoài trời khiến cơ thể chúng ta phải tiết mồ hôi liên tục để tự làm mát. Thế nhưng, mồ hôi thoát ra không chỉ là nước mà còn mang theo một lượng lớn các muối khoáng thiết yếu. Việc mất muối khoáng đột ngột chính là lý do khiến bạn vừa bước vào nhà là cảm thấy chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng, váng vất vì tụt huyết áp. Để hồi sức cấp tốc, mâm cơm chiều cần một giải pháp bù điện giải tự nhiên mạnh mẽ, xua tan ngay cơn mệt mỏi rã rời.

"Ly nước điện giải" đặc biệt từ lòng biển và lòng đất

Sự kết hợp ngỡ như lạ tai giữa sườn non, rong biển và xá bấu (củ cải muối) lại chính là một phức hợp dưỡng sinh cực kỳ hoàn hảo cho những ngày cơ thể bị vắt kiệt sức lực:

Ảnh minh họa

Bù muối khoáng, cân bằng điện giải tức thì: Xá bấu (củ cải được ủ muối và phơi khô) mang một vị mặn sâu, đậm đà nhưng rất dịu. Khi nấu canh, lượng muối khoáng tự nhiên trong xá bấu hòa tan vào nước giúp cơ thể bù đắp lại lượng natri đã mất qua mồ hôi nhanh hơn bất kỳ loại nước lọc nào, ổn định huyết áp thần tốc.

Lọc sạch độc tố, mát gan, nhẹ bụng: Rong biển dồi dào chất xơ hòa tan và i-ốt, có tính hàn cao giúp hạ hỏa nội tiết, giải độc gan. Kết hợp với sườn non chặt nhỏ giàu dinh dưỡng, món canh này mang lại một nguồn năng lượng lành tính, dễ hấp thụ mà hoàn toàn không gây đầy bụng, ngấy mỡ.

Quy trình 3 bước giữ trọn vị ngọt thanh, giòn sần sật

Món canh này ăn điểm ở sự đan xen cấu trúc nguyên liệu và vị ngọt đậm đà, chế biến gọn gàng trong 15 phút:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g sườn non (chặt miếng nhỏ); 1 nắm rong biển sấy khô; 50g củ cải muối (xá bấu); hành tím, gừng tươi.

Sơ chế khử mặn và tanh: Xá bấu đem cắt lát mỏng, ngâm nước ấm 5 phút rồi bóp xả 2 - 3 lần nước cho bớt vị mặn gắt, giữ lại độ mặn ngọt tự nhiên. Rong biển ngâm nở, rửa sạch, cắt khúc. Sườn non chần qua nước sôi để sạch cặn bẩn.

Xá bấu là món ăn kèm rất được ưa chuộng trong mâm cơm

Nấu cốt canh hồi sức: Cho sườn non và hành tím băm vào nồi xào săn. Đổ nước lọc vừa ăn vào đun sôi lớn, thả luôn các lát xá bấu và vài lát gừng đập dập vào cùng. Hạ lửa vừa, đậy vung đun khoảng 8 - 10 phút. Lúc này, vị ngọt của sườn và vị mặn thanh của củ cải muối sẽ tự hòa quyện, tạo ra một thứ nước dùng đậm đà mà gần như bạn không cần nêm thêm muối hay hạt nêm.

Thả rong biển: Cuối cùng, vặn lửa thật lớn cho nước sôi sùng sục thì trút toàn bộ rong biển vào, đảo đều trong đúng 1 phút cho rong biển chín tới, giữ được độ giòn nhẹ rồi tắt bếp ngay.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Tuyệt đối không ninh xá bấu quá lâu vì củ cải sẽ bị mủn mướt, mất đi độ giòn rôm rốp đặc trưng. Thêm vào đó, vài lát gừng tươi thả vào ngay từ đầu là bắt buộc; gừng vừa khử mùi ngái của rong biển, vừa giữ ấm bụng, trung hòa tính hàn của món ăn, rất tốt cho người vừa đi nắng về.

Múc canh ra tô, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của gừng quyện vị biển rất dễ chịu. Húp một muôi nước canh trong veo, vị ngọt sâu thẳm của sườn non hòa với vị mặn dịu, thanh khiết của củ cải muối sẽ từ từ thấm vào từng tế bào, dập tắt ngay cơn khát và cảm giác váng đầu. Gắp một miếng rong biển mọng nước ăn kèm lát củ cải giòn sần sật vui miệng, bụng dạ bạn sẽ êm ru, người nhẹ bẫng và tràn đầy năng lượng trở lại chỉ sau một bữa cơm.