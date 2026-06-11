Thứ chúng ta đang vứt đi mỗi ngày chỉ cần bỏ ra vài phút biến tấu sẽ được món ngon không tưởng, mát gan, đẹp da

Mỗi khi mua một quả dưa hấu lớn về giải nhiệt cho gia đình trưa hè, thói quen của hầu hết mọi người là bổ ra lấy phần ruột đỏ mọng nước, còn phần cùi trắng bên dưới sẽ bị gọt bỏ và ném thẳng vào sọt rác. Thế nhưng, nếu lật lại các cuốn sách y học cổ truyền, bạn sẽ phải tiếc hùi hụi vì đã lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng bậc nhất của mùa hè. Chỉ cần giữ lại phần cùi trắng này, bỏ ra vài phút biến tấu, bạn sẽ có ngay một món canh sườn non ngọt lịm, thanh mát, có khả năng detox cơ thể cực kỳ mạnh mẽ.

"Thần dược" dưỡng nhan ẩn mình trong lớp vỏ dưa hấu

Ảnh minh họa

Trong Đông y, phần cùi trắng của quả dưa hấu được gọi bằng một cái tên rất thanh nhã là Tây qua thúy y (áo xanh dưa hấu). Đây không phải là phần xơ vô tri mà là vị thuốc có tính hàn, vị ngọt thanh với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp:

Mát gan, thải độc, trị nhiệt miệng: Cùi dưa hấu có khả năng thanh nhiệt, giải trừ hỏa khí trong cơ thể cực mạnh. Những ai hay bị nóng trong, nổi mụn bọc ngày hè hoặc thường xuyên lở loét vòm họng do nhiệt nội tiết thì đây là bài thuốc làm dịu vết thương và detox gan thần tốc.

Cấp ẩm sâu, trẻ hóa làn da: Chứa hàm lượng nước lên tới 95% cùng lượng vitamin C dồi dào hơn cả phần ruột đỏ, cùi dưa giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, cấp nước trực tiếp cho các tế bào da, mang lại làn da mướt mịn, sáng khỏe bất chấp nắng hè.

Cách chế biến món canh cùi dưa hấu nấu sườn non trong 10 phút

Khi đem nấu canh với sườn non, cùi dưa hấu sẽ có độ trong suốt đẹp mắt, ăn vào thấy mềm mướt nhưng vẫn giữ được cái giòn sần sật như sự giao thoa giữa quả bầu và củ cải:

Gom nguyên liệu: 300g sườn non chặt nhỏ; phần cùi trắng của nửa quả dưa hấu; hành tím, hành hoa và một vài nhánh ngò rí (rau mùi).

Ảnh minh họa

Sơ chế cùi dưa: Dưa hấu sau khi ăn hết ruột đỏ, bạn dùng dao gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng ngoài cùng, chỉ giữ lại phần cùi trắng (nếu còn dính lại một chút ruột hồng càng tốt, nước canh sẽ có vị ngọt thanh hơn). Đem cắt cùi dưa thành những miếng xéo vừa ăn giống như cắt bí đao.

Ninh cốt sườn: Sườn non chần qua nước sôi cho sạch cặn bẩn, sau đó đem phi thơm với hành tím rồi đổ nước vào ninh khoảng 7 - 10 phút trên lửa vừa cho sườn ra nước ngọt.

Thả cùi dưa nấu siêu tốc: Khi sườn đã chín mềm, vặn lửa lớn cho nước sôi sùng sục rồi trút toàn bộ phần cùi dưa hấu vào. Nêm nếm chút muối, hạt nêm cho vừa miệng. Chỉ cần đun sôi thêm khoảng 2 phút cho miếng cùi dưa chuyển từ màu trắng đục sang màu trong suốt là tắt bếp ngay, rắc hành ngò lên trên.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Cùi dưa hấu ngậm nước rất nhanh chín. Bạn tuyệt đối không được ninh cùi dưa quá lâu như ninh bí đỏ, vì như vậy cùi dưa sẽ bị nhũn, mất đi độ giòn rôm rốp đặc trưng. Thả vào nước sôi sùng sục, đợi chuyển màu trong suốt là phải bắc ra ngay để giữ trọn vẹn lượng vitamin C dưỡng da.

Múc canh ra tô, làn nước dùng trong vắt, điểm xuyết những miếng cùi dưa xanh nhạt trong suốt ôm lấy thớ sườn non hồng hào. Húp một muôi nước canh, bạn sẽ bất ngờ bởi vị ngọt thanh khiết, dịu nhẹ chảy trôi qua cuống họng, hoàn toàn không có cảm giác ngấy mỡ. Nhai một miếng cùi dưa mọng nước, cái cảm giác sần sật, thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng sẽ lập tức dập tắt cái ngột ngạt của trưa hè. Từ nay, mỗi lần ăn dưa hấu, hãy nhớ giữ lại thứ "rác thải quý giá" này để chăm sóc cho làn da và lá gan của cả nhà nhé!