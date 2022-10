Uyên Linh: "Tôi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ vì... ế show"

Kết quả "Báo Mắt Biếc" Uyên Linh phải lộ diện trong tập phát sóng mới nhất của đã khiến không ít khán giả tiếc nuối cũng bởi đây là nhân vật mascot được đánh giá cao tại chương trình. Sở hữu giọng ca gây thương nhớ, không ít lần khiến các cố vấn bật khóc qua các vòng thi, việc Uyên Linh không thể bước vào Chung kết là điều mà người hâm mộ Ca Sĩ Mặt Nạ khó có thể dự đoán.

Gặp Uyên Linh ngay sau khi có màn lộ diện "gây bão", nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thú vị về hành trình tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ cũng như những tháng ngày phải giấu giếm người xung quanh thân phận Báo Mắt Biếc. Ngoài kỷ niệm đáng nhớ thời cấp 3 cùng Tóc Tiên, Hà Anh Tuấn, Quán quân Vietnam Idol 2010 cũng giãi bày ồn ào khi mang Bên Trên Tầng Lầu - bản hit của Tăng Duy Tân đi diễn.

Cuộc sống hướng nội của Uyên Linh có là điều "nghịch lý" với nghề đi hát?

"Suốt 12 năm qua, mỗi lần nghe: 'Tạo dáng đi chị' là tôi thấy trời sắp sập"

Chào Uyên Linh, tôi còn nhớ cách đây 12 năm, khoảnh khắc chị đăng quang Quán quân Vietnam Idol 2010 từng được VTV ghi nhận là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của năm. Mức độ nổi tiếng thời đó của chị không thua kém cái tên hot như Sơn Tùng hiện tại. Chị có cảm nhận được điều đó?

Tôi có nghe rất nhiều người nói về điều này, đặc biệt là những năm đầu tiên sau khi đăng quang. Thời đó, có rất nhiều khán giả đã nhắn tin bình chọn cho tôi, cả những em nhỏ nữa. Thực lòng mà nói, tôi không cảm nhận được sự nổi tiếng của mình khi đó lớn tới mức nào. Chỉ khi đi làm, gặp nhiều người hơn và được nghe kể về kỷ niệm đó, tôi mới cảm nhận được.

Sau bao nhiêu năm dù ở ẩn, không xuất hiện nhiều trên truyền hình nhưng chị vẫn trở nên viral khi tái xuất ở Ca Sĩ Mặt Nạ hay Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Có bao giờ chị phải bất ngờ về những điều mình làm được?

Có chứ. Trước khi bước vào bất kỳ một chương trình hay buổi biểu diễn nào, tôi luôn tự vấn: "Mình phải hát như thế nào cho hay, cho phù hợp với nơi mình xuất hiện nhỉ?". Tôi không nghĩ cả hai chương trình lại có độ lan tỏa tới mức như vậy. Tôi nghĩ do mình luôn cố gắng và tâm niệm: "Ca sĩ phải hát hay" thì phần nào đó khán giả sẽ đáp lại tấm lòng của mình.

Là một người hướng nội, thích ở một mình nhưng công việc lại là một ca sĩ, trộm vía cũng khá đắt show, chị có cảm thấy đây là một điều "nghịch lý"?

Nghịch lý thì không đến nỗi nào, chỉ là cuộc sống sẽ bị chia thành 2 hướng. Điều này khiến tôi phải điều chỉnh rất nhiều. Bản thân tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình. Thích thì nằm dài xem phim ngày này qua ngày khác, hoặc tắt điện thoại, ra nước ngoài một mình. Đó là một phần con người tôi. Thế nhưng, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đứng trên sân khấu biểu diễn.

Bình thường, tôi cảm thấy rất kinh khủng khi phải tạo dáng chụp hình vì tôi rất dở khoản này. Suốt 12 năm qua, mỗi lần nghe: "Tạo dáng đi chị" là tôi cảm thấy trời sắp sập, không biết làm thế nào để nhìn đẹp như người mẫu tạp chí. Nhưng khi lên sân khấu, tôi tự biết mình phải làm gì, không cần ai phải chỉ dẫn. Quay lại câu hỏi, tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nên dù ở trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ tìm thấy sự bình yên bên trong mình.

Suy cho cùng, tính cách hướng nội có giúp ích nhiều cho công việc của chị?

Cái gì cũng có hai mặt. Khán giả có thể sẽ thấy tôi không năng nổ hoạt động trên truyền thông nhưng bù lại, tôi có rất nhiều thời gian cho bản thân, để luyện hát chẳng hạn. Nếu cho tôi một bài hát mới, lần đầu hát tôi có thể chỉ đạt 4 - 5 điểm nhưng nếu tôi có thêm thời gian, tôi tin chắc mình có thể đẩy lên mức 7 - 8 điểm.

Nghe nói Uyên Linh "khám phá ra chân trời mới" nhờ việc… mua 1 chiếc tivi?

Nếu không có Covid-19, tôi cũng không mua tivi, không biết luyện phim bộ hay coi lại những bộ phim mà tôi bỏ lỡ vì trước đây chỉ nghe tin tức, nghe nhạc thôi.

Một "chân trời mới" khác nữa, còn hơn cả chiếc tivi, đó là chiếc đàn piano. Tôi được một người bạn tặng cho. Tôi đã bắt đầu học đàn từ tháng 3/2020, thời điểm đó tình hình dịch bệnh rất căng thẳng. Sau hơn 10 năm đi làm, tôi lại ngồi và học chơi đàn lại từ đầu. Ban đầu, tôi thấy điều này khá hài hước nhưng do tình hình Covid-19 tại Sài Gòn, có những tháng phải giãn cách, tôi không thể bước chân ra ngoài. Show diễn cũng bị hủy hết, mà ca sĩ không có show không lẽ đi mua bất động sản? Biết làm gì bây giờ? Tôi cũng không có thói quen quay TikTok, tôi quay thử 1-2 clip là đã không "chịu" được rồi nên tôi chỉ nghe đài, tập đàn và hát thôi. Đặc biệt, việc tập đàn đã giúp tôi tiến bộ nhiều trong ca hát. Tôi rất biết ơn cơ duyên này.

"Báo Mắt Biếc" kể về kỷ niệm đáng nhớ tại Ca Sĩ Mặt Nạ, bật mí nhân vật mascot kỳ vọng thành Quán quân!

Uyên Linh tâm sự về hành trình ở Ca Sĩ Mặt Nạ, nói gì về chuyện mang Bên Trên Tầng Lầu đi hát trước khi lộ diện?



Vậy điều gì đã đưa "nữ ca sĩ hướng nội" ấy tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ với vai trò là một người chơi?

Tôi rất ít khi lên truyền hình vì thích đi biểu diễn hơn là tham gia gameshow. Tôi muốn đến những nơi mà khán giả cần tới mình và giọng hát của mình, muốn nghe mình hát. Nhưng nói một cách chân thành và không ngoại giao cho lắm thì tôi nhận lời tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ là vì… tôi ế show! (cười lớn).

Nhưng cái gì cũng có cơ duyên của nó. Ekip Ca Sĩ Mặt Nạ đã gặp mặt, trình bày cho tôi về nội dung chương trình từ A - Z, đội ngũ gồm những ai. Khi nghe xong, tôi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng tôi cũng không xem các phiên bản của nước bạn vì tính tôi là không xem tivi và video, tôi chỉ nghĩ nếu xem trước thì cái nhìn của mình sẽ đi theo định hướng của số đông. Tôi tự mường tượng về chương trình và đó cũng là phần thể hiện của Uyên Linh được khán giả nhìn nhận qua các tập phát sóng. Dù che mặt nạ nhưng vẫn… "hiện nguyên con".

Từ nữ ca sĩ thường được mời làm giám khảo trên các chương trình âm nhạc, giờ vào vai trò "thí sinh", cảm giác thú vị này chắc chắc sẽ khác vị trí thí sinh của 12 năm về trước?

Cũng tựa tựa như khi tôi đi biểu diễn, được đồng nghiệp nhận xét mà toàn khen là chủ yếu, chứ có ai nỡ lòng nào mà chê đâu (cười). Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác với Vietnam Idol. Đến với Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi đã là một ca sĩ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dày dặn với sân khấu. Các bạn đồng nghiệp như Tóc Tiên, Trấn Thành, Đức Phúc, Wowy chỉ đang cổ vũ cho tôi mà thôi.

Tôi biết ơn tình cảm của mọi người dành cho mình xuyên suốt các tập phát sóng. Thực sự mà nói, tôi từng nghĩ mình bất khả xâm phạm với những lời khen chê nhưng nếu lời khen tới đúng lúc, đó sẽ là nguồn động viên cực kỳ có giá trị.

Lời khen hoặc lời nhận xét mà chị cảm thấy đáng nhớ nhất khi tham gia chương trình là gì?

Tôi nhớ Trấn Thành có nói rằng biết về giọng ca của tôi rất bùng nổ và nhiều năng lượng nhưng lâu rồi chưa được thấy nguồn năng lượng bùng cháy đó. Tôi ghi nhận và có suy nghĩ về điều này. Có thể do Trấn Thành không đồng hành cùng tôi trong những buổi biểu diễn nên đã lâu rồi không được cảm nhận giọng hát của tôi. Nhưng tôi cũng đồng ý với Trấn Thành ở một điểm là bản thân đã tiết chế giọng hát của mình rất nhiều.

Tôi biết con đường làm nghề của mình rất dài và nguồn năng lượng của mỗi người chỉ có giới hạn. Nếu đốt cháy năng lượng cùng một lúc, tôi sẽ không thể làm nghề lâu dài được. Tôi cần phải biết lúc nào để bùng cháy và lúc nào là không cần thiết. Cũng giống như việc giúp đỡ một ai đó, lòng tốt được đặt đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ có giá trị hơn. Không phải show nào cũng có thể bùng cháy vì tôi cần phải giữ lại chút gì đó cho bản thân mình.

Vì sao Uyên Linh chọn là Báo Mắt Biếc mà không phải là nhân vật nào khác?

Tôi thích loài báo tuyết vì bộ lông chấm bi, đôi tai tròn xoe và bàn tay, bàn chân mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, báo cũng là một loài vật rất dễ thương. Khi chương trình hỏi tôi mong muốn trở thành nhân vật nào thì tôi đã lựa chọn ngay loài báo.

Cảm giác khi nhìn thấy bộ trang phục mascot của chị như thế nào?

Lần đầu tiên tôi qua xưởng thiết kế trang phục cho Ca Sĩ Mặt Nạ của NTK Ngô Mạnh Đông Đông và mặc thử, tôi phải thốt lên: "Nóng quá! Nóng như vậy sao mà hát nổi". Trang phục phải che phủ hết phần da, hình xăm trên cơ thể vì đó là dấu hiệu dễ nhận diện. Phần mascot rất nặng, nếu không tập thể thao vùng cổ sẽ rất dễ bị mỏi. Dù rất nóng và nặng nhưng khuôn mặt của chú báo quá dễ thương, tôi cảm thấy rất vui vì có ngày mình đã mặc đồ có họa tiết da báo. Nhà thiết kế trang phục đã rất khéo léo khi để một khoảng trống vừa đủ để ca sĩ không di chuyển micro quá nhiều, giọng hát vẫn bắt mic.

Có một điều khán giả rất tò mò, liệu chị có luôn trang điểm khi mang mascot không?

Có chứ. Vòng đầu tiên là vòng không loại nên không nghệ sĩ nào trang điểm. Nhưng đến vòng thứ 2 bắt đầu cộng điểm để chia trung bình và tìm người lộ diện nên ai cũng phải trang điểm nhẹ. Đến khi bị loại thì ekip sẽ hỗ trợ nhanh chóng để nghệ sĩ lộ diện chỉn chu nhất.

Về các ca khúc trình diễn, đó hoàn toàn là do nhân vật mascot lựa chọn hay đến từ đề xuất của chương trình?

Ban tổ chức đã lắng nghe những lựa chọn của tôi. Chỉ có ca khúc Bên Trên Tầng Lầu là khiến tôi đau đầu nhất. Sau Bước Qua Mùa Cô Đơn quá thành công, tôi không biết phải làm thế nào vì hát ballad tiếp thì không có gì mới mẻ, còn hát nhạc nhanh mạnh thì không phải bài nào cũng phù hợp với sở thích của mình. Lúc đầu tôi định chọn bài Dạ Vũ vì chưa thuộc lời Bên Trên Tầng Lầu, chưa làm quen bản phối và lo ngại về trang phục mascot. Tôi đã dành 200% nỗ lực cho Bên Trên Tầng Lầu. Tôi ước mình có thêm thời gian để hát bài đó hay hơn.

Nhưng có vẻ ca khúc này giống như một cái duyên với chị vì đã để lại rất nhiều thành công. Chị có cảm nhận thế nào sau màn trình diễn tại Ca Sĩ Mặt Nạ?

Đây đúng là một cái duyên. Tôi vốn thích bài Dạ Vũ hơn nhưng trong chương trình đã có người hát bài đó rồi và ở khác bảng với tôi. Thậm chí, các ca sĩ nằm trong cùng một bảng đấu cũng khó biết được phần biểu diễn của nhau vì âm thanh vọng ra bị hạn chế. Chỉ tới khi về xem tivi thì mới nhận ra ai ở đằng sau mascot.

Sự thành công của Bên Trên Tầng Lầu tại Ca Sĩ Mặt Nạ có thể nói 80% là nhờ bản phối. Anh Hoài Sa có vai trò rất quan trọng khi định hướng cho từng nghệ sĩ. Khi nhận được bản phối đầu tiên, tôi đang ở nước ngoài. Sau khi nghe đi nghe lại, tôi gọi điện cho anh Hoài Sa và mong muốn có thêm một bản phối nữa. Dù thời gian rất gấp nhưng hai bên cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng. Tôi không thể tưởng tượng được ban nhạc đã tạo ra một bản phối đỉnh của đỉnh.

Khi nhận bản demo, tôi đã rần rần trong người và phải cảm ơn anh Sa. Ra tới trường quay tập với ban nhạc, phải nói là "lửa cháy bùng bùng". Lúc đầu tôi định hát bài Yêu Xa ở vòng này nhưng sau khi tập xong, tôi quyết định đổi bài Bên Trên Tầng Lầu hát trước.

Có một câu chuyện đáng chú ý là Uyên Linh đã mang Bên Trên Tầng Lầu đi diễn trước khi lộ diện, có phải vì chị quá yêu thích ca phúc, bản phối này? Sau khi biểu diễn ở ngoài, chị có bị chương trình "nhắc nhở" gì không?

Tôi quá thích bản phối của ban nhạc và chỉ diễn bài này một lần sau khi rời khỏi chương trình. Cũng hơi sóng gió một chút. Qua đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Tăng Duy Tân vì khán giả yêu cầu quá tha thiết, tôi quá mềm lòng và không thể hát với bản phối của anh Hoài Sa. Tôi đã nhờ ban nhạc đánh một nửa bài để hát cho khán giả nghe. Tôi không cố ý. Chương trình cũng đã nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi cũng biết mình không nên như thế và cần phải kiềm chế sự sung sướng của mình lại.

Khi biết có Vũ xuất hiện ở chương trình này, Uyên Linh có cảm thấy đây là một cái duyên hay không?

Tôi không biết ai với ai luôn. Thậm chí, một người bạn của tôi, hai chị em đi chơi với nhau, cùng tập với ban nhạc Hoài Sa trong một ngày mà không nhận ra cả hai đang cùng tham gia một chương trình. Tôi chỉ nghĩ ban nhạc Hoài Sa nổi tiếng đắt show nên có thể nhiều nghệ sĩ sẽ hợp tác. Chỉ khi về xem lại chương trình tôi mới nhận ra.

Ở tập đầu tiên, nếu Tóc Tiên không nói tên Vũ, tôi cũng mới chỉ ngờ ngợ. Dáng người cao như vậy thì cũng có thể là Tạ Quang Thắng, Đông Hùng. Nghệ sĩ có thể bẻ giọng và có lớp mặt nạ cản giọng nên rất khó đoán. Cho tới khi nghe tới bài thứ 2 thì tôi nhận ra người em trai của mình. Thế nhưng bài Bước Qua Mùa Cô Đơn được tôi chọn trước khi tôi biết Vũ tham gia chương trình.

Chuyện Uyên Linh là Báo Mắt Biếc đã được cư dân mạng soi ra rất nhanh qua các clip manh mối. Chị có nghĩ dàn cố vấn cũng sớm đoán được danh tính của chị nhưng mọi người vẫn cố gắng đánh lạc hướng, tung hỏa mù để gây tò mò cho khán giả?

Tôi thấy mình không nên tham gia chơi game. Tôi nghĩ Trấn Thành với Tóc Tiên cũng khổ lắm, phải nghĩ hết cái tên này tới cái tên khác để giữ cho tôi đi vào Top 6. Bản thân tôi không biết giọng mình dễ nhận ra tới mức độ nào. Tôi đọc bình luận thì phải đến 7-8/ 10 người đoán ra được, sợ phải ra về sớm. Đi được đến Top 6 là một bước tiến rất xa với Uyên Linh.

Việc sở hữu một chất giọng và cách hát quá đặc trưng đối với Uyên Linh ở sân chơi này là một điều hay, hay là một điều không hay lắm nhỉ?

Đầu tiên, tôi phải biết ơn vì có một giọng hát đặc trưng và dễ nhận ra. Mỗi người chơi sẽ có một mục đích khi đến với chương trình. Mục đích của tôi chính là có cơ hội làm việc với một ekip hùng hậu, được đứng trên một sân khấu được set up rất đẹp và hát cùng ban nhạc Hoài Sa. Đây là cơ hội để tôi học hỏi nhiều thứ, không chỉ đơn thuần là tham gia một gameshow. Tôi nghĩ để hát được giọng khác với bản thân là một tài năng, vừa thiên phú và vừa do nỗ lực. Đồng thời, ai có giọng hát dễ nhận ra thì đúng là một món quà trời cho, rất khó để so sánh. Tôi rất vui vì giọng hát của mình dễ nhận ra.

Chị có tập bẻ giọng không? Có vẻ như cách hát của Uyên Linh có một số khác biệt giữa các vòng thi?

Nói chính xác là tôi có tập nhưng không bẻ được nên tôi mới nói ai có thể bẻ ra nhiều giọng thực sự là tài năng. Họ phải nghe, phân tích rồi bắt chước theo. Tôi không cố ý bẻ giọng mà có lẽ do sự thay đổi tự nhiên trong cách hát mà tôi lựa chọn. Nếu có cơ hội nghe tôi hát, khán giả sẽ nhận ra Uyên Linh của Vietnam Idol và Uyên Linh sau thời Covid-19 rất khác nhau.

Đối với chị, ai là đối thủ "đáng gờm" nhất? Chị đánh giá các thí sinh của chương trình thế nào?

Mỗi người có một gu rất khác nhau. Ngoài những giọng hát mà tôi đã biết và nằm lòng rất rõ như Bướm Mặt Trăng, Phượng Hoàng Lửa, Kỳ Đà Hoa,... thì tôi dành sự yêu mến và ủng hộ cho Miêu Quý Tộc. Em ấy là một nhân tố mới, cần sự động viên nhiều để đi xa hơn. Giọng hát của em vô cùng truyền cảm và rất riêng biệt, dễ nhận ra.

Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với Lady Mây. Bản thân tôi là người đã vào nghề trước em rất nhiều nhưng rất khâm phục em. Tôi mong Lady Mây sẽ là quán quân của chương trình năm nay. Những nghệ sĩ còn lại đã có vị trí riêng nhất định. Tôi mong cơ hội sẽ được trao cho các ca sĩ trẻ, mới lạ và có nhiều tiềm năng như Lady Mây.

Chị nghĩ thế nào về nhận định Báo Mắt Biếc là giọng ca cảm xúc nhất Ca Sĩ Mặt Nạ vì nhiều lần khiến các cố vấn rơi nước mắt?

Không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy trực tiếp người khác khóc khi nghe mình hát. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh này. Có rất nhiều người từ bạn bè thân thiết cho tới khán giả yêu mến nhắn tin và chia sẻ rằng đã rơi nước mắt nhiều khi nghe Uyên Linh hát.

Tại Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi nhìn thấy Trấn Thành và Tóc Tiên khóc. Tiên là một cô gái có vẻ ngoài nữ tính nhưng bên trong lại mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Tiên khóc, tôi hơi bối rối. Tôi cũng xúc động khi nhìn Trấn Thành khóc. Đây là những cảm giác rất lạ. Tôi thấy trân quý thời gian tham gia chương trình vì bản thân có cơ hội trải qua những cung bậc cảm xúc mà có lẽ khó có thể tìm thấy ở nơi khác.

Tóc Tiên chia sẻ từng cảm thấy tủi thân khi thấy thành công của Uyên Linh tại Vietnam Idol. Chị có cảm nhận được bản thân là nguồn cảm hứng của rất nhiều người?

Tôi có nghe một vài người bạn nói lại và rất trân trọng điều đó. Tôi luôn tâm niệm mình phải hát hay, hát tốt, không màu mè. Mặc dù, tôi có thể mất đi một vài cơ hội nhưng nghe tâm sự của các em, tôi thấy những sự cố gắng của mình là xứng đáng. Tôi thấy thương Tóc Tiên khi nghe bạn nói vậy. Ở trường cấp 3 mà chúng tôi từng học chung, Tóc Tiên và Hà Anh Tuấn đều là những ngôi sao, còn tôi là hát phía sau. Tóc Tiên đi tới đâu là một vùng trời ở đó sáng rực.

Tiên từng có một khoảng thời gian lận đận nhưng sau này lại tỏa sáng thành một ngôi sao. Đó có thể do Thượng Đế sắp đặt thành công của bạn tới hơi lâu nhưng rồi ai cũng sẽ có được những thành quả xứng đáng. Hiện giờ, Tiên là một trong những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Có thể hơi muộn nhưng Tiên đã có thành công rực rỡ.

Lần đầu tiên sang Mỹ, Tóc Tiên đón tôi đi ăn bún bò. Hồi đó, Tiên còn để mái ngang, tóc dài, hơi xù, y chang hình ảnh khi còn học cấp 3. Thậm chí, hai chị em còn dắt nhau đi coi bói bên Mỹ. Vài năm sau, Tiên lột xác trở thành một ngôi sao. Tôi rất tự hào về người em gái này. Dù có thể chúng tôi không quá thân thiết nhưng trong ký ức của tôi, Tiên là một người bạn rất gắn bó. Những ký ức thời học cấp 3 trong tôi rất sống động, Tóc Tiên và Hà Anh Tuấn là một phần của những ký ức đó.

Ở vị trí nghệ sĩ trên sân khấu, chị có cảm nhận được áp lực mà dàn cố vấn phải gánh trên vai trước dư luận khắp các tập phát sóng?

Việt Nam có hơn 100 triệu dân và nếu chương trình may mắn có 10 triệu người xem, đồng nghĩa sẽ có 10 triệu nhận xét dành cho 3 cố vấn. 9 người 10 ý chứ đừng nói tới 10 triệu người. Ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình, không thể trông chờ những nhận xét đều là tốt đẹp. Tôi nghĩ cần phải tìm ra sự vững chắc từ bên trong thì những lời nhận xét mới không thể làm mình bị tổn thương.

Trấn Thành và Tóc Tiên đều là những người rất cứng cỏi. Tôi nghĩ nếu mình ngồi ở vị trí ban giám khảo, tôi không thể nhận ra giọng hát của ai vì tôi không nghe nhiều nghệ sĩ hát. Phải dành lời khen cho ban giám khảo của chương trình.

Chị không nhận ra những cái tên nào tham gia chương trình?

Là Kim Sa Ngư. Khi chị bước vào thời kỳ đỉnh cao thì tôi đang học cấp 3, cũng không nghe nhạc Việt nhiều, chỉ biết vài người thôi. Tập đầu tiên khi nghe Kim Sa Ngư hát, tôi tưởng đó là Chu Thúy Quỳnh. Tới tập thứ 2, chị hát một giọng khác, tôi càng không nhận ra, chỉ dựa vào comment của khán giả. Hay như Nhím Uiza và Phi Hành Gia Heo tôi cũng không nhận ra từ đầu.

Sân khấu nào tại Ca Sĩ Mặt Nạ khiến chị cảm thấy hài lòng nhất?

Có lẽ là tiết mục Bước Qua Mùa Cô Đơn. Chương trình thường phát vào thứ 7 mà khi đó tôi đi hát, không được ngồi xem lại phần trình diễn của mình. Cho tới khi xem được thì tôi không tin đó là mình. Sau chương trình, tôi có tập lại bài này một vài lần nhưng không thể giống như 100% khi biểu diễn tại chương trình. Tôi rất ngạc nhiên, chắc là phải có ai "dựa" mới hát được như thế.

Uyên Linh nghĩ sao khi nhiều khán giả cho rằng chị có khả năng biến bản hit của người khác thành của mình?

Tôi cảm ơn khán giả vì đã quá ưu ái cho mình. Nhưng tôi cũng cần cân bằng giữa mối quan hệ đồng nghiệp và sự yêu chiều của khán giả. Ví dụ như ca khúc Bên Trên Tầng Lầu, có thể tôi được khán giả yêu thương nhưng biết đâu lại gây ảnh hưởng tới người khác. Tôi cần phải cân bằng chuyện đó.

Khoảnh khắc Uyên Linh phủ nhận quyết liệt là Báo Mắt Biếc đang được khán giả đào lại. Nghe nói, chị là người giữ được bình tĩnh rất tốt, vậy lúc đó chị đã có suy nghĩ gì. Chị có phải tự dặn bản thân kiềm chế, phải lạnh lùng, phải nhịn cười ra sao không?

Nếu muốn, tôi có thể nổi điên một cách không ai hiểu được nhưng khi tôi quyết định bình tĩnh trước điều gì thì không ai có thể cạy miệng tôi. Tôi khá mỏi mệt trước khi lột mặt nạ và cũng phải cười trừ khá nhiều. Có lúc cũng bị giật mình khi bị gọi là "Chị Báo" và quay lại. Ai hỏi gì cũng cười.

Uyên Linh: "Tôi sẽ ra mắt một sản phẩm xứng đáng với sự im lặng 6 năm nay"

Uyên Linh nhá hàng về dự án âm nhạc sắp ra mắt

Tình hình đi show của chị dạo này ra sao? Chị có đi hát nhiều hơn trước không?

Tôi đi hát nhiều hơn, tương đương với trước dịch Covid-19. Tôi đang cảm nhận một sự thay đổi mạnh mẽ trong mình và muốn nhận diện rõ sự thay đổi. Không phải chỉ là cảm xúc, mà còn là cách hát, cách trình diễn, cách truyền tải thông điệp và lựa chọn bài hát. Tôi muốn những điều đó được định hình rõ nét hơn. Tôi đã bắt tay vào làm rồi nhưng đang trong quá trình vừa làm vừa "nhào nặn" ra hình hài của sản phẩm âm nhạc.

Uyên Linh có đang ấp ủ một dự án âm nhạc nào lớn không?

Đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc dài hơi, không riêng lẻ để xứng đáng với sự chờ đợi của Uyên Linh. Từ khi tôi ra album Portrait vào năm 2017 tới nay đã 6 năm rồi nên tôi phải ra mắt một sản phẩm xứng đáng với sự im lặng rất lâu này. Tôi chưa dám nói là nó hay, nó bùng nổ nhưng khán giả sẽ cảm nhận rất rõ tình cảm mà tôi gửi gắm qua sản phẩm âm nhạc này.

Tôi có thử sáng tác rồi nhưng nhìn chung thì chưa hài lòng. Có lẽ, tôi học nhạc chưa vượt qua trình độ "mẫu giáo" nên sáng tác còn ngô nghê. Tôi may mắn vì nhận được nhiều sáng tác của các nhạc sĩ. Thông thường, ca sĩ phải chủ động đặt hàng các nhạc sĩ nhưng cho tới thời điểm này, số lượng các ca khúc Uyên Linh đặt hàng chưa tới một bàn tay. Hầu hết là nhạc sĩ từ khắp nơi gửi cho tôi thông qua các trang liên hệ. Tôi đều nghe và phản hồi lại nếu thấy ca khúc đó phù hợp với mình. Đó cũng chính là lý do tại sao sản phẩm âm nhạc của tôi ra mắt hơi lâu.

Đặt hàng bài hát là một chuyện tốt nhưng tôi lại nghiêng về cảm xúc chân thật hơn. Tôi thử sáng tác nên cũng hiểu được tâm trạng của một nhạc sĩ khi bắt đầu làm một bài nhạc, sáng tác một giai điệu vừa bật ra trong đầu. Vì thế, tôi cảm nhận được rất nhiều sự nỗ lực trong những bài hát mà mình nhận được. Tôi nghiêng về những sáng tác tự nhiên như vậy. Nhưng chắc chắn, sẽ có những ca khúc được đo ni đóng giày cho mong muốn và giọng hát của Uyên Linh.

Tiết mục Đã Hơn Một Lần của chị kết hợp cùng Hà Nhi "gây bão" tập 10. Cả hai có dự định sẽ kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc sắp tới?

Chắc phải xem hai chị em họ nhà mèo có duyên hợp tác cùng nhau không. Tôi mong ở một sân khấu nào đó, hai chị em sẽ gặp nhau và song ca lại bài Đã Hơn Một Lần. Tôi rất yêu thích giọng hát ướt át của Hà Nhi.

Cảm ơn Uyên Linh đã dành thời gian chia sẻ, chúc chị thành công với các dự án sắp tới!