Ngôi sao 46 tuổi chia sẻ món ăn siêu dễ làm giúp lão hóa ngược: "Tôi đã duy trì trong 19 năm"

Trong một chương trình gần đây trên kênh Channel A, "Life of Men Today - Groom Class", Jang Woo Hyuk tiết lộ rằng từ năm 2007, anh đã bắt đầu áp dụng một chế độ ăn uống đặc biệt để duy trì sức khỏe và vóc dáng.

Bữa ăn sáng của anh bao gồm trứng luộc, bơ, bí ngô và xúc xích ức gà. Các thành viên trong ban giám khảo của chương trình đã nhận xét rằng đây chắc chắn là một chế độ ăn uống lành mạnh và Jang Woo Hyuk đã mô tả nó như bí quyết giữ gìn sự trẻ trung của mình. Anh giải thích: "Chế độ ăn chống lão hóa đã trở thành một phần thói quen của tôi. Tôi đã duy trì nó ổn định trong khoảng 19 năm".

Jang Woo Hyuk

Trứng luộc là một nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất, có lợi cho độ đàn hồi của da, bao gồm các axit amin quan trọng và vitamin A, D, E, giúp phục hồi tổn thương da và hỗ trợ tái tạo tế bào khỏe mạnh. Đặc biệt, lòng đỏ giàu lutein và zeaxanthin, có khả năng bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím. Vì vậy, khi ăn trứng luộc, tốt nhất bạn nên ăn cả lòng đỏ.

Bơ thường được gọi là "kem dưỡng da tự nhiên" chứa đầy các thành phần có lợi cho sức khỏe da. Axit béo không bão hòa trong bơ giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da và ngăn chặn sự bay hơi của nước, giữ cho da mềm mại và ẩm. Vitamin E và C trong bơ có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào da và thúc đẩy sản xuất collagen, giảm vấn đề da và làm dịu viêm nhiễm liên quan đến lão hóa.

Bữa ăn sáng của anh bao gồm trứng luộc, bơ, bí ngô và xúc xích ức gà

Ngoài ra, bí ngô giàu beta-carotene, vitamin C và E cùng với chất xơ, thực sự cần thiết cho sức khỏe làn da. Beta-carotene khi vào cơ thể được chuyển đổi thành vitamin A, giúp tái tạo tế bào và bảo vệ da. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi da. Potassium trong bí ngô hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và giảm sưng, do đó là một thành phần bổ ích cho bữa ăn sáng, đặc biệt cho những người hay bị sưng mặt.

Cuối cùng, ức gà là một loại thực phẩm giàu protein và ít chất béo, góp phần vào việc phục hồi da và ngăn chặn lão hóa. Protein là cần thiết để duy trì sự đàn hồi của da, ức gà cung cấp nguồn protein chất lượng giúp hỗ trợ sự phục hồi tế bào. Khi tuổi tác tăng lên, việc giảm cân cơ bắp có thể dẫn đến chảy xệ da, do đó việc tiêu thụ đủ protein là thiết yếu để giữ gìn nét thanh xuân.

Ức gà là một loại thực phẩm giàu protein và ít chất béo, góp phần vào việc phục hồi da và ngăn chặn lão hóa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xúc xích ức gà bán ngoài thị trường có thể chứa lượng natri cao, vì vậy nên tự mình làm để đảm bảo vệ sinh an toàn. Dưới đây là cách làm xúc xích ức gà ngon sạch, healthy:

Nguyên liệu:

500g ức gà (nên chọn ức gà không da và không xương để giảm chất béo)

1 quả trứng

2 muỗng canh bột yến mạch (đã xay nhuyễn)

1 củ hành tím, băm nhỏ

2 tép tỏi, băm nhỏ

1 thìa cà phê muối biển

1/2 thìa cà phê tiêu đen

1 thìa cà phê thảo mộc khô (như húng quế, oregano hoặc thyme)

Vỏ xúc xích (nên chọn loại có nguồn gốc tự nhiên, không chứa nhiều chất bảo quản)

Dầu ô liu (dùng để xịt lên khuôn nếu cần)

Cách làm:

Làm nhuyễn ức gà bằng máy xay thịt hoặc máy xay đa năng.

Trong một tô lớn, trộn đều thịt gà đã xay nhuyễn với trứng, bột yến mạch, hành tím băm, tỏi băm, muối biển, tiêu đen và thảo mộc khô.

Khi hỗn hợp đã quện đều, dùng máy nhồi xúc xích để nhồi hỗn hợp thịt vào vỏ xúc xích. Nếu không có máy, bạn có thể dùng ống nhựa có đường kính phù hợp và thực hiện thủ công.

Buộc chặt hai đầu vỏ xúc xích, sau đó chia hỗn hợp thịt thành từng phần bằng cách xoắn nhẹ sau mỗi đoạn 10-15 cm.

Đun nước trong nồi lớn đến khi sôi nhẹ, sau đó hạ lửa và cho xúc xích vào luộc trong khoảng 10-15 phút hoặc cho đến khi xúc xích chín.

Sau khi luộc, bạn có thể thêm một bước nữa là xịt dầu ô liu lên bề mặt xúc xích và nướng chúng trên bếp than hoặc bếp nướng điện cho đến khi bề mặt vàng giòn.

Lưu ý:

Bạn có thể điều chỉnh gia vị theo khẩu vị và thêm các loại rau củ khác để tăng thêm vị giòn và mùi thơm.

Đảm bảo rằng xúc xích đã được nấu chín hoàn toàn trước khi thưởng thức để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ thịt gà sống.

Món xúc xích ức gà lành mạnh này có thể ăn kèm với salad hoặc rau hấp để tạo thành một bữa ăn đầy đủ cho người giảm cân. Chúc bạn thành công và ngon miệng!