Ngôi nhà của cô gái 25 tuổi khiến người xem phải thốt lên: Đẹp đến mức tim muốn "tan chảy"

Giữa những ngôi nhà được thiết kế ngày càng cầu kỳ, không gian sống này nổi bật theo một cách khác: tường màu kem, sàn gỗ sáng, nội thất nhỏ gọn, nhiều cây xanh và những món đồ đáng yêu xuất hiện ở khắp các góc nhà. Sau khi hình ảnh căn hộ được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người nhận xét rằng đây là kiểu nhà “nhìn đã thấy muốn về ở”.

Chủ nhân căn nhà vốn mong muốn có một không gian hoàn toàn thuộc về mình, nơi không cần chạy theo một phong cách thiết kế quá cứng nhắc. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu hoàn thiện căn hộ, cô lựa chọn phần nội thất cố định càng đơn giản càng tốt, sau đó dùng màu sắc, đồ rời, cây xanh và các món đồ yêu thích để tạo cá tính.

Đặc biệt, sự xuất hiện của một chú mèo trong nhà càng khiến không gian trở nên gần gũi và có sức sống hơn.

Phần hoàn thiện càng đơn giản, càng dễ tạo không khí riêng

Thoạt nhìn, căn nhà có khá nhiều chi tiết trang trí nên dễ tạo cảm giác được đầu tư cầu kỳ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, phần hoàn thiện cơ bản lại tương đối đơn giản.

Các bức tường chủ yếu sử dụng tông kem nhạt, kết hợp với sàn màu gỗ sáng. Gia chủ không sử dụng hệ trần giật cấp phức tạp mà chỉ dùng đường phào để tạo chiều sâu nhẹ nhàng cho trần nhà. Cách làm này vừa giúp không gian trông cao và thoáng hơn, vừa tránh cảm giác nặng nề.

Một số lối đi trong nhà được xử lý bằng những đường cong thay cho góc vuông sắc cạnh. Đây cũng là chi tiết giúp căn hộ trở nên mềm mại, đặc biệt phù hợp với bảng màu nhẹ nhàng mà gia chủ lựa chọn.

Điểm đáng chú ý khác là sàn được lát vật liệu giả vân gỗ. So với việc sử dụng nhiều vật liệu trang trí khác nhau, việc duy trì một tông sàn thống nhất giúp các khu vực trong nhà liền mạch hơn.

Nền màu trung tính này cũng trở thành “phông nền” để chủ nhà thoải mái thay đổi sofa, thảm, tranh ảnh hay đồ trang trí sau này mà không cần sửa lại toàn bộ căn hộ.

Phòng khách nhiều màu sắc nhưng không tạo cảm giác rối

Khu vực phòng khách là nơi thể hiện rõ nhất cá tính của chủ nhân.

Tivi được treo trực tiếp lên tường. Phía dưới không sử dụng hệ tủ lớn mà chỉ bố trí một chiếc kệ thấp hai tầng để đặt giỏ mây, đồ trang trí, đèn nhỏ và một số mô hình nhân vật hoạt hình.

Khoảng trống xung quanh tivi được tận dụng để bố trí nhiều cây xanh, trong đó có những loại cây lá lớn như trầu bà Nam Mỹ và bàng Singapore. Những mảng xanh có kích thước lớn giúp cân bằng lượng đồ trang trí tương đối nhiều trong phòng.

Thay vì chọn một bộ sofa lớn màu trung tính như nhiều căn hộ phổ biến hiện nay, chủ nhà tạo điểm nhấn bằng màu xanh lá. Sofa được phủ chăn xanh, kết hợp với gối tựa màu cam bí ngô và nhiều món đồ chơi nhỏ.

Ở giữa phòng là tấm thảm ghép hai màu xanh - trắng. Bên cạnh có bàn trà nhỏ màu trắng, ghế đôn hình nấm và một số món nội thất kích thước vừa phải.

Điều đáng học hỏi ở đây không nằm ở việc sử dụng thật nhiều màu sắc, mà là cách gia chủ giới hạn bảng màu. Tông kem và màu gỗ đóng vai trò nền, xanh lá trở thành màu chủ đạo, trong khi cam, đỏ hoặc vàng chỉ xuất hiện ở một số chi tiết nhỏ.

Nhờ vậy, căn phòng có nhiều đồ nhưng vẫn giữ được sự thống nhất.

Đây cũng là một gợi ý đáng tham khảo đối với những người thích trang trí nhà nhưng sợ không gian trở nên lộn xộn: thay vì hạn chế số lượng đồ bằng mọi giá, có thể hạn chế số lượng màu sắc chủ đạo.

Phòng khách và phòng ăn nối liền để không gian rộng hơn

Phòng khách và phòng ăn được bố trí liên thông, phù hợp với những căn hộ có diện tích không quá lớn.

Khu vực ăn uống sử dụng bàn ghế gỗ sáng màu, kiểu dáng đơn giản. Những chậu cây có kích thước lớn tiếp tục xuất hiện tại đây, giúp phong cách giữa phòng khách và phòng ăn không bị tách rời.

Trên trần là quạt trần tích hợp đèn. Bức tường bên cạnh chỉ được trang trí bằng một chiếc đồng hồ tròn. Một chiếc tủ gỗ thấp đặt ở góc phòng dùng để chứa đồ và bày một số vật dụng nhỏ như bộ trà, chậu cây và đồ trang trí.

Không có quá nhiều món nội thất lớn, nhưng mỗi khu vực đều được lấp đầy vừa đủ để tạo cảm giác “đã có người sống ở đây”, khác với kiểu nhà mẫu quá trống trải.

Đây cũng chính là điểm khiến căn hộ được yêu thích: không gian đẹp nhưng không quá xa rời đời sống thực tế.

Bếp có cửa kính ngăn mùi nhưng vẫn giữ được sự kết nối

Bếp nằm phía sau khu vực ăn uống và được ngăn cách bằng cửa kính trượt.

Cách bố trí này giải quyết khá tốt một bài toán thường gặp trong những căn hộ sử dụng phòng khách - phòng ăn liên thông. Khi nấu nướng, cửa kính có thể đóng lại để hạn chế dầu mỡ và mùi thức ăn lan sang các khu vực khác; khi không sử dụng, cửa kính trong suốt vẫn giúp ánh sáng đi xuyên qua và không khiến căn nhà có cảm giác bị chia nhỏ.

Hệ tủ bếp sử dụng màu trắng, tạo cảm giác sạch sẽ và giúp căn bếp trông sáng hơn. Mặt bàn dành khá nhiều không gian cho các dụng cụ thường xuyên sử dụng và đồ lưu trữ.

Tủ lạnh được bố trí ngay trong khu vực bếp, tạo thành một chuỗi thao tác tương đối thuận tiện từ lấy thực phẩm, sơ chế đến nấu nướng.

Dù không phải kiểu căn bếp tối giản tuyệt đối, không gian này vẫn cho thấy một nguyên tắc khá thực tế: những món được sử dụng hàng ngày nên được đặt ở vị trí dễ lấy, thay vì cố giấu tất cả vào tủ chỉ để căn bếp trông trống trải.

Ban công được biến thành một góc nghỉ ngơi thực sự

Ban công là một trong những khu vực đáng chú ý nhất của căn nhà.

Thay vì chỉ sử dụng để phơi quần áo hoặc chứa đồ, chủ nhân dành một phần diện tích làm góc thư giãn. Kệ nhỏ được dùng để bày cây mọng nước, cây kim tiền, mô hình thỏ và một số món trang trí. Bên cạnh là chiếc đèn sàn hình nấm tạo ánh sáng ấm vào buổi tối.

Một góc khác được dành riêng cho chú mèo với chiếc giường thú cưng màu đỏ. Xung quanh là các mô hình hoạt hình và đồ trang trí theo mùa.

Không gian này cho thấy ban công không nhất thiết phải rộng mới có thể trở thành nơi nghỉ ngơi. Chỉ cần một chiếc ghế, vài chậu cây, ánh sáng phù hợp và những món đồ mình yêu thích, vài mét vuông cũng có thể trở thành góc dễ chịu nhất trong nhà.

Nhà đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những món đồ đắt tiền

Điểm thú vị nhất của căn hộ này có lẽ không nằm ở một món nội thất cụ thể mà ở cách gia chủ tạo bầu không khí.

Những yếu tố cơ bản như tường kem, màu gỗ sáng và trần đơn giản đều khá phổ biến. Phần tạo nên sự khác biệt chủ yếu đến từ cây xanh, đồ vải, ánh sáng và những vật dụng nhỏ phản ánh sở thích của người sống trong nhà.

Nhờ nền nội thất trung tính, gia chủ cũng có thể thay đổi diện mạo căn hộ tương đối dễ dàng. Chỉ cần đổi thảm, vỏ gối, tranh, chăn sofa hoặc một vài món trang trí, căn phòng đã có thể mang cảm giác khác mà không phải cải tạo lớn.

Cách làm này đặc biệt phù hợp với những người thích thay đổi không gian theo mùa hoặc thường xuyên muốn làm mới nhà.

Nhìn tổng thể, căn hộ không phải kiểu nhà “đắt tiền đến choáng ngợp”. Ngược lại, sức hút của nó nằm ở cảm giác đời thường: một bộ sofa để nằm đọc sách, bàn ăn vừa đủ cho những bữa cơm, những chậu cây mọc xanh bên cửa sổ và một góc nhỏ dành cho thú cưng.

Khi ánh nắng tràn qua cửa, phản chiếu lên sàn gỗ sáng, cây xanh và những món đồ nhiều màu sắc, căn nhà lập tức trở nên sinh động. Có lẽ đó cũng là lý do không gian sống này được nhiều người yêu thích: một căn nhà đẹp không nhất thiết phải giống khách sạn hay nhà mẫu, mà trước hết phải khiến người sống trong đó cảm thấy muốn trở về.