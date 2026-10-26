Căn hộ 46m² xuống cấp của đôi vợ chồng trung niên được cải tạo thành không gian 3 phòng: Cách tận dụng từng mét vuông khiến nhiều người bất ngờ

Với những căn hộ diện tích nhỏ, việc tạo thêm một khu chức năng riêng đã khó, chưa nói tới chuyện bố trí phòng thay đồ, phòng làm việc và hàng loạt không gian lưu trữ. Thế nhưng một căn hộ chỉ rộng 46m² tại Thượng Hải lại làm được gần như tất cả những điều này.

Chủ nhân căn nhà là một cặp vợ chồng ở độ tuổi 50. Sau nhiều năm sử dụng, căn hộ một phòng ngủ đã xuống cấp và không còn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện tại. Thay vì chỉ sửa chữa bề mặt, hai vợ chồng quyết định tổ chức lại toàn bộ mặt bằng, tận dụng từng khoảng diện tích và kết hợp phong cách hiện đại với một số chi tiết mang hơi hướng truyền thống Trung Quốc.

Tổ chức lại mặt bằng, chia nhỏ nhưng không làm nhà chật hơn

Sau cải tạo, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp được bố trí về phía bên phải cửa ra vào, trong khi phía bên trái dành cho phòng tắm, phòng thay đồ và phòng ngủ.

Một phần diện tích của phòng ngủ ban đầu được điều chỉnh để hình thành khu làm việc gần ban công. Phòng thay đồ được bố trí giữa phòng ngủ và phòng tắm. Nhờ cách tổ chức lại mặt bằng, căn hộ có thêm nhiều khu vực chức năng mà không phải dựng quá nhiều vách ngăn kín.

Điểm đáng chú ý là các phòng không được cố chia theo diện tích ngang nhau. Những khu vực ít sử dụng được thu nhỏ, nhường diện tích cho những không gian phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Khu bếp và phòng ăn tương đối hạn chế nên gia chủ sử dụng bàn ăn có thể kéo dài thay vì bàn cố định kích thước lớn. Cửa phòng thay đồ cũng được thiết kế gần như không khung, hòa với bức tường đặt TV để hạn chế cảm giác chia vụn không gian.

Không có tiền sảnh vẫn đủ chỗ cất giày dép

Ngay khi bước vào nhà, màu gỗ tự nhiên kết hợp với ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm áp và liền mạch. Đây cũng là hai tông màu chủ đạo được duy trì xuyên suốt căn hộ.

Do không có khu vực tiền sảnh riêng, hai bên cửa ra vào được tận dụng để bố trí các hệ tủ mỏng cao sát trần. Đây là nơi cất giày dép, túi xách và các vật dụng thường xuyên sử dụng khi ra ngoài.

Với nhà nhỏ, tủ cao sát trần giúp tăng đáng kể sức chứa mà không chiếm thêm quá nhiều diện tích sàn. Trong khi đó, độ sâu của tủ được tiết chế để không làm hành lang trở nên chật hẹp.

Biến dầm trần thành một phần của thiết kế

Đi sâu vào trong là phòng khách. Căn hộ cũ có nhiều dầm chịu lực cùng hệ thống đường ống điều hòa chạy trên trần, vốn là những chi tiết khá khó xử lý khi cải tạo.

Thay vì làm trần giả kín toàn bộ, gia chủ sử dụng thiết kế dạng “hộp sáng”, đưa dầm và đường ống vào bên trong cấu trúc. Hệ thống đèn được giấu phía trong, tạo hiệu ứng ánh sáng hắt xuống tương tự một ô lấy sáng trên trần.

Cách xử lý này vừa che được phần kỹ thuật vừa biến khuyết điểm ban đầu thành điểm nhấn.

Các bức tường sử dụng màu đất, kết hợp với tranh mang phong cách hội họa truyền thống Trung Quốc. Đèn tường và đèn bàn có thiết kế phương Đông nhưng khá tối giản. Ánh sáng khoảng 3.500K tạo cảm giác ấm áp, phù hợp với màu gỗ trong phòng.

Điểm đáng học hỏi là gia chủ không đưa quá nhiều chi tiết trang trí truyền thống vào một căn hộ nhỏ. Các yếu tố này chỉ xuất hiện ở tranh, đèn và một số món nội thất, nhờ đó không gian vẫn giữ được vẻ hiện đại, gọn gàng.

Bếp nhỏ nhưng vẫn có thể phục vụ 4-6 người

Thiết kế trần ở khu bếp và bàn ăn được kéo dài từ phòng khách, giúp hai khu vực liên kết với nhau về mặt thị giác.

Do phòng bếp nằm ở vị trí ít ánh sáng tự nhiên hơn, gia chủ lựa chọn hệ đèn LED khoảng 4.500K. Ánh sáng trắng vừa phải giúp khu vực nấu nướng sáng hơn nhưng không quá lạnh.

Một phần diện tích cạnh phòng thay đồ được tận dụng để làm tủ âm. Bát đĩa, lò vi sóng, máy pha cà phê và nhiều thiết bị nhỏ được đưa vào hệ tủ này, nhờ đó mặt bàn bếp luôn giữ được sự gọn gàng.

Bàn ăn cũng là một trong những chi tiết đáng chú ý nhất. Khi chỉ có hai vợ chồng, bàn được thu gọn sát hệ tủ. Khi có khách, mặt bàn có thể mở rộng để phục vụ khoảng 4-6 người.

Đây là kiểu nội thất phù hợp với căn hộ nhỏ bởi diện tích chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết.

Phòng ngủ 8m² nhưng vẫn có nhiều chỗ cất đồ

Phòng ngủ chỉ rộng khoảng 8m² nên gần như mọi món đồ đều được thiết kế để đảm nhiệm nhiều chức năng.

Khu vực gần cửa sổ được bố trí dạng bục tatami. Phía trên có thể sử dụng để nghỉ ngơi hoặc ngồi thư giãn, trong khi bên dưới là các ngăn chứa chăn màn theo mùa và những vật dụng ít dùng.

Bệ cửa sổ được ốp gỗ, tạo thành một khoảng nhỏ để đặt sách hoặc đồ trang trí. Ổ cắm được bố trí ngay bên cạnh để chủ nhà có thể sạc điện thoại hoặc sử dụng thiết bị điện tử khi cần.

Bàn trang điểm đồng thời đóng vai trò bàn đầu giường. Việc gộp hai chức năng vào một món đồ giúp giảm bớt số lượng nội thất, từ đó giữ khoảng đi lại rộng hơn.

Vẫn dành diện tích cho phòng thay đồ riêng

Có một phòng thay đồ là mong muốn từ lâu của nữ chủ nhà. Vì vậy, dù diện tích căn hộ chỉ 46m², khu vực này vẫn được giữ lại trong phương án cải tạo.

Phòng thay đồ nằm giữa phòng ngủ và phòng tắm, diện tích không lớn nhưng đủ để tập trung quần áo và phụ kiện vào một nơi.

Nhờ đó, phòng ngủ không phải bố trí thêm hệ tủ lớn, giảm cảm giác nặng nề.

Chi tiết này cũng cho thấy thiết kế nhà nhỏ không có một công thức chung. Một không gian có thể không cần thiết với người này nhưng lại rất quan trọng với người khác. Việc xác định đúng nhu cầu sống thực tế thường quan trọng hơn việc cố gắng chạy theo một mặt bằng tiêu chuẩn.

Biến ban công thành phòng làm việc

Dù đã nghỉ hưu, nữ chủ nhà vẫn thường xuyên làm việc tại nhà, chơi piano và có bộ sưu tập riêng cần trưng bày. Vì vậy, khu vực ban công cũ được cải tạo thành phòng làm việc.

Đây là vị trí có nguồn sáng tự nhiên tốt và tương đối tách biệt với phòng khách, phù hợp với nhu cầu cần sự yên tĩnh.

Thay vì để ban công chỉ dùng để phơi quần áo hoặc chất đồ, gia chủ biến phần diện tích này thành một không gian sử dụng hàng ngày, qua đó tăng đáng kể hiệu quả của căn hộ.

Nhà nhỏ nhưng chỉ sử dụng hai nhóm màu chính

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của căn hộ là hạn chế màu sắc.

Toàn bộ không gian chủ yếu sử dụng vàng đất và màu gỗ tự nhiên. Từ tường, tủ cho tới nội thất mềm đều xoay quanh hai tông màu này.

Với những căn hộ nhỏ, quá nhiều màu sắc hoặc vật liệu khác nhau rất dễ khiến không gian trở nên rối mắt và bị chia vụn. Ngược lại, khi màu sắc được lặp lại liên tục từ khu vực này sang khu vực khác, căn nhà sẽ có cảm giác liền mạch và rộng hơn.

Căn hộ 46m² này cho thấy diện tích nhỏ chưa chắc là bất lợi lớn nhất. Quan trọng hơn là cách phân chia công năng, lựa chọn nội thất và xác định đúng nhu cầu của người sử dụng.

Thay vì cố đưa thật nhiều đồ vào nhà, gia chủ tập trung vào ba yếu tố: tăng khả năng lưu trữ, để một món đồ đảm nhiệm nhiều chức năng và hạn chế tối đa diện tích chết.

Sau cải tạo, căn hộ cũ không chỉ có không gian nghỉ ngơi cho hai vợ chồng mà còn có phòng thay đồ, phòng làm việc, khu ăn uống có thể phục vụ nhiều người và hệ lưu trữ khá lớn. Với những người đang sở hữu căn hộ nhỏ, đây là một ví dụ đáng tham khảo về cách tận dụng từng mét vuông mà không khiến ngôi nhà trở nên chật chội.