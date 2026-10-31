58 tuổi, bà nội trợ khiến dân mạng nể phục vì căn nhà sạch như mới: Hóa ra chỉ giữ 5 thói quen đơn giản này

Trong nhiều gia đình, dọn nhà là công việc tưởng như không bao giờ kết thúc. Vừa lau sàn buổi sáng, buổi tối đã có tóc và bụi; bếp vừa sạch sau bữa trưa thì đến bữa tối lại đầy dầu mỡ; quần áo, đồ dùng chỉ cần vài ngày không sắp xếp là căn nhà lập tức trở nên lộn xộn. Vì thế, hình ảnh căn nhà của một bà nội trợ 58 tuổi tại Thượng Hải luôn sáng sủa, sạch sẽ và gần như không có những góc chất đầy đồ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Điểm đáng nói là bà không áp dụng phương pháp dọn dẹp quá phức tạp. Nguyên tắc chính chỉ gồm hai phần: những vết bẩn phát sinh trong ngày được xử lý ngay, còn những khu vực ít sử dụng hoặc khó vệ sinh sẽ được gom lại để làm kỹ một lần mỗi tuần. Nhờ vậy, bà không phải liên tục rơi vào cảnh cuối tuần mất cả ngày để “giải cứu” căn nhà.

Phòng khách sạch không phải vì ít sử dụng, mà vì ít đồ nằm sai chỗ

Bước vào căn nhà, khu vực dễ gây ấn tượng đầu tiên là phòng khách. Không gian sử dụng gam màu trung tính, ánh sáng dịu, đồ nội thất tương đối đơn giản. Tủ TV được tận dụng làm nơi lưu trữ, nhờ đó những vật dụng nhỏ không xuất hiện tràn lan trên mặt bàn hay quanh sofa.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp căn nhà trông sạch hơn: mỗi món đồ đều có một vị trí cố định. Điều này nghe đơn giản nhưng lại giúp giảm rất nhiều thời gian dọn dẹp.

Một chiếc điều khiển sau khi dùng được đặt lại đúng chỗ, giấy tờ không để trên bàn nhiều ngày, đồ mua về được phân loại ngay thay vì tạm đặt ở một góc. Khi mặt bàn, mặt tủ và sàn nhà không bị phủ bởi quá nhiều đồ vật, việc lau bụi cũng nhanh hơn đáng kể.

Bà không cố gắng biến căn nhà thành không gian tối giản tuyệt đối. Phòng khách vẫn có cây xanh và những món đồ trang trí cần thiết, nhưng số lượng vừa phải. Những vật dụng không dùng thường xuyên được đưa vào tủ thay vì để bên ngoài.

Cách làm này cho thấy một thực tế: muốn nhà sạch lâu, đôi khi việc quan trọng không phải lau nhiều hơn mà là giảm số lượng bề mặt bị đồ đạc chiếm dụng.

Nhà bếp được xử lý dầu mỡ ngay trong ngày

Nếu phòng khách quyết định cảm giác gọn gàng thì nhà bếp lại là khu vực quyết định căn nhà có thực sự sạch hay không. Đây cũng là nơi bà dành nhiều sự chú ý nhất.

Sau mỗi lần nấu ăn, mặt bếp, khu vực quanh bếp và những vết dầu mỡ nhìn thấy được đều được lau ngay. Bát đĩa được rửa và cất gọn, rác nhà bếp không để tích tụ qua nhiều ngày. Bà không đợi đến ngày tổng vệ sinh mới bắt đầu xử lý những lớp dầu mỡ đã bám lâu trên tường hoặc thiết bị.

Chính thói quen này giúp ngày tổng vệ sinh hàng tuần nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mỗi tuần, bà mới làm kỹ những khu vực ít được chú ý hàng ngày như khe tủ, mặt ngoài tủ bếp, góc sát tường, ngăn kéo, khu vực quanh thiết bị và sàn bên dưới những vị trí dễ bám bẩn. Những món đồ bên trong tủ cũng được sắp lại nếu xuất hiện tình trạng lộn xộn.

Đây là nguyên tắc đặc biệt hữu ích với nhà bếp: vết bẩn mới thường chỉ mất vài chục giây để lau, nhưng vết dầu mỡ để nhiều ngày có thể khiến việc vệ sinh mất hàng chục phút.

Phòng ngủ luôn gọn nhờ việc nhỏ được làm ngay sau khi thức dậy

Phòng ngủ trong căn nhà không có cách bài trí cầu kỳ. Giường, tủ và những món nội thất cơ bản được giữ tương đối thoáng. Việc quan trọng nhất được chủ nhà duy trì là dọn giường mỗi ngày.

Chăn được chỉnh lại, gối đặt ngay ngắn, quần áo không chất trên ghế hay cuối giường. Đây là những thao tác chỉ mất vài phút nhưng giúp toàn bộ căn phòng thay đổi đáng kể về cảm giác thị giác.

Trong ngày tổng vệ sinh, bà mới làm những phần mất nhiều công sức hơn như lau đồ nội thất, làm sạch những góc khuất, vệ sinh khu vực dưới giường và xử lý rèm, thảm theo định kỳ phù hợp.

Thay vì tuần nào cũng giặt toàn bộ rèm cửa hoặc thảm – điều vừa tốn sức vừa không cần thiết – những hạng mục này được chia theo chu kỳ dài hơn. Nhờ vậy, “tổng vệ sinh hàng tuần” không biến thành một cuộc đại tu căn nhà.

Khu vực ăn uống càng ít đồ trên mặt bàn càng dễ duy trì

Khu vực bàn ăn trong căn nhà cũng có một đặc điểm khá dễ học theo: mặt bàn gần như không được sử dụng để chứa đồ.

Nhiều gia đình có thói quen tiện tay đặt túi mua sắm, chìa khóa, thuốc, hóa đơn, đồ dùng của trẻ nhỏ hoặc hàng loạt món linh tinh lên bàn ăn. Chỉ sau vài ngày, bàn ăn có thể biến thành một chiếc “kho tạm”.

Ngược lại, chủ nhà cố gắng đưa đồ dùng về đúng tủ hoặc ngăn chứa sau khi sử dụng. Tủ lưu trữ cạnh bàn ăn được chia thành từng khu vực dành cho bát đĩa và những vật dụng cần thiết. Khi bề mặt bàn ăn được giải phóng, căn phòng vừa trông rộng hơn, vừa dễ lau dọn.

Đây cũng là lý do nhiều căn nhà diện tích không nhỏ nhưng vẫn tạo cảm giác chật chội: không phải thiếu diện tích, mà vì quá nhiều bề mặt ngang đã trở thành nơi chứa đồ.

Bí quyết lớn nhất: Không để việc nhỏ tích tụ thành việc lớn

Nhìn vào căn nhà luôn sạch sẽ của người phụ nữ 58 tuổi, nhiều người có thể nghĩ bà dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc nhà. Tuy nhiên, điều đáng học hỏi lại nằm ở cách phân chia công việc.

Những việc cần xử lý ngay được làm mỗi ngày: lau mặt bếp, rửa bát, dọn giường, đưa đồ về đúng vị trí, xử lý rác và những vết bẩn dễ nhìn thấy.

Những việc không nhất thiết phải làm hàng ngày được dành cho một buổi trong tuần: lau kỹ bụi trên đồ nội thất, vệ sinh góc khuất, sắp lại ngăn kéo, kiểm tra những khu vực dễ tích bụi và làm sạch phòng tắm sâu hơn.

Còn những hạng mục như giặt rèm, vệ sinh thảm, làm sạch sâu đồ nội thất hoặc kiểm tra lại toàn bộ tủ chứa đồ được thực hiện theo chu kỳ dài hơn.

Cách chia ba lớp công việc như vậy giúp việc dọn nhà không trở thành áp lực.

Một căn nhà sạch lâu cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào việc chủ nhà chăm chỉ đến mức nào. Thiết kế lưu trữ, số lượng đồ dùng và thói quen của các thành viên trong gia đình đều ảnh hưởng trực tiếp. Nếu mỗi người dùng xong đều để đồ sai chỗ, một người có dọn liên tục cũng khó giữ nhà gọn.

Ngược lại, chỉ cần duy trì một nguyên tắc đơn giản – bẩn đâu xử lý sớm ở đó, dùng xong trả đồ về chỗ cũ và mỗi tuần dành một khoảng thời gian để làm những phần còn lại – khối lượng việc nhà có thể giảm đáng kể.

Ở tuổi 58, điều khiến người phụ nữ này được nhiều người quan tâm không chỉ là những bức ảnh về một căn nhà sạch bóng. Đáng học hơn là cách bà biến việc dọn dẹp thành một hệ thống có nhịp điệu, thay vì đợi nhà thật bẩn mới bắt đầu cuống cuồng lau chùi.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc giữ nhà sạch không phải để căn nhà lúc nào cũng giống phòng trưng bày. Một ngôi nhà đáng sống là nơi đủ sạch để dễ chịu, đủ gọn để tìm thứ mình cần và quan trọng nhất, người sống trong đó không phải kiệt sức vì việc nhà.