Người phụ nữ trung niên sống một mình trong căn hộ 60m²: Nhà không lớn nhưng góc nào cũng khiến người khác ao ước

Giữa nhịp sống đông đúc và hối hả của Bắc Kinh, không phải ai cũng muốn sở hữu một căn nhà thật lớn hay lấp đầy không gian bằng những món đồ đắt tiền. Có người chỉ cần một nơi vừa đủ để nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà và tận hưởng khoảng thời gian thuộc về riêng mình.

Căn hộ của một người phụ nữ trung niên sống một mình tại Bắc Kinh là một ví dụ như vậy. Diện tích chỉ khoảng 60m², không quá rộng so với tiêu chuẩn nhà ở đô thị, nhưng cách thiết kế gọn gàng, tinh tế khiến nhiều người sau khi nhìn thấy đều cho rằng đây chính là kiểu không gian sống lý tưởng dành cho một người.

Phòng khách tối giản nhưng không lạnh lẽo

Điểm gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn hộ là cảm giác thoáng và yên tĩnh. Phòng khách không sử dụng quá nhiều đồ trang trí, cũng không có đèn chùm lớn hay những chi tiết cầu kỳ thường thấy.

Thay vào đó, chủ nhà lựa chọn thiết kế không dùng đèn chính. Hệ thống ánh sáng được bố trí thành nhiều nguồn nhỏ, tạo ánh sáng dịu và phân bổ đều trong không gian. Cách làm này giúp căn phòng bớt nặng nề, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn hơn vào buổi tối.

Tường được sơn trắng, kết hợp cùng sàn gỗ màu tối. Hai gam màu đối lập vừa đủ để căn nhà giữ được vẻ sạch sẽ, hiện đại nhưng không trở nên lạnh lẽo.

Nội thất phòng khách cũng được tiết chế tối đa. Một chiếc sofa hai chỗ vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của một người. Phía trước là bàn trà nhỏ, không chiếm quá nhiều diện tích đi lại.

Khu vực đặt TV cũng không sử dụng hệ tủ lớn kín cả bức tường. Chủ nhà lựa chọn một chiếc tủ thấp đặt sát sàn, vừa đủ để cất những vật dụng cần thiết. Nhờ đó, bức tường vẫn giữ được khoảng trống, giúp căn phòng trông rộng hơn diện tích thực tế.

Phòng ăn nhỏ nhưng từng mét vuông đều được tận dụng

Khu vực ăn uống không lớn, tuy nhiên cách phối đồ nội thất lại khá hài hòa. Một chiếc bàn ăn gỗ kích thước nhỏ được kết hợp với ghế màu đen đơn giản, phù hợp với nhu cầu của người sống một mình nhưng vẫn có thể sử dụng khi có bạn bè hoặc người thân ghé chơi.

Trên tường, chủ nhà treo hai bức tranh trang trí vừa đủ tạo điểm nhấn. Thay vì để tường trống hoàn toàn hoặc dùng quá nhiều tranh ảnh, cách bố trí này khiến khu vực ăn uống có thêm cảm giác nghệ thuật mà không làm không gian trở nên rối mắt.

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc tủ nhỏ đặt sát góc phòng ăn. Đây là nơi chủ nhà cất bát đĩa, chai lọ và một số vật dụng thường dùng. Tủ không quá lớn nhưng giải quyết được bài toán lưu trữ, đồng thời tránh tình trạng đồ đạc bị đặt tràn lan trên mặt bàn.

Với những căn hộ diện tích vừa và nhỏ, đây cũng là nguyên tắc khá đáng tham khảo: không nhất thiết phải có thật nhiều tủ, nhưng mỗi chiếc tủ nên được đặt đúng vị trí và phục vụ một chức năng rõ ràng.

Phòng ngủ ưu tiên sự thoải mái thay vì nhồi nhét nội thất

Phòng ngủ tiếp tục duy trì tinh thần tối giản của toàn bộ căn hộ. Chủ nhà sử dụng chiếc giường rộng khoảng 1,3m, kích thước đủ thoải mái cho một người nhưng không chiếm quá nhiều diện tích.

Bên cạnh giường là một chiếc bàn gỗ nhỏ. Khu vực này có thể dùng để đọc sách, làm việc hoặc đặt những vật dụng cần thiết. Một chiếc bàn khác được bố trí ở cuối giường với kích thước vừa phải, tạo thêm góc làm việc mà không khiến lối đi bị thu hẹp.

Điểm đáng chú ý là chủ nhà không cố nhồi thêm những món đồ nội thất chỉ vì “phòng ngủ nên có”. Tủ, bàn, ghế đều được lựa chọn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế. Nhờ vậy, dù diện tích không lớn, căn phòng vẫn giữ được khoảng trống cần thiết.

Đây cũng là một trong những yếu tố khiến căn hộ tạo cảm giác dễ chịu: đồ đạc không áp đảo con người.

Góc cạnh cửa sổ trở thành nơi đáng giá nhất trong nhà

Nếu phải chọn một góc khiến nhiều người ao ước nhất, đó có lẽ là khu vực cạnh cửa sổ phòng ngủ.

Thay vì tận dụng vị trí này để đặt thêm tủ hoặc đồ đạc, chủ nhà dành khoảng trống cho một chiếc ghế ngồi thoải mái. Ban ngày, đây có thể là nơi đón nắng, uống trà, đọc sách hoặc nghỉ trưa.

Một góc nhỏ như vậy không tạo thêm chức năng lưu trữ, cũng không phải món nội thất thiết yếu, nhưng lại làm tăng đáng kể chất lượng sống. Đặc biệt với người sống một mình, việc có một khu vực riêng để thư giãn đôi khi còn giá trị hơn việc cố tận dụng từng mét vuông để chứa đồ.

Nhà nhỏ nhưng không có nghĩa phải sống chật

Điều đáng học hỏi nhất từ căn hộ này không nằm ở món đồ nội thất cụ thể nào, mà ở cách chủ nhà xác định rõ mình thực sự cần gì.

Một người sống một mình không nhất thiết cần sofa lớn, bàn ăn sáu ghế hay chiếc giường chiếm gần hết phòng ngủ. Khi kích thước nội thất được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế, căn hộ nhỏ có thể trở nên thông thoáng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, cách sử dụng màu sắc trung tính, hạn chế trang trí dư thừa, bố trí ánh sáng phân tán và dành đủ khoảng trống giữa các món đồ cũng góp phần tạo cảm giác rộng rãi.

Căn nhà vì thế không gây ấn tượng bằng sự xa hoa, mà bằng cảm giác mọi thứ đều đúng chỗ.

Sống một mình vẫn có thể là một cuộc sống đầy đủ

Nhiều người từng quan niệm sống một mình đồng nghĩa với tạm bợ: ăn uống đơn giản, đồ đạc ít chăm chút, căn nhà chỉ cần đủ chức năng. Nhưng căn hộ này cho thấy điều ngược lại.

Khi không gian sống được tổ chức phù hợp với thói quen của chính mình, sống một mình có thể trở thành một trạng thái rất thoải mái. Không cần thỏa hiệp với quá nhiều sở thích khác nhau, chủ nhà có thể tự quyết định cách bố trí từng góc, giữ lại những thứ thực sự cần và loại bỏ những món đồ không mang lại giá trị.

Căn hộ khoảng 60m² tại Bắc Kinh không phải một không gian quá rộng, cũng không sử dụng những giải pháp thiết kế phức tạp. Tuy nhiên, chính sự vừa đủ, sạch sẽ và có chủ đích khiến nơi đây trở thành kiểu nhà mà nhiều người nhìn vào đều dễ nảy sinh cảm giác ao ước.

Sau cùng, một ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải thật lớn. Đôi khi, chỉ cần có đủ ánh sáng, một chiếc ghế cạnh cửa sổ, một nơi để đọc sách và mọi món đồ đều phục vụ đúng nhu cầu, 60m² cũng có thể trở thành không gian sống khiến người khác phải ghen tị.