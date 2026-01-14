Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Con kể ba nghe" ở TP HCM tối 12/1, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi diện váy trắng ton sur ton, khoe trọn bờ vai trần, làn da trắng mịn và vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 37. Người đẹp cho biết cô đến ủng hộ vai diễn mới của đàn anh Kiều Minh Tuấn, nhưng chính thần thái rạng rỡ, vóc dáng nuột nà của Ngọc Trinh mới là điều khiến nhiều chị em "soi" không chớp mắt.

Ở ngưỡng U40, độ tuổi mà không ít phụ nữ bắt đầu đối mặt với tăng cân, da xỉn màu, chảy xệ. việc Ngọc Trinh vẫn giữ được da trắng, eo thon, dáng gọn khiến công chúng không khỏi tò mò: Đâu là bí quyết thực sự phía sau?

Câu trả lời không nằm ở những phương pháp quá xa xỉ, mà đến từ những thói quen ăn uống rất quen thuộc với phụ nữ Việt, đặc biệt là 2 loại nước và 1 loại rau đầy chợ.

2 loại nước giúp Ngọc Trinh giữ da trắng mịn, eo thon nuột

1. Nước ép bí đao

Có thời điểm, Ngọc Trinh từng chia sẻ thẳng thắn trên mạng xã hội: "Trinh tăng 2 kg nhưng từ hôm bữa tới giờ uống nước ép bí đao và giảm tinh bột nên đã cải thiện". Đây không phải là kinh nghiệm mang tính cảm tính, mà có cơ sở khoa học rõ ràng.

Theo phân tích dinh dưỡng, bí đao (winter melon) là loại quả:

Rất ít calo, gần như không chứa chất béo

Giàu nước, chất xơ hòa tan

Chứa vitamin C, nhóm B và các khoáng chất như kali

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, chế độ ăn giàu thực phẩm nhiều nước, ít năng lượng giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đồng thời, hàm lượng chất chống oxy hóa trong bí đao giúp giảm viêm, hỗ trợ làn da sáng khỏe từ bên trong.

Với phụ nữ, việc uống nước ép bí đao không đường, kết hợp giảm tinh bột tinh chế, có thể:

Giảm tích mỡ vùng bụng

Hạn chế giữ nước, giúp vòng eo gọn gàng hơn

Hỗ trợ làn da bớt xỉn màu, nhất là khi cơ thể được thanh lọc tốt

2. Nước mủ trôm

Ngoài bí đao, nước mủ trôm cũng là thức uống được Ngọc Trinh duy trì đều đặn. Cô thậm chí chuẩn bị sẵn mủ trôm, bảo quản trong tủ lạnh và uống 3 lần mỗi ngày.

Mủ trôm là phần nhựa khô từ thân cây trôm, sau khi ngâm nở sẽ có độ dai giòn, vị ngọt nhẹ, rất dễ uống. Dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, mủ trôm giàu chất xơ hòa tan (polysaccharide), yếu tố đóng vai trò quan trọng trong:

Hỗ trợ tiêu hóa

Nuôi lợi khuẩn đường ruột

Giúp kiểm soát cảm giác đói

Nhiều tài liệu y học cho thấy, hệ tiêu hóa khỏe mạnh có mối liên hệ mật thiết với:

Làn da sáng mịn, ít nổi mụn

Khả năng kiểm soát cân nặng tốt hơn

Giảm tình trạng tích mỡ nội tạng

Việc Ngọc Trinh ngâm mủ trôm cùng hạt é, uống như nước lọc là cách bổ sung chất xơ tự nhiên, giúp da căng hơn – bụng nhẹ hơn, nhất là với phụ nữ thường xuyên ăn ít rau.

Loại rau đầy chợ Việt giúp Ngọc Trinh da trắng, eo thon

Ít ai ngờ rằng, bên cạnh những thức uống quen thuộc, rau mầm mới là "vũ khí bí mật" trong chế độ ăn của Ngọc Trinh. Cô thường làm salad từ rau mầm trộn xà lách, rau thơm, dầu oliu, tiêu và gia vị nhẹ.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, rau mầm chứa hàm lượng vitamin và enzyme cao hơn rau trưởng thành, đặc biệt là:

Vitamin C, E, hỗ trợ chống oxy hóa, làm sáng da

Chlorophyll giúp thanh lọc máu, hỗ trợ gan

Chất xơ giúp kiểm soát cân nặng

Việc thường xuyên ăn rau mầm giúp:

Giảm hấp thu chất béo xấu

Hỗ trợ đào thải độc tố, yếu tố quan trọng để da không sạm

Giữ vòng eo gọn gàng mà không cần ăn kiêng khắc nghiệt

Khi kết hợp rau mầm với dầu oliu, nguồn chất béo tốt, cơ thể còn hấp thu vitamin tan trong dầu tốt hơn, từ đó da căng bóng tự nhiên, không cần phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm.

Từ bí đao, mủ trôm đến rau mầ tất cả đều là những thực phẩm dễ tìm, giá rẻ, quen thuộc với phụ nữ Việt. Điểm mấu chốt trong bí quyết của Ngọc Trinh không nằm ở việc uống một lần cho "đẹp ngay", mà là duy trì đều đặn, kết hợp lối sống kỷ luật.

Với phụ nữ sau 30, làn da và vòng eo không chỉ phản ánh tuổi tác, mà còn là "tấm gương" của hệ tiêu hóa và thói quen sinh hoạt. Và đôi khi, bí quyết để da trắng - eo thon - dáng gọn lại bắt đầu từ những cốc nước rất giản dị mỗi ngày.