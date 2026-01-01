Gần đây, trên mạng xã hội, mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu liên tục được nhắc tới với những mỹ từ như "trẻ như thiếu nữ", "U50 mà ngỡ U30". Ở tuổi 48, bà vẫn giữ được phong cách sành điệu, vóc dáng gọn gàng, làn da căng sáng và thần thái tươi tắn khiến nhiều người không khỏi tò mò: Bí quyết nào giúp mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trẻ lâu đến vậy?

Không chạy theo các liệu pháp thẩm mỹ đắt đỏ hay chế độ ăn uống khắc nghiệt, trong nhiều lần chia sẻ đời thường, bà Mai Đoàn cho biết, mình duy trì những thói quen rất giản dị, trong đó uống nước đúng cách là yếu tố được bà coi trọng hàng đầu. Đặc biệt, có 2 loại nước mà mẹ vợ Đoàn Văn Hậu duy trì đều đặn suốt nhiều năm. Đây cũng chính là bí quyết "trẻ lâu bền vững" mà nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên phụ nữ sau tuổi 40 nên áp dụng.

2 loại nước giúp mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trẻ như thiếu nữ

1. Nước lọc

Nghe thì quen tai, thậm chí có phần "cũ kỹ", nhưng uống đủ nước lọc lại là nền tảng quan trọng nhất của mọi chế độ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Y học Hoa Kỳ (Institute of Medicine), cơ thể người trưởng thành cần trung bình 2 - 2,5 lít nước/ngày, tùy theo cân nặng, mức độ vận động và thời tiết. Khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh, cơ thể phụ nữ càng dễ mất nước hơn do thay đổi nội tiết.

Các nghiên cứu đăng trên Harvard Health Publishing cho thấy:

Nước giúp duy trì độ đàn hồi của da, hạn chế khô sạm, nếp nhăn sớm

Hỗ trợ tuần hoàn máu, giúp da hồng hào, tươi tắn

Tham gia vào quá trình vận chuyển dưỡng chất, "nuôi" collagen và elastin, 2 thành phần quyết định sự căng mịn của làn da

Việc mẹ vợ Đoàn Văn Hậu duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể luôn ở trạng thái "được tưới ẩm từ bên trong". Làn da vì thế trông căng sáng, ít mệt mỏi, thần thái cũng trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật.

2. Nước ép, detox tự nhiên

Bên cạnh nước lọc, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu còn đặc biệt yêu thích nước ép trái cây, rau củ và các loại nước detox tự nhiên. Đây là thói quen được nhiều phụ nữ hiện đại áp dụng vì vừa dễ làm, vừa mang lại nhiều lợi ích cho vóc dáng và làn da.

Theo phân tích từ Healthline, nước ép và detox (khi sử dụng đúng cách) mang lại một số lợi ích nổi bật:

Bổ sung vitamin A, C, E, các chất chống oxy hóa mạnh giúp làm chậm lão hóa

Hỗ trợ thải độc gan, giảm tích tụ mỡ thừa

Giúp cơ thể nhẹ nhàng, giảm đầy bụng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Đặc biệt, vitamin C trong các loại quả như cam, bưởi, dứa, ổi… có vai trò kích thích cơ thể tổng hợp collagen tự nhiên, giúp da săn chắc, căng mịn hơn theo thời gian. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ sau tuổi 40 chuyển sang ưu tiên nước ép và detox thay vì đồ uống ngọt công nghiệp.

Uống nước thế nào để trẻ lâu, tránh phản tác dụng?

Dù nước lọc hay nước ép đều tốt nhưng uống sai cách có thể khiến lợi bất cập hại. Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý phụ nữ cần ghi nhớ những điểm sau:

Không uống dồn quá nhiều nước trong thời gian ngắn

Việc "uống bù" có thể gây rối loạn điện giải, tạo áp lực cho thận

Không lạm dụng detox thay bữa ăn chính

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, detox chỉ nên là phương pháp hỗ trợ ngắn hạn, không thay thế bữa ăn cân bằng protein, chất béo, tinh bột.

Hạn chế thêm đường vào nước ép

Đường tinh luyện làm tăng nguy cơ lão hóa sớm và tích mỡ nội tạng.

Ưu tiên nước ép tươi, uống trong ngày

Nước ép để lâu dễ mất vitamin, thậm chí lên men gây hại cho đường ruột.

