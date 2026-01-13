Sự gần gũi về thể xác mang lại nhiều lợi ích cho tình cảm, nhưng nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vệ sinh, vi khuẩn sẽ rất dễ xâm nhập gây viêm nhiễm sâu. Chưa kể, "chuyện ấy" ở phụ nữ sau 40 không được bỏ bê nhưng cũng không nên quá mức, phải chuẩn bị kỹ hơn.

Theo bác sĩ phụ sản Yen Hsuan-Shang (Đài Loan, Trung Quốc) phụ nữ sau tuổi 40 bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thường có niêm mạc mỏng và hệ miễn dịch vùng kín suy giảm, khó đạt khoái cảm. Do đó, cần nhớ làm 5 việc nhỏ nhưng quan trọng dưới đây trước khi "lâm trận" để cảm xúc thăng hoa và bảo vệ chính mình:

1. Uống một cốc nước lọc lớn

Uống nước trước khi bắt đầu “chuyện ấy” là một bước chuẩn bị mang tính chiến lược mà bác sĩ Yen đặc biệt khuyên làm ở mọi độ tuổi.

Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng nên uống nước lọc trước khi làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)

Nhất là đối với phụ nữ sau tuổi 40, cơ thể thường dễ bị khô hạn do thay đổi nội tiết tố. Việc nạp đủ nước hỗ trợ cơ thể sẵn sàng cho việc đi tiểu ngay sau khi kết thúc cuộc yêu để "rửa trôi" vi khuẩn ra khỏi niệu đạo một cách tự nhiên, giúp bảo vệ hệ tiết niệu vốn đã nhạy cảm hơn ở tuổi trung niên.

2. Vệ sinh vùng kín bằng nước ấm

Bác sĩ Yen nhấn mạnh rằng vì âm đạo, hậu môn và niệu đạo nằm rất gần nhau nên vi khuẩn dễ dàng lây lan khi thực hiện “chuyện ấy”. Việc vệ sinh vùng kín bằng nước ấm trước khi nhập cuộc không chỉ giúp thư giãn các cơ vùng chậu mà còn loại bỏ các tác nhân gây hại tiềm ẩn.

Nhưng chị em chỉ nên nên nhẹ nhàng rửa sạch vùng ngoài và khuyến khích đối tác thực hiện tương tự để ngăn ngừa vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào sâu trong âm đạo.

3. Đánh răng và súc miệng kỹ càng

Nhiều phụ nữ thường chủ quan bỏ qua bước này vì nghĩ không liên quan trực tiếp đến bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, bác sĩ Yen chỉ ra rằng trong miệng chứa vô số vi khuẩn vô hình.

Nếu cặp đôi có những cử chỉ thân mật bằng miệng khi làm “chuyện ấy”, việc làm sạch khoang miệng sẽ giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm trùng chéo cho vùng nhạy cảm. Từ đó giữ cho cuộc yêu luôn sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe phụ khoa.

Nam hay nữ đều nên vệ sinh răng miệng kỹ trước khi làm "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)

4. Chuẩn bị sẵn các công cụ hỗ trợ bôi trơn

Với nhiều phụ nữ, nhất là sau 40 thì sự suy giảm estrogen thường khiến vùng kín rơi vào tình trạng khô hạn, làm “chuyện ấy” dễ gây đau rát hoặc tổn thương niêm mạc. Thay vì cố gắng chịu đựng, bác sĩ Yen khuyên chị em nên chuẩn bị sẵn các sản phẩm hỗ trợ bôi trơn an toàn. Sự chuẩn bị này không chỉ giúp giảm ma sát, tránh gây xây xát da mà còn giúp cảm xúc thăng hoa hơn, giúp chị em tự tin hơn trong mỗi lần thực hiện “chuyện ấy”.

5. Đi tiểu để làm trống bàng quang

Trước khi bắt đầu “chuyện ấy”, bác sĩ Yen khuyên chị em nên đi tiểu để làm trống bàng quang. Việc này giúp giảm áp lực lên vùng chậu và tử cung, tránh cảm giác đau tức hoặc khó chịu khi có sự tác động vật lý.

"Chuyện ấy" ở phụ nữ sau tuổi 40 cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn (Ảnh minh họa)

Đồng thời, bàng quang trống giúp các cơ vùng sàn chậu được thả lỏng hơn, không chỉ giúp bảo vệ tử cung khỏi những áp lực không đáng có mà còn giúp trải nghiệm trở nên thoải mái và thăng hoa hơn.

Thực hiện đúng 5 bước chuẩn bị này không chỉ giúp bảo vệ tử cung và hệ sinh sản mà còn mang lại sự an tâm, giúp mỗi trải nghiệm “chuyện ấy” ở tuổi 40 trở nên trọn vẹn và nồng cháy hơn.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor