Hết Tết, mạng xã hội lại rộn ràng màn tổng kết thành quả của dàn sao Vbiz. Người khoe dày ví vì chạy show kín lịch, người hào hứng check-in mua vàng lấy vía đầu năm, cũng có không ít cái tên thẳng thắn thừa nhận… tăng cân sau chuỗi ngày ăn uống thả ga. Và Ngọc Trinh là một trong những nhân vật khiến dân tình bật cười vì màn tự bóc phốt ngoại hình của chính mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh so sánh trước và sau Tết kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "55 kg tròn". Nếu ở khung hình trước Tết, nữ người mẫu diện váy đỏ nổi bật, vóc dáng thon gọn quen thuộc thì sang sau Tết, cô lại khiến ai nấy bất ngờ với gương mặt tròn xoe, lộ rõ nọng cằm.

Ngọc Trinh cho biết tiếp tục tăng cân sau mùa Tết. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhìn kỹ có thể thấy đây là màn photoshop mang tính "tự dìm" đầy lầy lội của Ngọc Trinh. Nữ người mẫu cố tình chỉnh sửa gương mặt mình phúng phính quá đà, tạo hiệu ứng hài hước thay vì khoe ảnh thật. Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác, bình luận cười nghiêng ngả.

Trên thực tế, việc chạm mốc 55 kg không phải điều quá bất ngờ với Ngọc Trinh khi dịp Tết luôn là khoảng thời gian ăn uống thoải mái nhất trong năm. Thế nhưng qua những hình ảnh gần đây, nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và nhiều năng lượng. Vóc dáng dù có phần đầy đặn hơn trước nhưng không hề mất cân đối hay kém thon gọn như bức ảnh chỉnh sửa vui kia.

Không ít bình luận còn cho rằng Ngọc Trinh trông khỏe khoắn hơn khi tăng cân nhẹ, gương mặt có da có thịt và thần sắc tươi tắn. So với hình ảnh quá mảnh mai trước đây, phiên bản "55kg tròn" được nhận xét vẫn xinh xắn.

Ngọc Trinh dù tăng cân nhưng vẫn được khen xinh xắn

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Bước chân vào showbiz từ năm 2005, cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lợi thế hình thể cùng phong cách thời trang gợi cảm táo bạo. Biệt danh Nữ hoàng nội y theo cô suốt nhiều năm, trở thành "thương hiệu" giúp Ngọc Trinh luôn nằm trong nhóm người mẫu gây chú ý bậc nhất Vbiz.

Trải qua biến cố lớn trong sự nghiệp, hình ảnh của Ngọc Trinh hiện tại đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây cô gắn liền với vòng eo 56 cm trứ danh, chế độ ăn uống nghiêm ngặt và phong cách sexy tối đa, thì phiên bản hiện tại lại trầm tĩnh, tiết chế hơn và đặc biệt là thoải mái với chính cơ thể mình.

Ngọc Trinh cũng thẳng thắn thừa nhận đã tăng cân, không còn giữ được số đo eo 56 cm như trước. Việc chủ động chia sẻ điều này khiến không ít người bất ngờ, bởi suốt thời gian dài, cô gần như luôn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, chỉn chu tuyệt đối. Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại giúp Ngọc Trinh trông tràn đầy sức sống hơn. Gương mặt có phần đầy đặn tạo cảm giác trẻ trung, gần gũi.

Ngọc Trinh thoải mái chia sẻ việc đã lên cân và vui vẻ với ngoại hình hiện tại. Ảnh: FBNV