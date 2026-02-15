Ngọc Trinh mà sao ai nhìn cũng ra Bạch Lộc

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo ngày càng trẻ trung và cuốn hút. Trên mạng xã hội, những đoạn video cận cảnh visual của người đẹp dễ dàng thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Làn da mịn màng, đường nét gương mặt thanh thoát và phong cách trang điểm ngọt ngào giúp nữ hoàng nội y trông như đang "lão hóa ngược". Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1989 tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện với một giao diện đầy mê hoặc. Đáng chú ý, không ít người lướt qua còn lầm tưởng cô là minh tinh đình đám Cbiz Bạch Lộc, bởi sự tương đồng ở đường nét gương mặt và thần thái mong manh, nữ tính.

Đoạn video hút gần nửa triệu lượt xem của Ngọc Trinh. (Nguồn: ngoctrinh89)

Ngọc Trinh khiến người xem khó rời mắt với visual ngọt ngào pha chút quyến rũ rất "tây". Cô lựa chọn kiểu tóc dài uốn lơi bồng bềnh, tông nâu trầm giúp tôn lên làn da trắng mịn đặc trưng. Layout makeup thiên về phong cách trong trẻo nhưng vẫn sắc sảo: lớp nền căng bóng, mịn lì vừa phải tạo hiệu ứng da mướt như phủ filter. Đôi mắt được nhấn nhá bằng lens sáng màu, eyeliner mảnh kéo dài ở đuôi cùng hàng mi cong dày, khiến ánh nhìn thêm sâu và cuốn hút. Phần má phủ nhẹ sắc hồng đào tạo cảm giác tươi tắn, ra đúng vibe nàng thơ giữa ánh năng. Đặc biệt, đôi môi tông nude pha hồng đất với viền môi được kẻ khéo léo giúp tổng thể gương mặt thêm hài hòa, sang trọng.

Layout makeup tôn trọn đường nét ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn da trắng mịn của Ngọc Trinh.

Nhiều netizen sững sờ vì layout này của Ngọc Trinh có nhiều nét hao hao Bạch Lộc.

Đôi mắt to tròn, sống mũi cao đến khuôn mặt V-line thon gọn của Ngọc Trinh và Bạch Lộc có nhiều điểm tương đồng.

Hiện tại, đa phần Ngọc Trinh chuộng những layout makeup trong trẻo, kẹo ngọt thay vì phong cách sắc sảo, đậm nét như trước. Lớp nền mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên kết hợp cùng má hồng tông đào và son môi ngọt ngào giúp vẻ đẹp của cô thêm mềm mại, rạng rỡ hơn. Cách nhấn nhá phần mắt với eyeliner mảnh và mi cong nhẹ cũng tạo hiệu ứng long lanh, tươi tắn. Nhờ lựa chọn lối trang điểm này, visual của người đẹp được nhận xét "thăng hạng" rõ rệt, mang lại diện mạo trẻ trung, rạng rỡ và đầy sức sống.