Hết đường đua phim Tết, Tài hiện là ứng viên sáng giá để thống trị phòng vé Việt tháng 3. Với Mỹ Tâm ở vai trò nhà sản xuất - Mai Tài Phến đảm nhận vị trí đạo diễn, Tài được hy vọng sẽ ăn nên làm ra trong thời gian tới. Mới đây, ekip tiếp tục tung ra poster của dàn diễn viên nữ gồm NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Kiều Trinh và Mỹ Tâm, hoàn thiện nốt những mảnh ghép cho bộ phim.

Đáng chú ý, tạo hình nhân vật của Mỹ Tâm gây chú ý đặc biệt với dòng chữ "vai Út…". Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện trong không gian ánh sáng vàng ấm, diện trang phục xanh nhạt cùng khăn cổ thanh lịch, ánh mắt hướng lên đầy suy tư. Tổng thể tạo cảm giác điềm tĩnh và có phần chờ đợi - một sắc thái rất khác với không khí căng thẳng ở những poster trước đó.

Đáng nói, background và phong cách của Mỹ Tâm trùng khớp với poster nhân vật do Quang Trung đảm nhận được tung ra trước đó. Sự đồng điệu này đã xác nhận cả hai sẽ là một cặp trong phim. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không nên duyên trên màn ảnh lần này, dù cùng góp mặt trong dự án và đã có nhiều đồn đoán từ trước đó.

Việc để lửng tên nhân vật bằng dấu ba chấm càng khiến khán giả tò mò về vai trò thực sự của "Út…" trong câu chuyện, nhưng một điều đã rõ: tuyến tình cảm trung tâm nhiều khả năng sẽ thuộc về Mỹ Tâm và Quang Trung. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo nên một bộ đôi mới mẻ, đủ sức khuấy đảo cảm xúc người xem khi Tài chính thức ra rạp.

Thông tin Mỹ Tâm không nên duyên cùng Mai Tài Phến mà sánh đôi với Quang Trung nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ vì từng "đẩy thuyền" màn tái hợp của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến, song cũng không ít ý kiến tỏ ra thích thú trước sự kết hợp mới mẻ này. Người xem nhận xét tạo hình đồng điệu và chemistry tiềm năng giữa Mỹ Tâm và Quang Trung có thể mang đến màu sắc tình cảm khác lạ.

Ngoài ra, 3 nhân vật nữ còn lại cũng nhận về không ít sự quan tâm. Poster nhân vật bà Kim do Hồng Ánh đảm nhận tạo dấu ấn bằng thần thái trầm tĩnh và ánh nhìn sâu hun hút. Trong không gian nội thất ấm áp, tay nâng tách trà nhỏ, bà Kim toát lên dáng vẻ của một người phụ nữ từng trải, kín đáo nhưng chất chứa nhiều suy tư. Biểu cảm nhẹ nhàng mà nặng chiều sâu khiến nhân vật này được dự đoán sẽ nắm giữ một vai trò then chốt trong mạch truyện, có thể đại diện cho những giá trị gắn với tiền bạc và lựa chọn vật chất.

Trái ngược với sắc thái đó, bà Phúc của NSƯT Hạnh Thúy lại mang đến vẻ mộc mạc, giàu tình cảm. Xuất hiện giữa không gian đông đúc với nụ cười hiền và ánh mắt rạng rỡ, nhân vật gợi cảm giác gần gũi, chân chất. Cử chỉ đôi tay như đang hướng về phía ai đó tạo nên một lớp nghĩa mở, vừa ấm áp vừa gợi tò mò về câu chuyện phía sau.

Trong khi đó, Kiều Trinh hóa thân thành bà Lành với hình ảnh sống động và tràn đầy sức sống. Nụ cười tươi cùng ánh mắt hướng thẳng về người đối diện mang lại cảm giác thân thiện, cởi mở. Bối cảnh đậm màu sắc đời thường, đông người qua lại càng làm nổi bật hình tượng một người phụ nữ gắn bó với xóm làng, đại diện cho những mối quan hệ gần gũi và chất chứa tình người.