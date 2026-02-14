Quốc Trường nói về thông tin có tình cảm với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh

Quốc Trường và Ngọc Trinh luôn là những cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Trong khi, nam diễn viên sinh năm 1988 được đánh giá là nam thần hàng đầu của màn ảnh Việt, thì mỹ nhân sinh năm 1989 cũng được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" của showbiz.

Dạo gần đây, cả hai xuất hiện cùng nhau trong nhiều buổi livestream, sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rất thân thiết, từ ăn uống đến trò chuyện vui vẻ, khiến cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền" và đồn đoán cặp đôi có tình cảm với nhau.

Quốc Trường và Ngọc Trinh tích cực được "đẩy thuyền" gần đây

Đặc biệt, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Quốc Trường tấm tắc khen ngợi Ngọc Trinh được chia sẻ rộng rãi, thu hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Mới nhất, Quốc Trường khiến nhiều người chú ý khi đăng tải một bức ảnh anh khoác tay Ngọc Trinh tình tứ, kèm dòng trạng thái gây tò mò: “Ok! Chốt đơn, khách hàng và cả nhà đều vui”. Khoảnh khắc này ngay lập tức được lan truyền và thu hút nhiều bình luận, bởi cách dùng từ ngữ hài hước nhưng lại dễ khiến người khác liên tưởng.

Quốc Trường đăng ảnh khoác tay Ngọc Trinh tình tứ

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú lẫn tò mò. Bạn bè trong giới cũng không giấu được sự hào hứng. Diễn viên, người mẫu Lâm Bảo Châu đùa hỏi: "Thật không để em còn chuẩn bị đồ với phong bì ạ?", còn nhà thiết kế Đỗ Long thì bình luận: "Ok quá trời!".

Trước sự đẩy thuyền nhiệt tình này, Quốc Trường đáp lại một cách dí dỏm: "Hợp tác làm ăn các bạn ơi! Khổ ghê!".

Trước đó, Quốc Trường từng nhiều lần bị đồn đoán hẹn hò với các mỹ nhân khác trong showbiz, nhưng anh đều nhanh chóng phủ nhận hoặc giải thích rõ ràng rằng chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Mỹ nam sinh năm 1988 vẫn được biết đến là một trong những diễn viên độc thân được săn đón, với sự nghiệp diễn xuất vững vàng, tài kinh doanh "mát tay" và những mối liên hệ rộng rãi trong giới nghệ sĩ.