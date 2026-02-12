Tối 12/2, buổi họp báo ra mắt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút đông đảo giới truyền thông, người hâm mộ và một nửa showbiz Việt. Là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!! được kỳ vọng sẽ công phá rạp chiếu quốc nội, dẫn đầu đường đua phim Tết Việt sắp tới. Có mặt tại thảm đỏ là sự có mặt của hàng loạt sao Vbiz như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Bảo Thy, Ngô Kiến Huy, Phương Anh Đào, Thuý Ngân.

Dàn cast Thỏ Ơi!!

Giữa rừng mỹ nhân Vbiz xúng xính váy áo, Ngọc Trinh nổi bần bật trong chiếc váy trắng ôm dáng, vừa toát ra vẻ thanh lịch, nhã nhặn mà không kém phân gợi cảm. Người đẹp gốc miền Tây gây ấn tượng với làn da trắng mịn không tỳ vết, như toả ra ánh hào quang sáng bừng khắp thảm đỏ. Đã ở ngưỡng U40, Ngọc Trinh vẫn trẻ đẹp như bị thời bỏ quên, ngày càng rạng rỡ và tươi tắn.

Ngọc Trinh trắng bật tone bật nền

Bên cạnh đó, hàng chục ống kính máy quay còn không thể bỏ sót Lan Ngọc. Nữ diễn viên chọn cho mình chiếc váy lụa màu đỏ, nhấn nhá với phần cổ yếm, vừa đơn giản mà vừa nữ tính. Lan Ngọc ghi điểm với nụ cười luôn nở trên môi, cười nói vui vẻ với đồng nghiệp và cánh phóng viên. Hơn 15 năm trong nghề, Lan Ngọc vẫn xứng danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt" nhờ khí chất và sắc vóc đẹp không vết xước.

Lan Ngọc tươi roi rói tại thảm đỏ

Tóc Tiên ăn mặc sexy với váy ngắn và áo cách điệu sườn xám, khoe boddy bốc lửa ở tuổi 37. Chị Đẹp "lửa nghề" chặt chém các mỹ nhân khác với nhan sắc ngày một thăng hạng cùng thần thái tự tin, hút mắt. Kèn cựa khoản vóc dáng với Tóc Tiên còn có LyLy. Nữ chính Thỏ Ơi!! khoe lấp ló vòng 1 căng đầy cùng vòng eo "thắt đáy lưng ong" vô thực. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng visual ngọt ngào và thân hình nóng bỏng giúp LyLy bắt trọn mọi camera.

Tóc Tiên

LyLy

Một số hình ảnh khác tại thảm đỏ:

Văn Mai Hương

LyLy - Trấn Thành - Pháo - Ali Hoàng Dương

Quốc Anh - Vĩnh Đam

Kỳ Duyên

Jun Vũ - Khuyến Dương

Thanh Thuỷ

Khả Như

Sam

Hoàng Oanh

Đông Nhi

Đức Phúc