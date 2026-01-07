Thông tin "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi di căn xương đã khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Ở tuổi ngoài 60, người nghệ sĩ vốn kín tiếng, chọn cuộc sống độc thân lặng lẽ, nay lại phải bước vào cuộc chiến cam go nhất với sức khỏe.

Được biết, nam nghệ sĩ mới phát hiện bệnh trong thời gian gần đây và được cho là khá bất ngờ, bởi trước đó ông không xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt. Nghệ sĩ Quốc Khánh từng có thói quen hút thuốc lá trong thời gian dài, có giai đoạn sử dụng với tần suất cao. Sau khi phát hiện bệnh, ông tập trung điều trị và hạn chế mọi hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang dành toàn bộ thời gian cho việc điều trị.

Sự nguy hiểm từ "Thói quen cũ" và "Kẻ sát thủ thầm lặng"

Theo thông tin từ báo chí, NSND Quốc Khánh từng có thời gian dài hút thuốc lá với tần suất cao, mà đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư phổi, chiếm tới hơn 80% các ca bệnh.

Đáng nói hơn, ung thư phổi thường được mệnh danh là "kẻ sát thủ thầm lặng". Ở giai đoạn đầu, các khối u phát triển bên trong nhu mô phổi – nơi không có nhiều dây thần kinh cảm giác đau. Do đó, người bệnh thường không thấy đau đớn, chỉ đến khi tế bào ung thư xâm lấn vào thành ngực hoặc di căn sang các cơ quan khác (như xương), các triệu chứng mới bộc phát rõ rệt.

Tại sao ung thư phổi lại dễ di căn vào xương?

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư có tỉ lệ di căn cao nhất. Các tế bào ác tính thường theo đường máu hoặc hệ bạch huyết để xâm nhập vào xương.

Tế bào ung thư phổi di căn vào xương là một bước tiến triển nặng của bệnh. Theo y khoa, xương là một trong những vị trí "ưa thích" mà tế bào ung thư phổi tìm đến sau khi rời khỏi ổ bệnh nguyên phát. Khi đã xâm nhập vào hệ thống xương (thường là cột sống, xương chậu hoặc xương sườn), chúng phá hủy cấu trúc vững chắc của cơ thể từ bên trong.

Ở giai đoạn này, bệnh nhân phải đối mặt với những cơn đau nhức nhối, đặc biệt dữ dội vào ban đêm hoặc khi thay đổi tư thế. Nguy hiểm hơn, tình trạng "gãy xương bệnh lý" có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi người bệnh chỉ thực hiện những cử động nhẹ nhàng thường ngày. Điều này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và khả năng vận động của người bệnh.

Nhận diện tín hiệu "cầu cứu" cảnh báo ung thư phổi từ cơ thể

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bạn xuất hiện những dấu hiệu sau đây kéo dài trên 2 tuần, đừng chủ quan với bệnh ung thư phổi:

Ho dai dẳng hoặc đổi giọng: Cơn ho không thuyên giảm dù đã dùng thuốc, hoặc giọng nói trở nên khàn đặc.

Đau nhức xương khớp bất thường: Những cơn đau ở lưng, hông hoặc sườn không liên quan đến chấn thương vận động.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Cơ thể mệt mỏi, chán ăn và gầy sút đi nhanh chóng.

Đối với những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, việc tầm soát định kỳ bằng chụp CT liều thấp là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm mầm mống ung thư khi chúng còn có thể can thiệp triệt để.

Dù chẩn đoán ung thư phổi di căn xương là một thử thách nghiệt ngã, nhưng nền y học hiện đại hiện nay đã có nhiều bước tiến mới như liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Những phương pháp này giúp kiểm soát sự phát triển của khối u, giảm nhẹ triệu chứng đau đớn và kéo dài chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân một cách đáng kể.