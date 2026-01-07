Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với MC Hạnh Phúc - gương mặt quen thuộc của "Chuyển động 24h", khoảnh khắc ấy đến vào năm 2012, khi anh đang ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp và tuổi trẻ.

Trong chương trình Bạn kể tôi nghe số đầu tiên phát sóng trên sóng VTV3, câu chuyện của MC Hạnh Phúc khiến nhiều người xúc động.

MC Hạnh Phúc chia sẻ trong chương trình Bạn Kể Tôi Nghe số đầu tiên phát sóng trên sóng VTV3

Năm 2012, khi đang làm việc tại TP.HCM, MC Hạnh Phúc nhận được tin sét đánh, anh bị chẩn đoán mắc ung thư máu (Hodgkin típ 3) – một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng nguy hiểm. Đang từ đỉnh cao với giải Én Vàng, nam MC bỗng chốc phải đối mặt với "án tử" treo lơ lửng trên đầu. Thời điểm đó, nam MC quyết định giấu bố mẹ về căn bệnh của mình.

"Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi hôm nay con ăn gì, đi làm về chưa rồi khi cúp máy tôi không biết đó có phải là cuộc gọi cuối cùng hay không", Hạnh Phúc xúc động chia sẻ.

Nam BTV không biết liệu cuộc gọi hay tin nhắn của bố mẹ có phải là cuộc gọi cuối cùng trong đời mình khi đang đối mặt với bệnh tật.

May mắn hơn Minh Anh, MC Hạnh Phúc đã vượt qua căn bệnh và có cơ hội làm lại. Khi quay trở lại Hà Nội sinh sống dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đến bây giờ, dù bận rộn với công việc, Hạnh Phúc vẫn có thói quen gọi facetime về cho bố mẹ gần như mỗi ngày.

MC Hạnh Phúc gửi thông điệp đến khán giả trẻ dù 15, 20 hay 30 tuổi, chúng ta vẫn là những đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Chúng ta không biết lần giận hờn, cãi vã nào là cuối cùng với bố mẹ vì vậy cần trân trọng từng phút giây với những người thân yêu nhất.

Câu chuyện của anh không chỉ là về một căn bệnh, mà là bài học về lòng hiếu thảo và sự tử tế. Anh từng khóc nghẹn trên sóng truyền hình khi nhắn nhủ: "Sống tử tế và hạnh phúc, đó là cách chúng ta biết ơn và trả ơn bố mẹ, những người thân yêu và cao hơn nữa là cách chúng ta trả ơn cuộc đời".

Ung thư có thể là một nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng qua trải nghiệm của MC Hạnh Phúc, chúng ta thấy rằng tinh thần lạc quan và tình yêu thương gia đình chính là liều thuốc mạnh mẽ nhất để vượt qua mọi biến cố. Hãy trân trọng từng phút giây bên người thân, bởi chúng ta không bao giờ biết trước ngày mai sẽ ra sao.

Ung thư máu: "Sát thủ" thầm lặng

Ung thư máu (hay còn gọi là bệnh bạch cầu, ung thư huyết học) là một dạng bệnh lý ác tính xảy ra khi cơ thể sản sinh quá mức các tế bào máu bất thường (thường là bạch cầu). Những tế bào lỗi này phát triển không kiểm soát, lấn át các tế bào máu khỏe mạnh, khiến máu không thể thực hiện được các chức năng bình thường như chống nhiễm trùng hay vận chuyển oxy.

Các loại ung thư máu phổ biến

Tùy vào loại tế bào bị ảnh hưởng, ung thư máu thường được chia thành 3 nhóm chính:

Bệnh bạch cầu (Leukemia): Phổ biến nhất, xảy ra khi tủy xương sản xuất quá nhiều bạch cầu bất thường. Như trường hợp của MC Hạnh Phúc bị chẩn đoán nhầm là Hodgkin típ 3 – một dạng của ung thư hạch nhưng có biểu hiện liên quan chặt chẽ đến dòng bạch cầu.

Ung thư hạch (Lymphoma): Ảnh hưởng đến hệ bạch huyết (nơi sản sinh tế bào miễn dịch). Có hai loại chính là u lympho Hodgkin và u lympho không Hodgkin.

Đa u tủy xương (Multiple Myeloma): Tấn công các tế bào plasma trong tủy xương, làm suy yếu hệ miễn dịch và gây tổn thương xương.

Dấu hiệu nhận biết sớm (Giai đoạn đầu)

Ung thư máu thường khó phát hiện vì các triệu chứng ban đầu khá giống với các bệnh thông thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu sau kéo dài, bạn cần đi kiểm tra ngay:

Mệt mỏi, suy nhược: Do lượng hồng cầu giảm (thiếu máu), khiến cơ thể luôn trong tình trạng kiệt sức dù đã nghỉ ngơi.

Sốt cao và nhiễm trùng tái phát: Hệ miễn dịch suy yếu khiến bạn dễ bị ốm, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

Dễ bầm tím và chảy máu: Xuất hiện các vết bầm đỏ, tím dưới da hoặc thường xuyên chảy máu cam, chảy máu chân răng do lượng tiểu cầu thấp.

Sưng hạch bạch huyết: Các hạch ở cổ, nách hoặc bẹn sưng to nhưng thường không gây đau.

Đau xương khớp: Cảm giác đau nhức trong xương hoặc các khớp lớn, dễ nhầm lẫn với bệnh xương khớp của người già.

Đổ mồ hôi đêm: Vã mồ hôi rất nhiều khi ngủ, kèm theo sụt cân nhanh chóng mà không rõ lý do.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

Dù y học hiện đại vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh, nhưng có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư máu:

Tiếp xúc thường xuyên với hóa chất độc hại (như benzen) hoặc bức xạ cường độ cao.

Di truyền hoặc mắc các hội chứng rối loạn di truyền (như hội chứng Down).

Thói quen sống không lành mạnh: Hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều.

Giống như thông điệp từ câu chuyện của MC Hạnh Phúc, việc phát hiện sớm và giữ vững tinh thần lạc quan là chìa khóa quan trọng nhất. Hãy lắng nghe cơ thể mình và thực hiện khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ món quà vô giá nhất: Sự sống.