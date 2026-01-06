Không phải siêu thực phẩm mới lạ từ phòng thí nghiệm, lý chua đen (black currant) – một loại quả quen thuộc ở châu Âu - vừa được McCormick & Company lựa chọn là “Hương vị của năm 2026”.

Sự lựa chọn này không chỉ phản ánh xu hướng ẩm thực toàn cầu mà còn mở ra sự quan tâm lớn tới giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của loại quả nhỏ màu tím sẫm này.

Vitamin C “áp đảo”: Chỉ một cốc đã vượt xa nhu cầu mỗi ngày

Theo các dữ liệu dinh dưỡng được công bố, một cốc lý chua đen có thể cung cấp hơn 200 mg vitamin C, cao gấp nhiều lần so với phần lớn các loại trái cây phổ biến.

Trong khi nhu cầu vitamin C khuyến nghị mỗi ngày ở người trưởng thành chỉ dao động từ 75–90 mg, thì lượng vitamin C từ lý chua đen đã dư sức đáp ứng và vượt ngưỡng này.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong:

- Tăng cường hệ miễn dịch

- Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa

- Hỗ trợ tổng hợp collagen, tốt cho da và mạch máu

Chính hàm lượng vitamin C cao khiến lý chua đen được đánh giá là một trong những loại quả giàu chất chống oxy hóa nhất.

Hỗ trợ tim mạch và đường ruột nhờ flavonoid và chất xơ

Không chỉ nổi bật ở vitamin C, lý chua đen còn chứa flavonoid – hợp chất thực vật có liên quan đến việc: Cải thiện mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, bảo vệ hệ tim mạch...

Điểm đặc biệt là flavonoid được hệ vi sinh đường ruột chuyển hóa, từ đó phát huy tác dụng ở nhiều cơ quan trong cơ thể.

Song song đó, chất xơ trong lý chua đen khá dồi dào, giúp: Hỗ trợ tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, góp phần ổn định đường huyết và cân nặng, tiềm năng hỗ trợ phục hồi thể lực sau vận động.

Một số nghiên cứu quy mô nhỏ tại châu Âu cho thấy, các chế phẩm từ lý chua đen có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn sau vận động cường độ cao.

Cơ chế được cho là liên quan đến khả năng giảm tích tụ axit lactic trong cơ, từ đó hạn chế cảm giác đau mỏi sau tập luyện. Điều này khiến lý chua đen được quan tâm không chỉ trong dinh dưỡng hàng ngày mà còn trong lĩnh vực thể thao và phục hồi sức bền.

Chứa axit béo chống viêm nhưng không nên lạm dụng

Lý chua đen cũng chứa gamma-linolenic acid (GLA) - một axit béo có đặc tính chống viêm.

Một số sản phẩm bổ sung chiết xuất từ hạt lý chua đen được quảng bá với công dụng hỗ trợ khớp, da và nội tiết. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý: GLA có thể ảnh hưởng đến đông máu và có khả năng làm hạ huyết áp

Vì vậy, người đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc điều trị huyết áp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm bổ sung dạng viên.

Ở dạng trái cây tươi hoặc chế biến thông thường, lý chua đen vẫn được xem là an toàn với đa số người khỏe mạnh.

Ít calo, dễ đưa vào thực đơn hằng ngày

Một ưu điểm khác của lý chua đen là hàm lượng calo thấp nhưng hương vị đậm đà. Chỉ với một khẩu phần nhỏ, loại quả này đã mang lại cảm giác no và thỏa mãn.

Lý chua đen có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều món:

Ăn kèm sữa chua, ngũ cốc

Làm mứt, sốt trái cây

Nướng bánh hoặc trộn salad

Dùng làm sốt chua ngọt cho món mặn