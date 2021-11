Lộ ảnh Kim Woo Bin cười rạng rỡ tại hậu trường đóng phim cùng bạn gái Shin Min Ah

Mới đây, Kim Woo Bin lộ ảnh hậu trường đang quay hình bộ phim Our Blues tại đảo Jeju.

Cụ thể, nam diễn viên xuất hiện trong trang phục đơn giản cùng ekip sản xuất. Kim Woo Bin nở nụ cười vui vẻ và thần thái rạng rỡ. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng vì cho rằng sức khỏe của nam diễn viên đang trong tình trạng ổn định. Chưa dừng ở đó, Kim Woo Bin còn nhận được nhiều lời ngợi nhan sắc điển trai tại hậu trường.

Our Blues là dự án đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của cặp đôi Shin Min Ah và Kim Woo Bin. Trong phim, Shin Min Ah đóng vai Min Seon Ah, người phụ nữ chuyển đến Jeju sinh sống và có mối liên kết với Dong Seok. Kim Woo Bin sẽ đảm nhận vai chàng trai Park Jeong Joon sở hữu trái tim ấm áp và nhân hậu.

Our Blues là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Shin Min Ah và Kim Woo Bin.

Our Blues là câu chuyện về cuộc đời của những người khác nhau cùng sống trên vùng biển Jeju xinh đẹp. Bộ phim có sự chắp bút bởi biên kịch Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Gyu Tae. Bộ đôi này từng làm nên thành công của It’s Okay, That’s Love và That Winter, The Wind Blows.

Dàn diễn viên của bộ phim Our Blues.

Ngoài cặp đôi Kim Woo Bin, bộ phim Our Blues còn quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như Lee Byung Hyun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, Kim Woo Bin và Uhm Jung Hwa. Our Blues dự kiến gồm 20 tập và lên sóng vào năm 2022