Bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh vừa lên sóng đã gây sốt, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem truyền hình. Phim kể về cuộc sống của ba người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30 là Mỹ Anh (Phương Oanh), Châu Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool đóng).

Trong đó, Lam nhỏ tuổi nhất, có tính cách vô tư, lớn lên trong gia cảnh khá giả được mẹ chiều chuộng như công chúa. Sau khi kết hôn, cô vẫn sống những tháng ngày thoải mái vô lo vô nghĩ. Trong khi đó, chồng của Lam là Toàn (Tô Dũng đóng) là người đàn ông tất bật mưu sinh, gánh vác kinh tế gia đình và chăm lo mẹ già.

Hoàng Lam là cô gái vô tư, sống trong sự chiều chuộng nên không biết quán xuyến gia đình, quản lý kinh tế.

Toàn là người đàn ông luôn chăm lo vun vén cho gia đình. Vì có mức lương eo hẹp nên anh chi tiết tiết kiệm hơn vợ.

Do đó, trong khi Lam tiêu xài thoải mái, dù lấy chồng vẫn dựa dẫm vào sự chu cấp của mẹ, thì Toàn lại tính toán từng khoản chi tiêu trong gia đình. Anh thường bất lực trước những lần "vung tay quá trán" của cô vợ trẻ, dẫn tới cả hai nảy sinh tranh cãi. Toàn cũng cảm thấy ngượng ngùng khi vợ vẫn xin tiền mẹ vợ, thậm chí còn giúp sửa lại cửa mới.

Nhân vật Hoàng Lam gây tranh cãi khi có nhiều khán giả cho rằng cô quá vô tư, không quan tâm cảm xúc của chồng, sống như tiểu thư công chúa dù đã kết hôn. Điều này thể hiện sự ích kỷ, thiếu đồng cảm của Lam với những lo toan của chồng. Nhiều khán giả bình luận: "Người có tính cách công chúa chỉ hợp sống độc thân hoặc lấy đại gia", "Cả hai không môn đăng hộ đối, Lam quá vô tư đến mức vô tâm", "Cô ấy chỉ hợp với một tổng tài giàu có, có người giúp việc, mọi vấn đề đều có tiền để giải quyết, như vậy hai người sẽ luôn vui vẻ hòa thuận".

Một khán giả khác bày tỏ: "Lam đã kết hôn thì không nên giữ tính cách công chúa mà phải bắt đầu cùng chồng xây dựng tổ ấm. Người chồng vừa kiếm tiền, vừa nỗ lực vun vén gia đình, lấy cô ấy về để làm gì? Gia đình chưa có điều kiện thì nên tiết kiệm. Con gái cứ lấy tiền của mẹ cũng không hay. Người ta sẽ xem thường chồng. Không biết giữ mặt mũi cho chồng thì gia đình sẽ lục đục". "Lấy nhau rồi cuộc sống là trách nhiệm chứ không chỉ còn là tình yêu".

Cả hai thường xuyên tranh cãi về vấn đề kinh tế.

Hoàng Lam vô tư, không để ý đến cảm xúc của chồng.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng không ai trong số hai nhân vật trên sai, nhưng họ không môn đăng hộ đối, quan điểm sống và cách tư duy khác nhau nên mới dẫn đến tranh cãi. Đồng thời, một số khán giả khác cho rằng Lam vốn sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ, nếu lấy chồng mà phải chịu khổ thì kết hôn để làm gì.

"Cô ấy tiêu tiền của mình, chồng đã không cho cô ấy tiền sao còn cấm cản xét nét", "Từ nhỏ Lam đã có cuộc sống sung sướng rồi, tự nhiên lấy chồng bắt cô ấy phải bỏ đi sự vô tư, tiết kiệm vun vén cho gia đình sao mà làm được. Đã trải qua khó khăn đâu mà biết những điều đó". "Ông không phải hoàng tử mà cứ cố lấy công chúa thì làm sao có tiếng nói chung, hôn nhân lục đục là dễ hiểu", "Nhà túng thiếu là việc của đàn ông chứ, sao lại để cô gái của mình bận tâm về vấn đề tài chính khi đã về chung nhà", "Muốn vợ đồng cam cộng khổ thì phải lấy mấy người đã trải qua nhiều chuyện khó khăn rồi. Chứ lấy người vốn dĩ sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng thì mình nghèo không lo được cho người ta đâu"... một số khán giả để lại bình luận sau khi xem phim.

Khán giả tranh cãi về tính cách của Lam.

Phim thu hút người xem với câu chuyện rất thực tế về những cô gái trẻ hiện tại có lối sống mộng mơ.

Bên cạnh đó, một số khán giả nhận xét trong phiên bản Trung Quốc có tên 30 chưa phải là hết, nhân vật Trần Dữ (Dương Lặc) được miêu tả có tính cách ích kỷ, vô tâm lạnh lùng với vợ, coi hôn nhân chỉ là "cảng tránh gió" đến tuổi là kết hôn để an yên, như vậy người chồng trở nên đáng ghét hơn, sự thiệt thòi của nhân vật vợ là Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) được khắc họa rõ ràng hơn. Trong khi phiên bản Việt, lỗi phần lớn nằm ở phía người vợ. Chính vì có sự cải biên mới, nên nhân vật của Quỳnh Kool mới gây tranh cãi.

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh bắt đầu phát sóng trên VTV3 từ ngày 11/8, thu hút sự chú ý của khán giả với sự tham gia của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Phương Oanh, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool... Bên cạnh đó, phiên bản Trung Quốc 30 chưa phải là hết vốn rất thành công và nhận được sự yêu thích của khán giả, do đó bản Việt càng gặp nhiều thách thức hơn.

Trước đó, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cũng khuyên các diễn viên không cần rập khuôn phim 30 chưa phải là hết để các nhân vật tự có sức sống riêng.

Hôn nhân của Toàn và Trúc Lam gặp nhiều trắc trở, thu hút sự theo dõi của khán giả.

Quỳnh Kool (1995) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV, cô nổi tiếng qua các bộ phim như Quỳnh búp bê, Gara hạnh phúc, Đừng bắt em phải quên, Nhà trọ Balanha, Đừng làm mẹ cáu, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Chúng ta của 8 năm sau...