Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hiện đã lên sóng được 3 tập đầu tiên và là chủ đề cực kỳ hot trên các nền tảng MXH Việt. Ba nữ chính dĩ nhiên là những cái tên hot nhất và cũng bị đem ra tranh cãi nhiều nhất. Ngoài chủ đề nhan sắc, ngoại hình thì 3 người (bao gồm Phương Oanh - Quỳnh Kool - Việt Hoa) còn bị cư dân mạng đem ra so sánh với bộ ba nữ chính của bản gốc xứ Trung.

Thời điểm hiện tại, sau 3 tập đầu, nếu Phương Oanh và Quỳnh Kool gây tranh cãi gay gắt, bị khán giả soi từ nhan sắc đến diễn xuất, thiết lập nhân vật thì trái lại, Việt Hoa - tuy chưa nhiều đất diễn, câu chuyện nhân vật cũng chưa quá đặc sắc - nhưng lại nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Trên các nền tảng MXH của nhà đài, loạt clip của nhân vật Kim Ngân do Việt Hoa thể hiện hút hàng triệu view cùng vô số lời khen dành cho nữ diễn viên.

Trong phim, Kim Ngân là cô gái tỉnh lẻ duy nhất trong bộ ba, phải mưu sinh kiếm sống từ khi còn rất trẻ. Nếu hai người còn lại có nền tảng gia đình tốt cũng sớm kết hôn, người cùng chồng gầy dựng sự nghiệp, người được sống như 1 nàng công chúa, thì Kim Ngân vẫn độc thân và chưa từng muốn lập gia đình. Cô yêu công việc của mình, thích cuộc sống tự chủ hiện tại và không quá quan tâm đến việc phải có một người đàn ông để nương nhờ.

Sau những tập phim đầu, ngoài việc Kim Ngân hơi thảo mai so với Vương Mạn Ni của bản gốc ra thì khán giả không có bất cứ ý kiến chê bai nào về nhân vật này hay diễn viên Việt Hoa. Vô số lời khen ngợi, từ ngoại hình quá xinh đẹp dù Kim Ngân không được chải chuốt như 2 cô gái còn lại đến lối diễn tinh tế, cách thoại nhẹ nhàng của nữ diễn viên trẻ. So với một Phương Oanh biểu cảm đôi khi gượng gạo, một Quỳnh Kool bị chê cả diễn xuất lẫn ngoại hình thì Việt Hoa đang được cho là điểm sáng giữ chân khán giả lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nhiều người cũng cho rằng nếu so với Giang Sơ Ảnh của bản gốc xứ Trung thì Việt Hoa không thua kém là bao cả về diễn xuất lẫn ngoại hình.

Kim Ngân có tạo hình đơn giản nhất trong 3 nhân vật nhưng vẫn nổi bật bởi sắc vóc xinh đẹp

Bình luận của khán giả - Kim Ngân thảo mai quá so với Mạn Ni nhưng những vấn đề khác thì ok, quan trọng là cổ quá xinh đi. - Không thích kiểu tóc của Việt Hoa nhưng phải công nhận là bả đẹp, diễn dịu nữa. - Cả phim được mỗi Việt Hoa với Tô Dũng. Xem cứ phải tua đi tua lại cảnh của 2 người này. - Việt Hoa xinh thế, càng ngày càng xinh, mặt không bị dao kéo như 2 cô kia. - Mặt tự nhiên nó đẳng cấp thế đấy các bà. Không thua Mạn Ni bên phim Trung là mấy.

Việt Hoa sinh năm 1996, là nữ diễn viên mới nổi vài năm gần đây của sóng giờ vàng. Cô được đánh giá rất cao về diễn xuất, liên tục được trao cơ hội đảm nhận những vai diễn phức tạp. Gần đây nhất, Việt Hoa tạo được tiếng vang lớn với bộ phim Độc Đạo.