Ngô Thanh Vân khoe ảnh tập gym cùng chồng trẻ, chia sẻ điều đáng suy ngẫm của mẹ bỉm sau sinh

Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ loạt ảnh tập gym cùng ông xã Huy Trần, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong trang phục thể thao đơn giản, nữ diễn viên chăm chú thực hiện các bài tập, cho thấy tinh thần nghiêm túc với việc rèn luyện sức khỏe. Đáng chú ý, lần này cô còn có chồng đồng hành, khiến buổi tập thêm phần hào hứng.

@ngothanhvan_official

Ở tuổi U50, Ngô Thanh Vân vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về chuyện giữ dáng, nữ diễn viên chia sẻ nhiều hơn về hành trình học cách chăm sóc bản thân sau khi trở thành mẹ.

Cô chia sẻ trên IG cá nhân rằng: "Mẹ bỉm một con, đang học cách dành thời gian cho chính mình trở lại. Yêu cơ thể đã mang con đến thế giới này. Kiên nhẫn với những thay đổi và mỗi ngày dành một chút thời gian để mình khỏe hơn, vui hơn. Chăm con bằng cả trái tim, cũng nhớ chừa một phần yêu thương cho bản thân nhé".

@ngothanhvan_official

Lời nhắn của Ngô Thanh Vân nhận được sự đồng cảm bởi đây cũng là tâm trạng của nhiều phụ nữ sau khi sinh con. Khi lịch sinh hoạt xoay quanh em bé, từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ đến chăm sóc sức khỏe, thời gian dành cho bản thân thường bị thu hẹp. Không ít người còn cảm thấy áp lực khi cơ thể thay đổi, vóc dáng không còn như trước.

Thông điệp của Ngô Thanh Vân không đặt nặng việc phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô nhắc đến sự kiên nhẫn với những thay đổi của cơ thể và việc dành một chút thời gian mỗi ngày để khỏe hơn, vui hơn. Đây cũng là cách tiếp cận thực tế với phụ nữ sau sinh: Không cần đặt ra những mục tiêu quá sức, mà nên bắt đầu từ những thói quen phù hợp với thể trạng và lịch sinh hoạt của mình.

@ngothanhvan_official

Với những bà mẹ bận rộn, việc chăm sóc bản thân có thể đơn giản là tranh thủ đi bộ, vận động nhẹ nhàng, ăn uống đủ chất hoặc nhờ người thân trông con để có thời gian nghỉ ngơi. Khi sức khỏe cho phép, chị em có thể tăng dần cường độ tập luyện, thay vì nóng lòng ép cân hay chạy theo những tiêu chuẩn vóc dáng thiếu thực tế.

Điều quan trọng là không xem thời gian dành cho bản thân như một sự ích kỷ. Một người mẹ được nghỉ ngơi, có sức khỏe và tinh thần tốt cũng sẽ có thêm năng lượng để chăm sóc gia đình. Việc san sẻ trách nhiệm chăm con với bạn đời, người thân cũng giúp phụ nữ không phải tự mình gánh vác mọi việc.

Ngô Thanh Vân vốn được biết đến với hình ảnh mạnh mẽ, kỷ luật và gắn liền với các vai diễn hành động. Sau khi bước vào hành trình làm mẹ, cô cho thấy một khía cạnh gần gũi hơn: Người phụ nữ cũng cần thời gian để thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống và học cách quan tâm đến chính mình.

Loạt ảnh tập gym cùng Huy Trần vì thế không chỉ thu hút bởi hình ảnh cặp đôi cùng rèn luyện sức khỏe, mà còn gợi nhắc một điều thiết thực với hội mẹ bỉm: Chăm sóc con là hành trình dài, và yêu thương bản thân cũng cần được duy trì mỗi ngày.