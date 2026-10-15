Ngô Thanh Vân cho con gái mặc váy bánh bèo, thừa nhận từ ngày có con “cười bằng cả quãng đời trước gom lại”

Thời gian vừa qua, hành trình vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa con gái lần đầu sang Na Uy thăm quê ngoại thu hút sự quan tâm của khán giả. Đả nữ màn ảnh cũng thoải mái chia sẻ về hành trình của cả gia đình tại đất nước Bắc Âu.

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh bé Gạo diện váy bánh bèo đi chơi cùng bố. Sao phim "Hai Phượng" quyết định làm điệu cho em bé sau khi bé được mọi người khen "đẹp trai".

Cô viết: "Nay người ta bánh bèo rồi nghen các mum… để khỏi bị handsome (đẹp trai) nữa. Mà sao mặc váy mà cái chân nó hai hàng quá ạh…

Bé Gạo diện váy công chúa bánh bèo sau khi được khen "đẹp trai".

Ngày cuối ở Oslo rồi , đi mua đồ mua quà, làm gì cũng vội các kiểu mà ba còn đòi nấu ăn nữa…!!! Các mom thấy con bánh bèo vậy ổn không ạ".

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho biết do mặc bỉm nên bé Gạo dễ "đi chân hai hàng". Trong khi đó, nhiều người khen cô bé trông kháu khỉnh, đáng yêu, giống bố nhiều hơn giống mẹ.

Ngô Thanh Vân từng bị góp ý vì cho con gái diện đồ khá menly.

Trước một bình luận: "Từ ngày có bé Gạo, mẹ Vân cười nhiều chắc bằng cả quãng đời trước gom lại quá". Ngô Thanh Vân đã nhanh chóng thừa nhận: "Dạ đúng luôn ạ".



Trước đó, Ngô Thanh Vân nhận ý kiến trái chiều khi cho con gái diện đồ khá menly, khiến nhiều người lầm tưởng con là bé trai và khen bé "đẹp trai". Người đẹp lên tiếng giải thích rằng Na Uy trong thời điểm hiện tại rất lạnh nên cô chỉ muốn mặc đồ cho con đủ ấm chứ không chú trọng chuyện làm điệu.

Vẽ dễ thương của bé Gạo trong chuyến đi du lịch Na Uy.

Cô chia sẻ: "Mẹ hứa về thành thị mẹ mua đồ con gái bánh bèo cho con mặc nhé. Chứ kiểu này người ta kêu con handsome (đẹp trai) mãi ngại ghê …Không biết mấy mom có như mình không. Tầm tuổi này cho con mặc ấm là được rồi chứ điệu gì thì chịu", cô chia sẻ.

Trong chuyến du lịch Na Uy cùng gia đình, bé Gạo khiến nhiều người thích thú bởi sở thích đặc biệt với món bánh mì.

Nữ diễn viên hài hước tiết lộ, mỗi khi vào nhà hàng, cô bé đều đòi xem thực đơn để chọn món. Dù chưa rõ bé có đọc được chữ hay không, Ngô Thanh Vân vẫn bật cười vì cuối cùng, món được con gái yêu thích nhất vẫn là bánh mì.

Khoảnh khắc đáng yêu của Ngô Thanh Vân và con gái trong chuyến đi.

Cô dí dỏm chia sẻ: “Vô nhà hàng là cũng đòi xem menu đồ. Không biết có đọc chữ được hong chứ menu là ngược rồi đó nàng ơi! Sau chuyến đi này nàng đích thị là Trần Thị Bánh Mì rồi á. Ăn gì ăn chứ hồi cũng đòi bánh mì à… Mập dữ lắm nghe con”.

Trong một đoạn clip được chia sẻ, bé Gạo ăn bánh mì ngon lành, còn biết chấm sốt theo hướng dẫn của mẹ rồi đưa bánh mời mẹ thưởng thức. Hành động đáng yêu này khiến nhiều người xuýt xoa trước sự hồn nhiên, tình cảm của cô bé.

Ngô Thanh Vân cũng cho biết bánh mì là món khoái khẩu của con gái. Chỉ cần có một miếng bánh mì lớn, bé Gạo đã vô cùng hài lòng.

Ngoài sở thích ăn uống, cô bé còn khiến cộng đồng mạng thích thú với thói quen ngủ bất kể hoàn cảnh. Theo Ngô Thanh Vân, dù đi du lịch hay khám phá những vùng đất mới, bé Gạo vẫn có thể ngủ ngon lành ở mọi nơi. Hình ảnh cô bé say giấc trên xe nhà di động trong chuyến đi Na Uy nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.