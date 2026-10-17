Con gái Ngô Thanh Vân vừa về Việt Nam đã vội vã “nhận việc”, thái độ khi đi làm được dân mạng khen “nhân viên xuất sắc”

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân, Huy Trần đã trở về Việt Nam sau chuyến đi 2 tuần đưa con gái về thăm quê ngoại ở Na Uy. Trải qua chuyến đi với nhiều trải nghiệm thú vị, gia đình nữ diễn viên đã trở về Việt Nam để tiếp tục công việc.

Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh bé Gạo đến cửa hàng của bố mẹ để "làm việc". Cô bé tỏ ra ngoan ngoãn khi được bố giới thiệu về các đồ dùng được sử dụng trong cửa hàng.

Bé Gạo tỏ ra ngoan ngoãn khi được ba Huy Trần hướng dẫn làm việc.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Tới công chuyện luôn rồi. Mới về tới chưa kịp ngủ nghê gì hết là phải vô việc luôn rồi. Đi chơi có một chuyến lỡ xài hết tiền của ông bà, ăn được có vài miếng bánh mì … mà giờ bắt đi cày liền vậy đó…! Thôi để ráng nhớ… ráng làm, để kiếm xiền xin đi khám phá tiếp nhé!"

Xem đoạn video của bé Gạo, nhiều mẹ bỉm sữa khen bé là "nhân viên xuất sắc" vì bé tỏ ra rất ngoan ngoãn khi được bố hướng dẫn.

"Ui ba Huy hướng dẫn gì Gạo cũng gật gật trả lời liền, yêu quá đi", một người khác viết.

"Làm thì chưa biết sao mà thái độ là ưng lắm rồi đấy", một người khác bình luận.

Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần đã có chuyến xuất ngoại đặc biệt đến Na Uy cùng con gái đầu lòng bé Gạo vào mùa thu năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé thực hiện chuyến đi nước ngoài, đồng thời là dịp cả gia đình trở về thăm quê ngoại Ngô Thanh Vân.

Gia đình Ngô Thanh Vân trong chuyến đi đến Na Uy vừa qua.

Hành trình kéo dài khoảng 2 tuần, với chuyến bay 16 tiếng từ Việt Nam đến Na Uy và những điểm dừng chân đáng nhớ như Oslo, vùng núi phía Tây Na Uy và Lillehammer.

Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày cùng con nhỏ, vợ chồng nữ diễn viên mang theo lượng hành lý khá lớn, trong đó bé Gạo có hẳn một chiếc vali riêng với đầy đủ quần áo ấm, bỉm sữa, thuốc men và nhiều vật dụng cần thiết, thậm chí cả bồn tắm di động.

Trong suốt hành trình, gia đình lựa chọn trải nghiệm cuộc sống trên xe nhà di động (campervan), kết hợp đi bộ và đạp xe điện để khám phá thiên nhiên Bắc Âu thơ mộng với những hồ nước trong xanh, dòng suối, thác nước và rừng thông bạt ngàn.

Gia đình Ngô Thanh Vân đã có trải nghiệm thú vị khi đến Na Uy.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi cả nhà được chiêm ngưỡng cầu vồng rực rỡ giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Dù còn nhỏ, bé Gạo được nhận xét là khá ngoan ngoãn, hoạt bát và dạn dĩ khi làm quen với họ hàng, hàng xóm bên ngoại.

Trong khi Huy Trần tất bật lái xe, chăm con và lo chuyện ăn uống cho cả nhà, Ngô Thanh Vân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đời thường qua các vlog du lịch gia đình.

Chuyến đi không chỉ mang đến cơ hội để bé Gạo khám phá thế giới mà còn là dịp để vợ chồng nữ diễn viên tận hưởng khoảng thời gian gắn kết bên con gái, lưu giữ những kỷ niệm đáng quý trong những năm tháng đầu đời của bé.