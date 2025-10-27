Khi nói đến protein (đạm), chúng ta thường nghĩ ngay đến thịt, trứng, sữa. Trái cây thường chỉ được nhắc đến như nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất hay chất xơ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, một số loại trái cây lại chứa hàm lượng protein và chất chống oxy hóa đáng kể, trở thành "cứu tinh" cho mục tiêu giảm cân và chống lão hóa của chị em phụ nữ. Nhất là với chị em tiền mãn kinh khổ sở vì ăn ít vẫn dễ béo, tốc độ lão hóa tăng nhanh.

1. Quả bơ

Bơ là một "siêu sao" dinh dưỡng. Dù chỉ chứa khoảng 2g protein trên 100g, nhưng bơ lại giàu axit béo không bão hòa đơn lành mạnh, là chất béo có lợi cho tim mạch. Protein thực vật chất lượng cao trong bơ cung cấp axit amin thiết yếu.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, chất béo lành mạnh này vô cùng quan trọng vì nó giúp cân bằng cholesterol, bảo vệ tim mạch vốn là cơ quan dễ bị tổn thương khi nồng độ estrogen giảm. Ngoài ra, bơ còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì độ ẩm, chống khô da hiệu quả.

2. Quả dâu tằm

Dâu tằm chứa khoảng 1,7g protein trên 100g và giàu anthocyanin. Anthocyanin mang đặc tính chống oxy hóa cao, bảo vệ mắt và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Dâu tằm cung cấp hỗ trợ dinh dưỡng thiết yếu và giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Đây là loại trái cây theo mùa tuyệt vời để chị em tiền mãn kinh vừa bổ sung đạm thực vật, vừa tăng cường sức đề kháng.

3. Quả anh đào

Anh đào chứa khoảng 1,6g protein trên 100g. Điểm mạnh lớn nhất của chúng là giàu anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống viêm. Chúng cũng chứa melatonin tự nhiên, hỗ trợ giấc ngủ.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, anh đào là cứu tinh cho chất lượng giấc ngủ, một vấn đề phổ biến ở giai đoạn này. Khả năng chống viêm của chúng còn giúp giảm đau nhức xương khớp, vốn là triệu chứng thường gặp khi cơ thể bắt đầu lão hóa.

4. Chuối

Cứ 100g chuối chứa khoảng 1,5g protein, cùng với chất xơ và Kali dồi dào. Protein và carbohydrate trong chuối cung cấp năng lượng nhanh chóng và giúp giảm mệt mỏi. Chuối cũng giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.

Trong giai đoạn tiền mãn kinh, chuối giúp bổ sung năng lượng, chống lại sự uể oải, đồng thời Kali giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ kiểm soát các cơn bốc hỏa và giữ tinh thần ổn định.

5. Quả lựu

Cùi lựu chứa khoảng 1,4g protein trên 100g, và là kho tàng của Vitamin C, Vitamin K cùng Kali. Protein trong lựu thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, hạt lựu giàu chất chống oxy hóa, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa da và tế bào.

Lựu giúp tăng cường sức khỏe mạch máu. Đây là lợi ích quan trọng giúp phụ nữ tiền mãn kinh bảo vệ hệ tuần hoàn, đối phó với nguy cơ gia tăng các bệnh tim mạch sau khi estrogen suy giảm.

6. Quả mâm xôi đen

Mâm xôi đen là một loại trái cây giàu chất chống oxy hóa, với khoảng 1,4g protein trên 100g, cùng với Vitamin C, Vitamin K và chất xơ. Protein trong mâm xôi đen hỗ trợ phục hồi và phát triển mô.

Các chất chống oxy hóa phong phú giúp chống lại tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da. Đây là món ăn vặt lý tưởng cho chị em giảm cân, muốn có làn da đẹp mà không lo béo.

7. Quả kiwi

Kiwi nổi tiếng là nguồn cung cấp Vitamin C chất lượng cao. Dù hàm lượng protein (khoảng 0,8g/100g) không quá cao, nhưng Vitamin C dồi dào trong kiwi là yếu tố thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp da mịn màng và đàn hồi hơn, chống lại nếp nhăn do tuổi tác.

Kiwi cũng hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Với phụ nữ ở độ tuổi trung niên, việc tăng cường collagen từ bên trong là cách hiệu quả để chống lại tình trạng da khô, mất đàn hồi do sụt giảm nội tiết tố.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, ETtoday