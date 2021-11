Lần đầu tiên Park Min Young bị một sao nam giật mất spotlight trong loạt ảnh chụp lén

Chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc lúc này chính là loạt ảnh của Park Min Young và trai đẹp Song Kang ở hậu trường phim Cruel Story Of Office Romance do người qua đường chụp được.

Xuất hiện trong bức ảnh chụp vội có chất lượng khá kém, Park Min Young vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ với làn da trắng sáng, cùng đôi chân dài miên man.

Park Min Young và Song Kang xuất hiện ở hậu trường phim mới.

Tuy nhiên người giật mất spotlight của Park Min Young là Song Kang khi anh chàng diễn viên đang được rất nhiều fan nữ yêu quý này xuất hiện với khuôn mặt vô cùng điển trai, sống mũi cao cùng làn da trắng. Đặc biệt, những bức ảnh mà Song Kang đăng tải trên trang cá nhân sau khi quay phim thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng và trở thành chủ đề được fan bàn tán rôm rả trên Naver Cafe.

Có hẳn 1 topic bàn tán về nhan sắc của Song Kang sau khi lộ loạt ảnh hậu trường phim Cruel Story Of Office Romance.

Cruel Story Of Office Romance xoay quanh cuộc sống công việc và tình yêu của những người làm việc tại Cục Khí tượng Hàn Quốc. Bộ phim được cầm trịch bởi đạo diễn Cha Yong Hoon, cha đẻ của bom tấn truyền hình When The Camellia Blooms (Khi Hoa Trà Nở).

Trong phim, Park Min Young sẽ vào vai cô nàng lạnh lùng Jin Ha Kyung, người cực kỳ thông minh, tinh xảo và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Jin Kyung là một cô nàng khó tính trong cả công việc lẫn đời tư. Do tính cách lạnh lùng, cô ấy có ít bạn bè tại nơi làm việc và luôn trở thành người ngoài cuộc. Trong khi đó, Song Kang vào vai Lee Si Woo, chàng trai sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Mặc dù trông có vẻ vụng về nhưng anh ấy có IQ 150, một chỉ số vô cùng ấn tượng.

Hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa thông báo thời điểm lên sóng cho Cruel Story Of Office Romance.